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Superdávka se od října změnila. Komu se vyplatí požádat o ni znovu?

Pavla Žáková
  5:30
Náklady na bydlení nemusí být stejné jako tzv. normativy, které jsou rozhodující pro výplatu superdávky.

Náklady na bydlení nemusí být stejné jako tzv. normativy, které jsou rozhodující pro výplatu superdávky. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Změna normativů superdávky se týká všech lidí, kteří pobírají složku určenou na bydlení. Ten, kdo na ni dosáhl už před 1. říjnem 2026, nic navíc dělat nemusí. Podat novou žádost se ale vyplatí těm obyvatelům, v jejichž okresech se normativ zvýšil a podle starých pravidel na superdávku nedosáhli.

Jiné normativy u superdávky platí od 1. října 2026. Zatímco dosud se určovaly výhradně podle velikosti obce, nově jsou závislé na konkrétním okrese. V některých lokalitách Česka se zvýšily, někde šly naopak dolů. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nové okresní normativy vytvořilo, tvrdí, že novou žádost si kvůli nim lidé podávat nemusejí. V některých případech se to ale může vyplatit.

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Stávající příjemci nově žádat nemusejí

Kdo měl na superdávku nárok již dříve, tomu Úřad práce peníze znovu přepočte. Je možné, že kvůli vyšším normativům získají některé domácnosti vyšší složku na bydlení, jiným naopak státní podpora klesne nebo o ni přijdou úplně. „Lidé, kteří již dávku státní sociální pomoci (superdávku) pobírají, si kvůli změnám účinným od října 2026 nemusí podávat novou žádost. Nárok na dávku bude posouzen podle nové právní úpravy v rámci běžného průběhu dávkového řízení,“ sdělil redakci mluvčí MPSV Jakub Slavík.

Doplnil, že standardní pravidla pro dokládání rozhodných skutečností příjemcem platí i nadále: „Zejména každé tři měsíce dokládají své příjmy a uhrazené náklady na bydlení, které se při výpočtu dávky pravidelně zohledňují.“ Tyto povinnosti se ale týkají pouze lidí, kteří již superdávku měli v září.

Grafika Úřadu práce zachycuje, jaké příspěvky se včlenily pod superdávku.

Komu se vyplatí žádat o superdávku znovu?

Kromě nich ale existuje i velká skupina odmítnutých žadatelů, kteří by při zvýšení normativů v jejich okresech mohli mít na superdávku nově nárok. Může se to týkat lidí, kteří žijí například ve Středočeském kraji, kde normativ zpravidla rostl.

Těmto lidem se ale již podaná a zamítnutá žádost o superdávku nebude znovu posuzovat. Musejí si podat žádost novou, jak redakci potvrdil mluvčí Slavík. „U klientů, kterým byla v minulosti žádost o dávku státní sociální pomoci zamítnuta, protože nesplnili podmínky pro vznik nároku, nedochází ke zpětnému automatickému přehodnocování z důvodu změny normativních nákladů na bydlení. Pokud by v důsledku nových normativů platných od října 2026 mohli nově podmínky nároku splnit, je nutné podat novou žádost o dávku,“ uvedl.

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Jak může být vysoká nová superdávka?

Samotné zvýšení normativu neznamená, že již odmítnutému žadateli vznikne nově nárok na superdávku. V mnoha případech to tak ale být může. Zejména tam, že se normativ zvýšil výrazně, aniž by člověk začal brát víc peněz. Pro náš příklad jsme vybrali jednočlennou domácnost a lokalitu poblíž Prahy, kde se normativní nájemné oproti předchozím měsícům zvýšilo citelně.

  • Paní Jarka bydlí sama v nájmu v Hostivicích, kde se normativ pro jednočlennou domácnost zvýšil z 7 580 Kč na 11 848 Kč.
  • Její čistý měsíční příjem činí 28 000 korun, za nájem včetně služeb dá 13 000 korun, dále platí energie. Její celkové měsíční náklady na bydlení jsou 15 300 korun měsíčně.
  • Do 30. 9. 2026 byly její uznatelné náklady na bydlení 9 880 Kč (normativní nájemné 7 580 korun a energetický paušál 2 300 korun.)
  • Část jejího příjmu, která se porovnává s uznatelnými náklady, byla do 30. září 10 228 korun. (Jde o součet 30 procent příjmu, tj. 30 procent z 28 000, a 10 procent částky, o níž příjem převyšuje dvojnásobek životního minima, tj. 10 procent z 17 000, tj. 1 700 korun.)
  • Určená část příjmu 10 228 korun u paní Jarky přesahovala do 30. září uznatelné náklady na bydlení (9 880 Kč), proto paní Jarce nevznikl nárok na superdávku – složku na bydlení.
  • Od 1. října 2026 se normativ pro paní Jarku zvedl na 11 848 korun, uznatelné náklady včetně energetického paušálu stouply na 14 148 korun.
  • Zároveň se od 1. října mírně zvýšilo životní minimum, čímž paní Jarce klesla určená část příjmů, která se porovnává s náklady na bydlení, na 10 100 korun.
  • Protože je částka 10 100 korun nižší než uznatelné náklady, nárok na superdávku na bydlení nyní již vzniká.
  • Částka, kterou by paní Jana mohla nově dostat na bydlení, je 4 048 korun.

Žádosti o superdávku přijímá Úřad práce. Je možné to udělat i online přes aplikaci Jenda.

Kdo si má podat novou žádost?

Žádost se vyplatí podat lidem z okresů, kde se normativy měnily směrem nahoru. Nejvíc takových příkladů jsou malé obce v „drahých“ okresech kolem velkých měst.

Změny normativů ve středočeských okresech od 1. 10. 2026
Okres1 osoba2 osoby3 osoby4 osoby5 a více
Praha-západ+4 268+5 395+6 000+7 063+8 250
Praha-východ+3 967+5 195+4 720+6 880+6 623
Beroun+3 300+2 995+3 800+3 170+2 913
Nymburk+2 744+2 901+3 000+2 480+2 597
Mělník+2 300+3 440+3 000+3 980+4 038
Kladno+2 300+2 445+2 750+2 730+3 333
Mladá Boleslav+1 864+2 995+3 000+2 370+4 833
Kolín+1 567+2 851+2 875+3 480+3 447
Benešov+556+1 901+1 108+2 480+2 223

Naopak snažit se revokovat starou a odmítnutou žádost, podávat odvolání či žádat o přezkum kvůli novým normativům mluvčí MPSV nedoporučuje. To je podle něj na místě jen ve speciálních případech, určených správním řádem, mezi které ale nynější změna parametrů nepatří. „Obecně však platí, že osoby, které na dávku dříve nedosáhly a domnívají se, že jim po změně normativů může nově vzniknout nárok, by měly podat novou žádost, aby jejich situace mohla být posouzena podle aktuálně účinných pravidel,“ dodal Slavík.

Kromě toho se nová žádost vyplatí také lidem, kterým úřad tu předchozí zamítl, ale mezitím se jim změnila situace, například přišli o práci, snížily se jim příjmy v domácnosti nebo do rodiny přibyl další člen.

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