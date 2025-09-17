Summit stavebního rozvoje nabídne debatu o bydlení i územním plánování

Autor:
  14:02
Jak podpořit stavební rozvoj a zlepšit dostupnost bydlení v Česku budou stavebníci, politici i ekonomové řešit ve čtvrtek na Summitu stavebního rozvoje a Summitu dostupného bydlení. Přímé přenosy z obou akcí odvysílá portál iDNES.cz od 10.00 a 13.30.
Fotogalerie1

Summit stavebního rozvoje i summit dostupného bydlení se tradičně konají v Obecním domě (26. března 2025) | foto: Central Group

V první debatě věnované stavebnímu rozvoji se experti zaměří na to, co je v podpoře stavebního rozvoje nutné zlepšit a jak dále pokročit v digitalizaci stavebního řízení. Druhý blok bude věnovaný ekonomickému výkonu stavebního sektoru, jeho přeregulaci a dopadům Green Dealu.

Ve třetí části pak hosté rozeberou stavební rozvoj Prahy a nový územní plán hlavního města. A dá se čekat, že v této části bude zaznívat kritika.

„Za první pololetí letošního roku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za celé čtvrt století,“ uvedl před summitem v pořadu iDNES.cz Rozstřel předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Jako alarmující příklad zmínil právě Prahu: „V červenci bylo povoleno 49 bytů. V metropoli, kde reálně žije více než 1,5 milionu lidí.“

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Mezi pozvanými hosty Summitu stavebního rozvoje jsou vedle ministrů Petra Kulhánka a Lukáše Vlčka i poslanci Karel Havlíček, Ivan Bartoš, Patrik Nacher či Jiří Havránek. Pozvánku obdržel i starosta Prahy 9 Tomáš Portlík a ředitel Odboru územního rozvoje Prahy Filip Foglar.

Vedle šéfa Central Group Dušana Kunovského pak nebude chybět ani další tradiční účastník summitů vedoucí partner KPMG Pavel Kliment.

Odpolední Summit dostupného bydlení pak představí aktuální analýzy se zahraničními zkušenostmi, fakty a doporučeními. Na řadu přijdou i aktuální průzkumy veřejného mínění a zamyšlení nad tím, co a jak by měl stát pro podporu dostupnosti dělat.

V této části je mezi pozvanými navíc například ministr financí Zbyněk Stanjura, ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka, předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký či ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Summity pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj a jejich generálními partnery jsou společnosti Central Group a KPMG. Konají se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, hlavního města Prahy, IPR Praha, Svazu měst a obcí a České komory architektů.

