Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních příspěvků?
Superdávku zavedl nový Zákon o dávce státní sociální pomoci a těm, kteří na ni mají nárok, ji bude vyplácet Úřad práce. Pozor, nejde ale o podporu v nezaměstnanosti, kterou si lidé s tímto úřadem spojují nejčastěji. Superdávka nahrazuje čtyři jiné dosavadní příspěvky, a to příspěvek na bydlení, na živobytí, přídavek na dítě a doplatek na bydlení.

Kritéria pro získání superdávky i výpočet její výše jsou jiné, než na které byli zvyklí příjemci končících příspěvků. Proto je jiná, a složitější, i kalkulačka. Najdete ji na webu ministerstva práce a zadat do ní musíte následující údaje:

  • počet členů domácnosti a jejich věk
  • u dospělých to, zda jsou pracovně aktivní nebo patří mezi zranitelné osoby (kdo je zranitelnou osobou, zjistíte přehledně v tomto článku)
  • jaké máte v domácnosti čisté příjmy (i ty nepracovní)
  • kde bydlíte a zda jste vlastníkem či nájemníkem
  • jaké máte náklady na bydlení
  • jaký má domácnost majetek: počet aut, nemovitostí k bydlení i úspory.

Kdo nepracuje, nedostane bonus. Novinky v superdávce ovlivní celou rodinu

Majetkový test

Právě poslední bod je největší novinkou. Souvisí totiž s tak zvaným majetkovým testem, při kterém Úřad práce zjišťuje, zda žadatelé nepatří mezi lidi, kteří mají velké úspory. Pokud ano, nárok na dávku jim nevznikne. Kolik smíte mít našetřeno, uvádí tabulka. Do úspor se přitom počítají peníze v hotovosti, na běžném či spořícím účtu. Naopak spoření na stáří, stavební spoření či dlouhodobé investice se nepočítají.

Limit úspor pro domácnosti podle počtu jejich členů (v Kč)
Jeden člověk200 000
Dva lidé250 000
Tři lidé300 000
Čtyři lidé350 000
Pět lidí400 000

V ideálním případě vám kalkulačka na základě vypsaných údajů řekne, jak velká by mohla být ve vašem případě superdávka. Pokud na ni nárok nemáte, vyjde vám nula.

Kalkulačka má ale svá úskalí. „Tato kalkulačka vám slouží jako základní vodítko pro ověření, zda byste mohli mít nárok na dávku státní sociální pomoci a v jaké výši by se mohla pohybovat. Výpočet je pouze orientační. Konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její přesné výši vždy vydává Úřad práce ČR na základě správního řízení a po předložení a ověření všech rozhodných skutečností,“ uvádí ministerstvo.

Dávky na bydlení bere nejvíc lidí v historii. Další jsou v nouzi, ale o pomoc si neříkají

Co kalkulačce nejde, jsou zejména příjmy OSVČ. S těmi neumí pracovat správně, protože zde hrají roli i faktory, které do ní nejsou zahrnuté. Pro orientační výpočet nebo jen zjištění, zda na superdávku vůbec máte nárok, je to ale dostačující nástroj.

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Nezapomeňte: Požádat si o superdávku včas

Nejčastější ze všech současných příspěvků, které nahradí superdávka, je příspěvek na bydlení. Jen v Praze ho v polovině roku pobíralo bezmála 40 tisíc žadatelů. Pokud patříte mezi ně nebo pobíráte další z dávek, kterou ta nová nahradí, musíte si žádost o superdávku podat do konce roku. Jen tak vám Úřad práce bude ještě v prvním kvartále roku 2026 (přesněji řečeno do konce dubna) posílat dosavadní příspěvky, od května pak novou superdávku.

Vstoupit do diskuse

