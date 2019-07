Loni sucho, letos i déšť. Extrémní počasí opět výrazně zdražilo zeleninu

Fíky a kiwi jde pěstovat jen na zahrádkách Miroslav Trnka z projektu Intersucho vysvětluje, zda se u nás změní skladba pěstovaných plodin. Zemědělci mají kvůli horku a suchu horší úrodu, není čas začít pěstovat něco exotičtějšího?

Velmi těžko nahradíme pšenici nebo ječmen. V suchých oblastech se pěstuje třeba čirok, ale to je řešení možná pro tisícovky hektarů. Měli bychom se spíš bavit o tom, jaké využívat technologie. Co ovoce? Porostou tu banánovníky?

To ne. Jednak jsou u nás na začátku a na konci vegetační sezony kratší dny, takže nemáme tolik slunečního záření. A navzdory změnám klimatu pořád máme zimu. Takže třeba olivy a jiné středomořské ovoce by zmrzlo. Na jižní Moravě někde pěstují fíky.

I kiwi. Na zahrádkách. Ne v komerčním měřítku. To by kvůli chladnějšímu podnebí u nás komerčně nešlo a ani by tu po nich nebyla poptávka.