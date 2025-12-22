Superdávka 2026: nezmeškejte příspěvek na bydlení, zbývá posledních pár dnů

  5:00
Pokud pobíráte příspěvek na bydlení a ještě jste nepožádali o novou superdávku, udělejte to co nejrychleji. Jinak se může stát, že po Novém roce o příspěvek přijdete. Žádosti došlé po 1. lednu 2026 bude totiž Úřad práce posuzovat už podle nových pravidel, která jsou o dost přísnější než ta stávající. Díky včasné žádosti si ale příspěvek můžete zajistit aspoň na pár měsíců.

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Příspěvek na bydlení pobírá ze všech dávek státní sociální pomoci nejvíc lidí, jen v Praze se podle údajů z poloviny roku 2025 toto číslo blížilo 40 000 domácností. Příspěvek ale bude končit, stejně jako tři další, které vyplácí Úřad práce: přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Všechny nahradí nová superdávka. Jak to s ní je?

Ti, kdo některý ze zmíněných příspěvků pobírají už nyní a hodlají v tom pokračovat, si musí do 31. prosince 2025 zažádat o superdávku. O příspěvek na bydlení nebo některý z dalších zmíněných dávek už žádat nelze. To ale neznamená, že od ledna budete superdávku dostávat. Kdo bere příspěvek nyní a zažádá si o superdávku do konce roku, bude až do května dostávat „starý“ příspěvek v odpovídající výši. Kdo to nestihne a žádost podá až po 1. lednu 2026, dostane od počátku superdávku, pokud na ni bude mít nárok.

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

A právě v tom je problém: kvůli zpřísněným kritériím se dá čekat, že na superdávku dosáhne výrazně méně žadatelů než na „staré“ příspěvky. Mnohým nárok zhatí skutečnost, že neprojdou majetkovým testem – tedy že na účtě budou mít víc než 200 tisíc korun. (Tato částka platí pro jednočlennou domácnost, částky pro více lidí najdete v tabulce níže).

Pokud tedy některý ze čtyř jmenovaných příspěvků pobíráte, velmi vám doporučujeme nepropást termín žádosti o superdávku do konce roku. Novým kritériím se tím nevyhnete, ale prodlouží se doba, kdy podle nich nebudete posuzováni. Díky přechodnému období budete až do dubna dostávat příspěvek v dosavadní výši, teprve od května vám začne chodit superdávka. Nebo nezačne, třeba pokud budete mít na účtě přes 200 tisíc.

Limit úspor pro domácnosti o různém počtu lidí
Jeden člověk200 000 Kč
Dva lidé250 000 Kč
Tři lidé300 000 Kč
Čtyři lidé350 000 Kč
Pět lidí (či více)400 000 Kč

Jak požádat o novou superdávku?

Suverénně nejrychlejší způsob je využít portál MPSV Jenda nebo aplikaci Jenda. Tu si můžete stáhnout pro iPhone v AppStoru nebo v Google Play pro Android. K přihlášení budete potřebovat prokázat svoji identitu. K tomu vám může posloužit: mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita a některé další prostředky Identity občana. Pokud se do aplikace nebo do klientské zóny systému Jenda přihlašujete poprvé, nějaký čas to zabere.

Jenda vás provede podáním žádosti krok za krokem. Obsahuje vysvětlivky, poradí, co máte vyplnit a co doložit. Ministerstvo práce připravilo také soubor návodných videí, které vám mohou pomoci se v Jendovi zorientovat.

Instruktážní video, jak žádat o superdávku a dokládat náklady na bydlení:

O superdávku si můžete požádat také na úřadě práce, pod který spadáte. Je dobré si předem rezervovat termín, abyste nemuseli čekat. Při osobní návštěvě jste samozřejmě vázaní úředními hodinami a také počtem žadatelů, kteří jsou před vámi. Proto tento způsob podání žádosti na poslední chvíli nedoporučujeme.

Pokud se k němu přesto odhodláte, měli byste vědět:

  • Úřady práce mají o vánočních svátcích a také 31. prosince 2025 zavřeno. Naopak ve všední dny od 1. prosince do Vánoc platí rozšířené úřední hodiny.
  • Otevřeno je v pondělí 22. i v úterý 23. prosince 2025
  • 29. a 30. prosince (v pondělí a úterý) fungují úřady práce v klasických úředních hodinách. Tyto dva dny jsou tedy poslední, kdy si můžete podat žádost osobně do konce roku.
  • 31. prosince a také 1. ledna 2026 budou úřady zavřené.

Superdávka přehledně: Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat

Teoreticky je možné si o superdávku zažádat také přes datovou schránku, tento způsob ale nedoporučujeme, je při něm obtížné pohlídat si, co vše musíte doložit a přiložit k žádosti. Navíc i ministerstvo uvádí žádost přes Jendu jako preferovaný způsob.

Co když žádost nestihnu?

Co se může stát, pokud o superdávku nepožádáte do konce roku? Pokud některý z příspěvků pobíráte už nyní, nejhorší možný scénář znamená, že od Nového roku už žádné peníze nedostanete. Podle nových pravidel na ně totiž nebudete mít nárok. Podle starých sice ano, ale nepodání žádosti do 31. prosince 2025 vás připraví o možnost využít „přechodné období“, kdy byste peníze dostávali ještě podle starých pravidel.

Co je majetkový test a co úředníky zajímá: auta, nemovitosti i peníze

Žádost o superdávku můžete podat i po 1. lednu 2026, stejně jako lidé, kteří o příslušné příspěvky dříve nežádali. Vzhledem k novým pravidlům o majetkovém testu se vyplatí peníze z běžného účtu přesunout například na stavební spoření nebo je investovat. Kdo majetkovým testem neprojde, superdávku nedostane.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

22. prosince 2025

22. prosince 2025

22. prosince 2025

22. prosince 2025

21. prosince 2025  16:58

21. prosince 2025

21. prosince 2025

21. prosince 2025

21. prosince 2025

21. prosince 2025

20. prosince 2025  18:55

20. prosince 2025

