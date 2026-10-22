STV Invest už je spolumajitelem kopřivnické Tatry, koupila podíl v Promet Tools

„Nyní nás čekají jednání se skupinou CSG o budoucím fungování automobilky. Dohodu všech akcionářů, která prospěje Tatře, považujeme za současnou prioritu,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitelka Promet Group Denisa Materová a spolumajitel a předseda správní rady STV Invest Martin Drda.
Tatra podle nich získává dalšího kapitálově silného partnera z oblasti obranného průmyslu, což otevírá nové možnosti jejího dalšího rozvoje. „Naším společným cílem je, aby Tatra zůstala stabilním zaměstnavatelem, rozvíjela spolupráci s dodavateli v regionu a vytvářela přidanou hodnotu v Kopřivnici i pro Českou republiku,“ sdělili Materová s Drdou. Podíl 35 procent v Tatře drží obě skupiny prostřednictvím Promet Tools společně.
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Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Zaměstnává přes 1800 lidí. Loni firma vyrobila 1349 a prodala 1337 vozů. Čistý zisk jim meziročně stoupl skoro desetinásobně na 185,7 milionu korun, tržby se jí zvýšily o 4,2 procenta na 10,08 miliardy korun.
CSG a Promet Group jsou spolumajiteli Tatry Trucks od roku 2013, kdy ji získaly v dražbě a dostaly ji z krize. Před dvěma lety ale mezi akcionáři, jimiž jsou potomci těch původních, propukly spory.
Promet Group rodiny Materových zastřešuje více než 40 společností, které působí ve strojírenství, metalurgii a inženýrství a zaměstnávají přes 4000 lidí. Sídlo skupiny je v Ostravě, závody má především na Moravě, ale také například v Chorvatsku.
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STV Invest rodiny Drdů je jedním z důležitých hráčů českého obranného průmyslu. Sdružuje zejména společnosti zaměřené na výrobu munice a modernizace a generální opravy těžkých vojenských vozidel. Provozuje výrobní závody v Česku a na Slovensku a zaměstnává více než 1400 lidí.