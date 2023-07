Ministr představí změny ve financování státních podniků Povodí

O změnách financování státních podniků se hovoří už léta. Například v roce 2019 tehdejší ministr Miroslav Toman plánoval nový systém představit, nakonec z toho sešlo, se změnami nesouhlasili tehdy tripartita a plán šel pod stůl.

Odborníci o nutnosti změn hovoří dlouhodobě, například ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala loni MF DNES řekl, že systém není udržitelný. „Hlavní zátěž na financování vodního hospodářství u nás jde za průmyslovými podniky, ale ony, jako hlavní odběratelé, jsou nuceny zejména evropskou legislativou, ale také logicky z ekonomických důvodů k většímu šetření s vodami. To bude mít negativní dopad na financování vodního hospodářství, včetně zajišťování zákonných činností od podniků Povodí,“ vysvětlil.

Daň z napršené vody?

Sám byl zastáncem tzv. daně z napršené vody, která by se na financování českého vodního hospodářství vybírala v rámci daně z nemovitosti. „Ideově by šlo o správnou věc, z každého pozemku voda někam odtéká, minimálně do vodního odtoku, a ten systém je třeba udržovat. Jde o zcela spravedlivé rozložení finanční zátěže. Podobně je to nastavené například v Rakousku nebo v Bavorsku,“ podotkl před rokem.

Důležité podle něj je, že musí zůstat příjmy i pro Státní fond životního prostředí a krajské úřady, kam se odvádějí peníze za odběry podzemních vod.

Je otázkou, zda ministerstvo rovnou nepředstaví i změny v poplatcích za odběr podzemních vod. Ten, jak odborníci upozorňují, je dlouhodobě nižší než za odběr vod povrchových, ač jsou podzemní vody více chráněné a obnovují se pomaleji.