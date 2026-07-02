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Superdávka na bydlení se změní. Od října se bude v každém okrese počítat jinak

Pavla Žáková
  14:54
(ilustrační foto)

(ilustrační foto) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Dávka státní sociální pomoci se má změnit. Návrh na její nový výpočet je nyní ve Sněmovně a pokud bude schválen, novinky začnou platit od října. Změny se týkají zejména té části dávky, která pomáhá žadatelům pokrýt náklady na bydlení, tedy bývalého příspěvku na bydlení.

Superdávka od začátku roku 2026 nahradila mimo jiné dosavadní příspěvek na bydlení, který byl nejčastější státem vyplácenou dávkou tohoto typu. Například v Praze se loni týkal více než 39 tisíc žadatelů.

Přechod ze starých příspěvků na novou superdávku provádí stát v několika krocích. Nejprve ji začal od začátku roku 2026 vyplácet novým žadatelům, o několik měsíců později na ni měli přejít i ti stávající. Proces se ale kvůli velké vytíženosti zadrhl a plný přechod na superdávku je nyní odložen na srpen. Pokud se to stihne, čeká příjemce dávky záhy další změna.

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Ministerstvo práce a sociálních věcí řízené Alešem Juchelkou připravilo pozměňovací návrh, který by od října změnil některé parametry dávky. Jedná se například o změnu výše rodičovského příspěvku, ale také o novinku ve výpočtu té složky superdávky, která je určená na bydlení.

Co jsou normativy?

Státní příspěvek na bydlení se počítá podle tzv. normativů, tedy pevně daných částek, které mají reflektovat výši nájemného nebo náklady spojené s vlastním bydlením a energiemi. Když ministerstvo na konci loňského roku normativy pro rok 2026 měnilo (vesměs snižovalo), argumentovalo tím, že vycházejí ze skutečně vynaložených nákladů na bydlení lidí, kteří o příspěvky žádají.

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Normativy jsou částky, které určují strop podpory. Kdo má nájem vyšší, tomu stát přispěje jen do takové výše, jako by za bydlení dával pouze částku rovnou normativu. Opatření má eliminovat situace, kdy by stát přispíval na bydlení někomu, kdo má sice normálně vysoký příjem, ale žije například ve velkém luxusním bytě na lukrativním místě, kde je nájem pochopitelně vysoký.

Jak se počítají normativy?

Pro výpočet podpory na bydlení v rámci superdávky jsou normativy rozděleny do tří kategorií: obce do 70 tisíc obyvatel, obce nad 70 tisíc obyvatel a Prahu s Brnem. Do jedné skupiny tak patří například Ústí nad Labem i Ostrava, nebo třeba Kladno a Raspenava.

Konkrétní výši normativů podle velikosti obce najdete v tabulkách, které již dříve redakci poskytl František Bikár z tiskového oddělení Úřadu práce. V některých domácnostech jsou normativy o něco vyšší – platí to tam, kdy je domácnost tvořená jen tzv. zranitelnými osobami. Jde o děti, seniory, rodiče pečující o dítě do 4 let nebo o samoživitele s dítětem do 7 let apod.

Normativní nájemné pro běžné domácnosti (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná7 580 Kč9 430 Kč12 831 Kč
Dvoučlenná9 245 Kč10 950 Kč14 466 Kč
Tříčlenná10 600 Kč12 300 Kč16 600 Kč
Čtyřčlenná11 230 Kč12 632 Kč17 710 Kč
Pěti a vícečlenná11 487 Kč12 052 Kč17 320 Kč
Normativní nájemné pro domácnosti tvořené výhradně zranitelnými osobami (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná10 310 Kč12 310 Kč15 910 Kč
Dvoučlenná12 109 Kč13 770 Kč18 103 Kč
Tříčlenná13 758 Kč15 394 Kč20 230 Kč
Čtyřčlenná14 370 Kč16 230 Kč22 170 Kč
Pěti a vícečlenná14 880 Kč15 780 Kč22 380 Kč

Co se má změnit v říjnu?

V současnosti jsou normativy rozdělené jen podle velikosti obce, a to ještě velmi hrubě. Právě to se má od října změnit. Ministr Juchelka chce přihlédnout ke konkrétnímu okresu, nikoli pouze k hrubému počtu obyvatel. Pouze Praha bude celá považována za jeden okres. Toto opatření by se mělo vést ke zvýšení normativů v některých lokalitách.

Jak konkrétně se projeví, ukáže až sdělení MPSV, které vyjde po přijetí zákona nebo spolu s ním, a které určí normativy pro říjen až prosinec 2026. Stanoví je „na základě údajů o výši nájemného a podnájemného v bytech užívaných příjemci dávky státní sociální pomoci za období od 1. října 2025 do 31. května 2026,“ jak uvádí návrh.

ilustrační snímek

Jsou normativy spravedlivé?

Výpočet normativů podle stávajících příjemců dávek kritizoval již v minulosti úřad ombudsmana. K zákonu se vyjadřoval při jeho vzniku v roce 2024. Upozornil na to, že povede ke snížení podpory u mnoha lidí. Proč?

V jakém stavu je návrh?

  • V současné době je návrh ve Sněmovně, má za sebou již projednání ve výborech.
  • Výbor pro sociální politiku ho 10. června doporučil schválit.
  • Nyní o něm budou jednat poslanci na plénu.
  • MPSV by ho chtělo mít účinný od 1. října 2026, protože v té době budou své příjmy poprvé v novém systému dokládat ti žadatelé, kteří pobírali již starý příspěvek na bydlení a od srpna mají přejít na superdávku.

Podle minulé právní úpravy se normativy počítaly z širšího základu: z aktuálních dat o výši nájemného od Českého statistického úřadu. Když se data pro výpočet zúžila jen na stávající příjemce dávek, vyšly normativy pochopitelně nižší. Ke stejnému závěru došli i autoři studie PAQ Research, kterou si při přípravě zákona nechalo zpracovat samo MPSV. Nakonec se ale výpočet stropů nájemného pouze na základě úzkého výběru dat do zákona dostal.

Novinka, kterou navrhuje ministerstvo a která by mohla začít platit od října, tento výběr dat nemění. Zohlednění situace v jednotlivých okresech namísto plošného a velmi hrubého přihlédnutí k počtu obyvatel by ale mohlo normativy přece jen zvýšit.

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V současné době se nastavením superdávky zabývá znovu úřad ombudsmana. „Jakožto národní lidskoprávní orgán ombudsman sleduje a vyhodnocuje dopady superdávky. Přitom posuzuje i to, jak se nová dávka propisuje do životní úrovně občanů a zda nedochází k systémovému ohrožení základních lidských potřeb. Stížností na výši normativních nákladů na bydlení a na další změny v podpoře bydlení obdržel již několik. Nyní zvažuje možné kroky,“ uvedla ředitelka právní sekce tohoto úřadu Jana Gregorová v odpovědi k jedné z podaných stížností, kterou má redakce k dispozici.

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