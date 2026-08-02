Češi zbytečně přeplácí za elektřinu, špatně nastavené sazby je stojí přes miliardu

Společnost v rámci své analýzy prověřila 1132 odběrných míst domácností s nejběžnějšími jednotarifními sazbami D01d a D02d. Tyto sazby má podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zhruba 65 procent domácností z celkového počtu 6,5 milionu odběrných míst. Podle analýzy má ale velká část lidí tyto sazby nastaveny nevýhodně, kvůli čemuž tak zbytečně přeplácí stovky korun za rok.
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Většina domácnosti přitom svou distribuční sazbu většinou vůbec neřeší. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali, ale dnes už jim zbytečně prodražuje elektřinu. „Překvapilo nás, jak často se s tím setkáváme. Čekali jsme jednotlivé případy, ale místo toho jsme zjistili, že možnost úspory vychází u více než poloviny analyzovaných domácností. Nejde přitom o změnu dodavatele ani o žádnou investici. V mnoha případech stačí správně nastavit distribuční sazbu,“ řekl výkonný ředitel společnosti bezDodavatele Libor Holub.
Rozdíly mezi jednotlivými sazbami přitom nejsou zanedbatelné. Analýza ukázala, že kdyby až 53 procent domácností mělo vhodněji nastavenou distribuční sazbu, tak by za rok ušetřily v průměru 728 korun. V některých případech úspora přesahovala i několik tisíc korun ročně.
Pokud by se výsledky modelově vztáhly na všechna odběrná místa domácností v sazbách D01d a D02d podle tarifní statistiky ERÚ, šlo by přibližně až 1,9 milionu odběrných míst. Celkový potenciál úspor by tak podle modelového výpočtu přesáhl 1,3 miliardy korun ročně.
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Největší potenciál úspor podle analýzy vyšel v Praze. V distribučním území PREdistribuce by změna sazby podle ní dávala smysl u 68 procent analyzovaných domácností. V distribučním území EG.D, která pokrývá zejména jih Čech a Moravy a také část Vysočiny, Zlínského a Olomouckého kraje, šlo o 51,5 procent domácností a v oblasti ČEZ Distribuce o 46,3 procent. Zatímco v Praze se problém týká největšího podílu domácností, nejvyšší průměrnou úsporu přinesla změna sazby v distribučním území ČEZ, kde dosáhla 833 korun ročně.
Jak upozornila společnost bezDodavatele, o změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. „Distributor provede změnu sazby zpravidla během několika dnů od schválení žádosti, takže spotřebitel na nic dlouho čekat nemusí. Největší problém není změnu vyřídit, ale vůbec zjistit, že člověk platí zbytečně víc, než musí. Právě proto jsme připravili kalkulačku, kde si mohou lidé během chvilky zkontrolovat, zda mají správnou distribuční sazbu,“ dodal Holub.