Dopolední část konference se zaměří především na to, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku a jaké konkrétní kroky v této oblasti připravuje vláda. Diskuse se bude věnovat také časovému harmonogramu plánovaných opatření, která mají pomoci zvýšit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení pro domácnosti.
|
Přesměrujme peníze z dopravy do bytů, zaznělo na summitu stavebního rozvoje
Jedním z klíčových témat bude financování výstavby dostupných bytů. Odborníci budou debatovat o tom, jak mohou výstavbu podpořit veřejné instituce i finanční sektor, zejména Státní fond podpory investic a Národní rozvojová banka ve spolupráci s komerčními bankami. Diskuse se zaměří také na to, jak nastavit systémové procesy, které by městům a obcím umožnily ve větším měřítku stavět nájemní, družstevní i vlastnické byty.
Na programu jsou rovněž prezentace aktuálních průzkumů veřejného mínění a analýzy zahraničních zkušeností, které mají nabídnout konkrétní doporučení pro české prostředí. Iniciativa pro dostupné bydlení představí také nový koncept výstavby založený na principu DESIGN-BUILD, označovaný jako „baťovský“ systém, který má urychlit výstavbu dostupných bytů pro veřejné i soukromé investory po celé republice.
Politici, bankéři i developeři u jednoho stolu
Odpolední část se bude věnovat širšímu kontextu stavebnictví a bytového trhu. Diskuse se zaměří na připravované legislativní změny, včetně stavebního zákona, digitalizace stavebního řízení nebo úprav stavebních předpisů a územního plánování.
Odborníci se budou zabývat také ekonomickým vývojem sektoru. Na programu je debata o očekávaném vývoji cen nemovitostí, úrokových sazeb hypoték a komerčních úvěrů i o celkové kondici stavebnictví. Zazní také otázka, zda je český stavební sektor přehřátý a zda mohou být stavební zakázky v současnosti podle některých odhadů až o deset procent dražší, než odpovídá jejich reálné hodnotě. Diskutovat se bude i o dopadech odkládání projektů ze strany investorů.
|
Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský
Samostatný blok se zaměří na rozvoj hlavního města. Řeč bude o prioritách stavebního rozvoje Prahy, o časovém plánu klíčových projektů i o dalším postupu při přípravě nového územního plánu metropole a změnách stávajícího plánovacího systému.
Na konferenci vystoupí například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová či ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Zástupce hlavního města Prahy budou reprezentovat radní pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček, náměstkyně primátora Alexandra Udženija nebo starosta Prahy 9 a předseda výboru pro strategické investice Tomáš Portlík.
Debaty doplní zástupci bank, developerů i odborných organizací. Vystoupí například generální ředitel Central Group Dušan Kunovský, ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka, předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký, vedoucí partner KPMG pro stavební a realitní sektor Pavel Kliment nebo generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.
|
Česko potřebuje 25 000 nájemních bytů ročně, konstatoval Summit dostupného bydlení