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STV Invest už je spolumajitelem kopřivnické Tatry, koupila podíl v Promet Tools

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  17:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Skupina STV Invest koupila 17,5 procenta ve společnosti Tatra Trucks. Od Promet Group získala poloviční podíl ve společnosti Promet Tools, která v kopřivnické automobilce drží 35 procent akcií. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily. Většinový podíl, tedy 65 procent, nadále drží holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.

„Nyní nás čekají jednání se skupinou CSG o budoucím fungování automobilky. Dohodu všech akcionářů, která prospěje Tatře, považujeme za současnou prioritu,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitelka Promet Group Denisa Materová a spolumajitel a předseda správní rady STV Invest Martin Drda.

Tatra podle nich získává dalšího kapitálově silného partnera z oblasti obranného průmyslu, což otevírá nové možnosti jejího dalšího rozvoje. „Naším společným cílem je, aby Tatra zůstala stabilním zaměstnavatelem, rozvíjela spolupráci s dodavateli v regionu a vytvářela přidanou hodnotu v Kopřivnici i pro Českou republiku,“ sdělili Materová s Drdou. Podíl 35 procent v Tatře drží obě skupiny prostřednictvím Promet Tools společně.

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Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Zaměstnává přes 1800 lidí. Loni firma vyrobila 1349 a prodala 1337 vozů. Čistý zisk jim meziročně stoupl skoro desetinásobně na 185,7 milionu korun, tržby se jí zvýšily o 4,2 procenta na 10,08 miliardy korun.

CSG a Promet Group jsou spolumajiteli Tatry Trucks od roku 2013, kdy ji získaly v dražbě a dostaly ji z krize. Před dvěma lety ale mezi akcionáři, jimiž jsou potomci těch původních, propukly spory.

Promet Group rodiny Materových zastřešuje více než 40 společností, které působí ve strojírenství, metalurgii a inženýrství a zaměstnávají přes 4000 lidí. Sídlo skupiny je v Ostravě, závody má především na Moravě, ale také například v Chorvatsku.

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STV Invest rodiny Drdů je jedním z důležitých hráčů českého obranného průmyslu. Sdružuje zejména společnosti zaměřené na výrobu munice a modernizace a generální opravy těžkých vojenských vozidel. Provozuje výrobní závody v Česku a na Slovensku a zaměstnává více než 1400 lidí.

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