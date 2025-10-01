Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Říká se jí superdávka nebo také sjednocená dávka státní sociální pomoci. Využít ji může každý, kdo dosud pobíral přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Všechny tyto staré dávky končí, a kdo si nezažádá o tu sjednocenou, o nárok přijde.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vše kolem superdávek startuje 1. října 2025, kdy vejde v účinnost nový zákon č. 151/2025 sb. o dávce státní sociální pomoci. Ten, kdo měl do té doby schválenou některou ze starých dávek, si musí o novou superdávku požádat od 1. října do 31. prosince. Kdo to stihne do konce roku, bude do konce dubna dostávat ještě starý příspěvek a od května pak nový. Pokud ale žádost na úřad včas nedorazí, starou dávku stát bude příjemci posílat už jen do konce letošního roku, a pak mu nárok na ni zanikne.

Jaké příspěvky zaniknou?

Zaniknou čtyři různé dávky, o které si zájemci mohli žádat na Úřadě práce. Konkrétně jde o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí. Od 1. října 2025 už o ně nepůjde požádat.

Dávky na bydlení bere nejvíc lidí v historii. Další jsou v nouzi, ale o pomoc si neříkají

Co je nová superdávka?

Superdávka je dávka státní sociální pomoci, která má několik částí. Zahrnuje bydlení, živobytí, bonus na dítě a takzvaný pracovní bonus.

  • Živobytí

Tato složka pomáhá uhradit základní potřeby, jako je jídlo, oblečení či hygiena. Nárok na ni budou mít jen domácnosti, které mají příjem nižší než 1,43násobek životního minima. To se od května 2026 zvýší na 5 500 korun.

Současné sazby životního minima
jednotlivec4 860
samoživitel a 1 dítě 6–15 let7 520
dva dospělí (bez dětí)8 510
samoživitel a 2 děti 6–15 let10 570
2 dospělí a 1 dítě 6–15 let11 560
2 dospělí a 2 děti 6–15 let14 610
  • Bydlení

Část superdávky je určená na náklady za bydlení. Patří jsem jak třeba nájem, tak úhrady na energie. Doložit k ní musíte jak výši nákladů, tak také nájemní smlouvu, případně doložit, že byt je váš.

  • Bonus na dítě

Podobá se dosavadnímu přídavku na dítě a souvisí s péči o nezaopatřené děti. Podmínkou jeho výplaty je mimo jiné to, že děti chodí pravidelně do školy a že dospělí členové domácnosti pracují nebo se o to aspoň snaží.

Na přídavek na dítě má nárok rodina, jejíž příjem je nižší než 3,4násobek životního minima. Nově je superdávka vyvážená tak, aby o příspěvek nepřišly domácnosti, kterým se krátkodobě zlepší životní podmínky.

  • Pracovní bonus

Tato část superdávky je novinkou, která má motivovat rodiny, jejichž členové pracují a snaží se tak vlastními silami zlepšit situaci domácnosti. Pracovat musí aspoň jeden člen domácnosti. Zohledňuje se i rodičovský příspěvek.

Bonus za práci činí 40 % z příjmu domácnosti, pokud její příjem nepřesahuje 1,6násobek jejího životního minima.

Kdo může požádat o superdávku?

Superdávka se nevyplácí na osobu, ale na celou domácnost. Pro lidi žijící v jedné domácnosti platí, že o dávku žádá jen jeden její člen – může to být jakýkoli člověk starší 18 let, který nebyl zbaven svéprávnosti. Jak doplnila mluvčí mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková, při podání žádosti je potřeba doložit souhlas ostatních členů domácnosti.

Čtyři dávky se spojí do jedné, v Praze převládá příspěvek na bydlení

Kde a jak požádat o superdávku?

O superdávku se žádá na Úřadě práce, a to buď při osobní návštěvě, anebo online po přihlášení do klientské zóny na portálu Jenda nebo přes stejnojmennou mobilní aplikaci. Budete k tomu potřebovat některé dokumenty. Musíte je buď přinést s sebou na úřad, nebo nahrát do Jendy. Požádat je možné od 1. října do 31. prosince 2025.

