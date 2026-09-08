Součástí programu bude i představení nové analýzy a prognózy stavebnictví a bytového trhu, katalogu IDB 2026 pro výstavbu nájemních, družstevních i vlastnických bytů a aktuálních průzkumů veřejného mínění k dostupnosti bydlení.
Akce se koná v historických sálech pražského Obecního domu pořadatelem je Iniciativa pro dostupné bydlení, generálními partnery jsou Central Group a KPMG.
Mezi potvrzenými řečníky jsou například ministr průmyslu Karel Havlíček, předseda České komory architektů Jan Kasl, předseda Svazu měst a obcí Zdeněk Lukl nebo prezident Hospodářské komory Petr Zajíček.
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7. září 2026