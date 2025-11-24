Pokud lidé chtějí finanční pomoc od státu ve formě příspěvku na bydlení, příspěvku na dítě, příspěvku na živobytí či doplatku na bydlení, musejí od října letošního roku požádat o takzvanou superdávku, která všechny tyto podpory spojuje v jedinou.
Nová superdávka se nevyplácí na jednotlivce, ale na celou domácnost. V kalkulačce je proto nutné vyplnit údaje o všech členech domácnosti včetně dětí.
Kalkulačku superdávky 2026 najdete ZDE
Úředníky budou zajímat také příjmy domácnosti, náklady na bydlení či majetek domácnosti, jako je počet vlastněných nemovitostí, automobilů či úspor. Takzvaný majetkový test je asi největší změnou oproti předchozímu stavu.
Každý, kdo už některou z dávek, jež nyní spadají pod superdávku, pobírá, si musí do konce roku o superdávku požádat. V opačném případě výplata dávky skončí a novou již nedostane.
Zažádat o superdávku můžete osobně na spádovém úřadu práce nebo na portálu MPSV Jenda po přihlášení do klientské zóny. Tam se dostanete přes identitu občana, například díky občance nebo bankovnímu účtu. Jenda funguje také jako aplikace pro mobilní telefony se systémem Android nebo iPhony.