Co když nestihnu požádat o superdávku do konce roku?

Požádat o ni můžete i po 1. lednu 2026, vaši žádost budou ale úředníci brát jako žádost nového klienta. Schvalování trvá ze zákona 30 dní, ve složitých případech se lhůta může prodloužit na 60 dní. Teprve po schválení dávky budete mít nárok na její výplatu. To znamená, že několik měsíců budete bez příspěvků, na které jste byli zvyklí.

Když si naopak stihnete žádost podat do konce roku, budou úředníci vaši žádost sice také řešit, v mezičase vám ale stát pošle příspěvky jako dosud. Poslední dostanete ještě v dubnu a od května vás čeká superdávka. To samozřejmě platí v případě, že úřad vaši žádost schválí.

Co se změnilo?

Na první pohled by se mohlo zdát, že stávající dávky a příspěvky se pouze přejmenovaly a začlenily pod jednu superdávku. Ve skutečnosti se ale výše superdávky vypočítává jiným způsobem.

Minimální mzda se zvyšuje. Kdo si polepší a jaký to bude mít další dopad?

Především se zohledňuje pracovní aktivita členů domácnosti. Výši dávky a její přiznání ovlivňuje také péče o děti, resp. to, zda plní povinnou školní docházku. Superdávka má podle zákonodárců motivovat lidi k práci. „U lidí, kteří mohou pracovat, jsou zdraví a v produktivním věku, a dosud se práci vyhýbali, bude dávka snížená. Pokud začnou pracovat, bude tam pracovní bonus i zvýšení dávkové podpory,“ vyjádřil se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Další novinkou je také tzv. majetkový test. V čem spočívá? Zjednodušeně řečeno, kdo vlastní víc než dvě nemovitosti k bydlení nebo dvě auta, superdávku nedostane. Limit jedno osobní auto platí na osobu, nikoli na domácnost. V domácnosti s více dospělými tak může být více aut. U bytů pak platí, že úřad akceptuje vlastnictví dvou bytů po omezenou dobu, nejvýše po tři roky.

Majetkovým testem neprojdou ani lidé, kteří mají našetřeno přes 200 tisíc sami, nebo 400 tisíc za celou domácnost. Výjimkou je stavební a penzijní spoření, to se do limitu nepočítá.

Podle kritiků je majetkový test nejslabším článkem nového zákona – zvýhodní lidi, kteří si peníze „ukládají doma pod polštářem“ oproti těm, kteří je mají na účtě.

Mýtus zneužívačů dávek přežívá. O pomoc si ale řekne minimum lidí, říká analýza

Co když pracovat nemohu?

Aby nový zákon o superdávce nediskriminoval ty, kteří z podstatného důvodu pracovat nemohou, zavádí nový pojem „zranitelná osoba“. Označuje jím lidi, pro které budou kritéria k získání superdávky měkčí. Kteří to jsou? Zákon jmenuje několik skupin zranitelných osob:

Jde především o

  • starobní důchodce a všechny lidi starší 68 let
  • lidi na mateřské nebo matky na nemocenské po porodu
  • rodiče dětí do 4 let (případně do 10 let, pokud o dítě pečují sami)
  • lidi, kteří se starají o jiné osoby závislé na jejich péči
  • vdovy a vdovce rok po úmrtí partnera či partnerky

Mezi zranitelné osoby, po kterých by byl nesmysl požadovat zapojení do pracovního procesu, patří samozřejmě také děti a lidé potřebující příspěvek na péči.

Kolik bude superdávka?

Kvůli jinému způsobu výpočtu se často bude stávat, že lidé, kteří dnes pobírají některou z dávek, budou mít novou superdávku v odlišné výši. Ministerstvo práce očekává, že oproti stávajícímu stavu si zhruba třetina lidí, kteří mají nárok na některou z dávek dnes, polepší. Zhruba třetina si naopak pohorší, zbývající třetina na tom bude stejně.

