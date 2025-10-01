Pobíráte některou z forem státní sociální pomoci, kterou vyplácí Úřad práce? Čtyři druhy příspěvků zaniknou a nahradí je nová superdávka. Nárok na ni není automatický ani v případě, že už některou z dosavadních dávek dostáváte. Navíc se mění podmínky podpory a také její výše. Co si musíte ohlídat?
Jak podat žádost o superdávku?
O superdávku lze žádat od 1. října 2025. Stihnout to musíte do konce roku, tedy do 31. prosince 2025. Když termín prošvihnete, v lednu se žádné podpory nenadějete – ani superdávky, ani „starých“ příspěvků.
Nová superdávka je tu. Koho se týká, kdy začne platit a jak o ni žádat
Zažádat o superdávku můžete osobně na spádovém úřadu práce nebo na portálu MPSV Jenda po přihlášení do klientské zóny. Tam se dostanete přes identitu občana, například díky občance nebo bankovnímu účtu. Jenda je funguje také jako aplikace pro mobilní telefony se systémem Android nebo iPhony.
Žádost o superdávku můžete úřadu doručit i po 1. lednu 2026. Bude ale posuzována jako žádost nového klienta, což může její vyřízení prodloužit. Ze zákona na ně úředníci mají 30 dní, lhůtu je ale možné protáhnout ve složitějších případech na dvojnásobek.
Termíny změn přehledně
1.10.-31.12. 2025 Žádosti o superdávku. V této době se stále vyplácejí staré příspěvky v původní výši.
1.10.2025-30.4.2026 Zpracování žádostí o superdávku. Kdo stihl podat žádost do konce roku, dostává stále původní příspěvky. Kdo to nestihl, může žádost podat i teď, do jejího vyřízení ale nic nedostane. Poté (pokud bude schválena) dostane už novou superdávku.
Od 1.5.2026 Výplaty nových superdávek. „Staré“ příspěvky už nikdo nedostává, skončily na konci dubna.
Jaké dávky se ruší?
Se zavedením superdávky přestane stát vyplácet několik dosavadních příspěvků. Tím nejčastěji vypláceným je příspěvek na bydlení. Jen v Praze ho v polovině roku 2025 pobíralo 39 tisíc domácností. Další je přídavek na dítě, následují pak příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Všechny tyto dávky vyplácel Úřad práce a nahradí je superdávka.
Podpora v nezaměstnanosti 2026
Naopak další forma podpory, jakou vyplácí pracovní úřady, zůstává stranou balíčku superdávky. Jde zejména o podporu v nezaměstnanosti, kterou ale také čeká změna. Od roku 2026 se změní její výše i doba podpory. Podpora bude zkraje vyšší než dnes, potom ale její výše klesne na nižší úroveň.