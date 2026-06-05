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Nejhorší sucho za 65 let zdražuje krmiva. Balík sena stojí už dva tisíce

Jan Drahorád
Nejhorší sucho za posledních 65 let dopadá zatím hlavně na zemědělce. Na Pardubicku ho pociťuje ve velkém například Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, které se mimo jiné soustředí na výrobu krmení pro skot.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Proti loňskému roku máme zatím jen zhruba třetinu sena. Porosty kvůli nedostatku vláhy nenarostly a sena bude výrazně méně,“ popisuje tamní předseda Vít Hejna.

Zatímco v běžném roku firma prodává seno ostatním podnikům, letos si není jistá, zda ho bude mít dost pro vlastní spotřebu. Ceny přitom podle Hejny rostou. „Zatímco loni se cena balíku sena pohybovala okolo 800 Kč, dnes se dostává až ke 2 000 Kč za balík o hmotnosti přibližně 3,5 metráku. Problémem tak není jen cena, ale i samotná dostupnost sena,“ vysvětluje.

Sucho v České republiceZobrazit

Navíc se počasí projeví i na množství slámy a kvalitě obilovin „Obilí zůstalo nízké, takže sláma už v této fázi nedoroste. Navíc stále dobíhají následky jarních mrazů – některé obiloviny jsou poškozené a nemají dostatečně vyvinuté zrno,“ doplnil.

Situaci ale zatím tragicky nevidí ředitel Svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Sucho je podle něj problémem, ale odpovědní hospodáři si podle něj udělali zásoby, často mají krmení na dobu delší než rok.

„Kdo jede na dřeň, tak ten problém mít může,“ sdělil. Že by dobytek neměl dostatek krmiv a musel jít na porážku, podle něj hrozí spíš jenom v podnicích, které mají i jiné problémy. Ředitel svazu připomíná, že krize pro chovatele přichází většinou až v létě, kdy jsou přísušky tak velké, že se skot musí přikrmovat.

Letos bohužel přišlo sucho brzy, v době, kdy se rozhoduje o objemu úrody, připomíná předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. První seče trávy tak byly velmi slabé a v některých lokalitách není co sklízet. „Pokud při první seči nezískají dostatečný objem krmiva, budou zemědělci muset sahat do zásob, krmivo draze nakupovat, případně hledat další krizová řešení. To se může výrazně promítnout do nákladů a celkové ekonomiky chovů. Tlak na cenu sena je pochopitelný,“ dodal.

Agronomické (zemědělské, půdní) sucho

Agronomické sucho, poslední (známý) týden. Více informací na idnes.cz/sucho.

Sucho ale není jenom na Pardubicku, nedostatky jarních srážek se týkají celé republiky. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde už o chronický problém.

„Aktuální data potvrzují, že situace není dobrá ani v letošním roce. Kvůli minimální sněhové pokrývce a nedostatku srážek během zimy se půda na jaře nemá jak přirozeně zásobit vodou,“ popsal. Zemědělci pak sice můžou použít zavlažování, to je ale drahé.

„Při současných nízkých výkupních cenách tak často stojí před obtížným rozhodováním, zda se jim taková investice vůbec vyplatí. Na řadě míst to navíc ani není možné, protože chybí infrastruktura nebo povolení,“ dodává prezident komory. V praxi se tak podle něj zavlažují jen některé druhy zeleniny a část chmelnic a vinic.

Meteorologové slibují deště s jedinou výjimkou. Na mapě je velké suché místo

Zmírnění dotačních podmínek

Kvůli suchu zmírnilo ministerstvo zemědělství dotační podmínky a povolilo k zajištění krmení zvířat využít neprodukční plochy a nepokosené části luk, i pokud jsou tzv. v ekoplatbě. Farmáři, kteří by chtěli tuto možnost využít, ale musí ohlásit zásah vyšší moci.

„Tato mimořádná možnost se u neprodukčních ploch týká ploch, jejichž plodinové složení lze využít jako krmivo, tedy plochy založené travami, či jejich směskami, jako jsou například zelené úhory, ochranné pásy podél vod, ochranné pásy založené jetelotravní směskou a podobně,“ uvedl úřad.

Několik dní trvající deště z tohoto týdne podle farmářů zatím situaci nezachrání, ačkoliv můžou pomoci třeba jarnímu ječmeni, kukuřici, ovsu nebo sóje. „Pokud by nyní pršelo pravidelně, ideálně každý týden, mohlo by to pomoci nalévání zrna a část výnosů ještě zachránit. U sena a slámy už ale budou ztráty výrazné,“ domnívá se pardubický předseda Hejna.

Podle Pýchy budou do budoucna problémy s přibývajícím počtem teplých dnů v každé sezoně spíš přibývat. Letošní rok pro zemědělce nejspíš nebude dobrý, sucho navazuje na problémy s jarními mrazy u ovocnářů, kde se škody odhadují až na 1,5 miliardy korun, prodejní ceny obilovin stále nerostou.

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Témata: seno, sláma

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