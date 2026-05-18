Superdávka začne platit až v srpnu. Kdo na ni má nárok a jak o ni požádat

Pavla Žáková
  10:30
Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila. Příjemci dosavadních podpor, kteří o ni požádali do konce minulého roku, obdrží přepočítanou pomoc od státu poprvé v srpnu. A co noví žadatelé?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nová superdávka, která postupně nahradí čtyři druhy příspěvků vyplácené Úřadem práce, přidělává úředníkům agendu navíc. Ministerstvo práce vedené Alešem Juchelkou se proto rozhodlo její nástup o čtvrt roku odložit. V plném rozsahu ji proto stát začne vyplácet až od srpna místo od května 2026.

Někteří lidé už ale superdávku dostávají teď. Co to pro ně znamená?

Pobírám superdávku. Co musím udělat?

Kdo si o superdávku (nahrazující přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí) požádal po 1. lednu 2026 a dostal ji, bude ji dostávat i nadále. Samozřejmě jen v případě, že se jeho finanční situace nezmění a nárok na dávku nezanikne. Pro tyto příjemce odklad neplatí.

Koho se týká odklad superdávky?

Kdo pobíral některou ze čtyř dávek již v roce 2025 a požádal si o superdávku do konce roku 2025, dostává nyní „staré“ příspěvky. Změnit se to mělo v květnu, kdy by Úřad práce těmto lidem začal vyplácet místo starých dávek už novou superdávku – podobně, jako ji vyplácí novým příjemcům z roku 2026. K tomu ale nakonec nedošlo.

„Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ vysvětlil již dříve odklad ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Superdávku tak stávající příjemci starých dávek dostanou až za červenec, tedy v srpnu 2026.

Poslanci kývli na odklad superdávky na červenec, kdy vzroste i životní minimum

Změny pro příjemce „starých“ dávek

Co musí udělat lidé, kteří nyní pobírají starou dávku a požádali si o superdávku do konce roku 2025? Vůbec nic, tvrdí ministerstvo. Přechod bude automatický, není třeba podávat žádnou novou žádost navíc. „Klienti nepocítí žádný výpadek příjmů,“ ujistil ministr.

Čas navíc má posloužit mimo jiné k tomu, aby úředníci měli dostatek času na posouzení tzv. majetkového testu. V něm musejí zhodnotit, zda žadatel nemá příliš mnoho peněz na účtě či v hotovosti či zda nemá více aut.

Úřad práce ale ujišťuje, že kdo má již superdávku schválenou, nemusí se bát, že by úředníci jeho nárok prověřovali znovu. „U klientů, kterým již bylo doručeno rozhodnutí o přiznání superdávky s termínem zahájení jejího vyplácení od května 2026, se mění pouze tento termín. Nově bude superdávka vyplácena od srpna 2026. Vydaná rozhodnutí zůstávají v platnosti a nebudou z tohoto důvodu přehodnocována,“ uvádí Úřad práce.

Pravidelné přehodnocování nároku na superdávku a dokládání potřebných dokumentů bude až v říjnu, a to za měsíce červenec až září.

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025)

Rizika superdávky

Podle Michala Španěla z JenPráce.cz se odklad superdávky jeví jako logický krok. „Pokud by náběh nového systému pro statisíce lidí doprovázely výrazné technické výpadky – což je u takto komplexních IT projektů reálné riziko – mohl by se spustit řetězový efekt. Zaměstnanec, kterému včas nepřijde podpora na bydlení, se okamžitě dostává do existenčního stresu, což může vést k nárůstu absencí, exekucí a v krajním případě i k odchodu z legálního trhu práce,“ uvedl.

Superdávka

Dodal také, že nejistota o budoucích příjmech pro rodiny, které na superdávku čekají, by mohla vést k odkládání zásadních rozhodnutí, jako je třeba změna práce, investice do rekvalifikace nebo přijetí pozice s proměnlivou mzdou. „V praxi to může brzdit mobilitu pracovní síly, což je problém zejména v regionech, kde se struktura pracovních nabídek rychle mění,“ domnívá se Španěl. Odklad superdávky tak považuje za dobré rozhodnutí, ale jen v případě, že se komplikace s jejím vyplácením podaří do července vyřešit – a ne že se problém pouze odsune.

Kolik lidí požádalo o superdávku?

Lidé, kteří některou z dávek pobírali již v roce 2025, museli o superdávku požádat do konce roku. Úřad práce dostal 333 800 žádostí. K tomu bylo přes 55 tisíc nových žadatelů a v lednu přibylo dalších více než 15 tisíc.

Superdávka nahrazuje čtyři druhy dosavadních dávek: nejčastější z nich byl příspěvek na bydlení, který jen v Praze pobíralo loni v létě kolem 39 000 příjemců, dále přídavek na dítě a také příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Éra modulárních reaktorů se blíží. Řešíme, kde budou stát, říká Čermák z ČEZ ESCO

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. (12. května...

Česká energetika stojí před největší proměnou za poslední dekády. „Země směřuje k éře modulárních reaktorů, moderního teplárenství a masivního využívání bateriových úložišť,“ řekl generální ředitel...

18. května 2026

Ryanair trhá rekordy. Zisk v loňském roce zvýšil o 40 procent na 55 miliard korun

Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair, zvýšila v uplynulém finančním roce svůj zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur (55 miliard Kč)....

18. května 2026  8:48

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Ceny benzinu komplikují Američanům život. Někteří kvůli tomu mění zaměstnání

„Nárůst cen? My jsme to zavinili!“ Nálepka s vyobrazením amerického prezidenta...

Američany už několik týdnů trápí stále zdražující pohonné hmoty. Vzrostly jim tak náklady na dojíždění do práce a stále více zaměstnanců po svých firmách požaduje možnost častější práce z domova. Ti,...

17. května 2026

Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Ostrov Tchaj-wan se v posledních letech stal symbolem soupeření velmocí. Už administrativa amerického prezidenta Joea Bidena dávala opakovaně najevo, že by v případě čínské invaze Spojené státy...

17. května 2026

Poptávka po dovolených nezmizela, mění se. Kvůli válce lidé řeší ceny i bezpečnost

Letadlo Aegean Airlines přistává na mezinárodním letišti v Larnace na Kypru....

Dražší letenky, nejistota na Blízkém východě a obavy z rušení spojů mění letní cestování. Evropané stále častěji volí kratší pobyty, odkládají rezervace na poslední chvíli a místo vzdálených...

17. května 2026

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)

V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních...

17. května 2026

Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Brazilec věří, že jeho rodná země letos mistrovství ovládne (13. května 2026).

Ostře sledované fotbalové mistrovství světa odstartuje už za několik týdnů. Těší se na něj také osmapadesátiletý brazilský řemeslník Jarbas Meneghini, který se živí výrobou replik trofejí pro mistry...

17. května 2026

Hlásím příchod, ale jsem po plastice. Korejské vojáky lákají kosmetické zákroky

Jihokorejští vojáci (27. února 2023)

Vojenskou připravenost armády Jižní Koreje čím dál více omezují kosmetické zákroky vojáků generace Z. Kliniky plastické chirurgie totiž agresivně cílí na tuto cílovou skupinu pomocí chytré reklamy na...

17. května 2026

Změna životního stylu jako byznys. Jak se vyznat v záplavě rad na sítích, líčí fyziolog

Premium
Radim Šlachta

Důrazné volání po změně životního stylu – ať už kvůli stále populárnější dlouhověkosti, či v souvislosti s šířící se obezitou – vede také k rozvoji byznysu chrlícího nové trendy a rozmanitá...

17. května 2026

