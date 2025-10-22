Stát má pomáhat jen těm, kteří to opravdu potřebují. Tuto často omílanou zásadu se ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou pokusilo vtělit do nového zákona o dávce státní sociální pomoci. Zda se to podařilo, nebo jsou nová pravidla naopak krokem špatným směrem, ukáží zřejmě až následující měsíce, kdy si lidé budou žádat o novou superdávku. Podle odhadů by se měla týkat až milionu lidí.
Největší část lidí, kteří nyní pobírají státní podporu od Úřadu práce, dostává příspěvek na bydlení. Jen v Praze se týká skoro 40 tisíc domácností. O něco méně lidí pak získává přídavek na dítě. Naopak dvě další dávky, které superdávka nahradí, jsou už nyní určené jen pro skutečně nemajetné a pobírá je výrazně méně žadatelů. Jde o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu
Aby peníze nedostávali ti, kteří mají sice momentálně nízké příjmy, ale dostatečný majetek z minulých let, zavedl stát nově takzvaný majetkový test. Co úředníky zajímá?
Co je majetkový test?
Kdo chce superdávku, nesmí mít auta, nemovitosti ani velké úspory. Kde stát stanovil strop? Posuzována je celá domácnost společně.
Auta
Počet osobních aut je omezen počtem dospělých lidí v domácnosti. Každý může mít nanejvýš jedno. „Nepočítají se motorky, traktory ani automobily vlastněné leasingovou agenturou nebo bankou,“ dovysvětlila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková.
Nemovitosti
Domácnost může vlastnit nanejvýš dvě stavby pro bydlení, přičemž v jedné z nich musí bydlet. Druhou smí vlastnit nejvýše tři roky, jinak nárok na dávku zanikne. Tento požadavek má zabránit tomu, aby superdávku dostali lidé, kteří mají byt nebo byty určené k pronájmu.
Úspory
Nejkontroverznější částí majetkového testu je posouzení výše úspor. Úřad práce zajímá, kolik má domácnost na účtech. A jaký je strop tady?
|Jeden člověk
|200 000 Kč
|Dva lidé
|250 000 Kč
|Tři lidé
|300 000 Kč
|Čtyři lidé
|350 000 Kč
|Pět lidí
|400 000 Kč
Jak doplnila mluvčí Úřadu práce, do úspor se nepočítá spoření na stáří, stavební spoření se státním příspěvkem ani veřejné sbírky a prostředky z nich získané.
Co o vás úředníci zjistí?
Když se rozhodnete požádat o superdávku, prvním krokem ke zjištění vašeho majetku je pro úředníky vaše čestné prohlášení za všechny členy domácnosti. Musí obsahovat:
- orientační výši průměrného měsíčního příjmu celé vaší domácnosti (všech členů domácnosti dohromady),
- počet vlastněných nemovitostí k bydlení,
- počet vlastněných osobních automobilů,
- přibližnou výši finančních úspor všech členů domácnosti (dohromady za všechny bankovní účty i v hotovosti).
Úřad se s vaším potvrzením může, ale nemusí spokojit. Jeho pracovníci si mohou vyžádat informace z registrů. „Údaje by později měly být automaticky sehrány z dostupných registrů,“ uvádí Úřad práce. Kromě toho mohou úředníci pro posouzení vašeho nároku na superdávku oslovit také vaši banku či banky.
Jak přesně to mají udělat a v jakém formátu má banka odpovědět, určuje příslušná vyhláška, která vznikla spolu se zákonem. Banky, které redakce oslovila, se shodly na tom, že o této změně vědí a jsou na ni připraveny. Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý potvrdil, že Úřadu práce budou budou podle zákona sdělovat výši zůstatku na účtech žadatele o superdávku. V prvním říjnovém týdnu banka ještě žádné takové žádosti z pracovního úřadu neevidovala, nárůst požadavků očekává až s blížícím se koncem roku.
V praxi není jisté, zda k lustrování účtů budou úředníci sahat u všech klientů, nebo jen namátkově či ve vytipovaných případech. Podle dřívějšího vyjádření vrchní ředitelky sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek ministerstva práce a sociálních věcí Ivy Merhautové to spíše vypadá na druhou možnost. „Plošně to zjišťovat nebudeme, ale budou kontroly – což je standardní,“ uvedla. Pokud úřad zjistí, že žadatel poskytl nepravdivé údaje, podnikne podle mluvčí „následné kroky“. Jaké budou, nespecifikovala. Lze ale odhadnout, že prvním krokem je stopnutí státní pomoci. V případech záměrného klamání může jít i o podvod, který pak úřad řeší ve spolupráci s policií.
KOMENTÁŘ: Daňová politika státu hází rodinám s dětmi klacky pod nohy
Kdo dosáhne na superdávku?
Podle odhadů by se superdávka mohla týkat až milionu lidí. Kritéria jsou ale přísnější, než byla u dosavadních příspěvků. Nově například úřad zohledňuje to, zda všichni práceschopní členové domácnosti pracují (výjimky najdete v tomto článku) nebo zda rodina posílá děti do školy.
Nově zavedený majetkový text je ale asi největší změnou. O tom, zda je správně nastavený, se při schvalování zákona vedly četné diskuze. Povolená finanční rezerva je podle odborníků značně nízká. Další kritici zmínili, že stát upřednostní lidi, kteří mají našetřené peníze doma místo v bankách, nebo že povede žadatele ke „kreativitě“.