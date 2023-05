Štěstí přeje doučeným. Středoškoláci založili firmu a učí se podnikat

Firmu „založila“ skupinka sedmnácti studentů, kteří se přihlásili do odborného semináře Základy podnikání. „Nejdříve jsme si rozdělili role a poté jsme hledali produkt, který bychom chtěli vyrábět, případně službu, kterou bychom chtěli poskytovat,“ líčí při setkání s redaktorkou generální ředitel firmy Douč.to Adam.

Společnými silami studenti nakonec došli k závěru, že chtějí poskytovat – jak název firmy napovídá – doučování. „Vzdělávání je nám jako studentům v tuto chvíli nejblíž. Psali jsme přijímačky před pár lety. Přijímací zkoušky dělají lidé kolem nás, třeba kamarádi nebo sourozenci. Chtěli jsme nabídnout doučování i těm, kteří si ho nemohou třeba u větších firem dovolit,“ zmiňuje studentka Adéla.

Právě studenti pražského gymnázia jsou ti, kteří nejčastěji na pozicích lektorů působí. „Myslím si, že máme k deváťákům, kteří se připravují na přijímačky, mnohem blíž než učitel, kterému je čtyřicet nebo padesát,“ říká Adam.

Lektoři prošli pohovorem

Lektoři jsou schopni pomoci žákům základní školy s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy, ale také i s jednotlivými předměty během celého školního roku.

„Doučuji angličtinu. Tento předmět mě už od základky baví ze všeho nejvíc. U nás na gymnáziu máme hodně možností se v angličtině rozvíjet, máme rozšířenou výuku jazyků, předměty, jako je anglická historie nebo anglická literatura,“ uvádí Berenika.

Její kolega Luca zase dává přednost matematice. Vyzdvihuje u ní logické myšlení, které se také snaží u jeho žáků probudit. „V češtině musí být člověk hodně ‚našprtaný‘, to mě moc učit nebaví,“ říká.

Na lektory jsou kladeny určité požadavky a na jejich samotný výběr dohlíží sám generální ředitel. „V začátcích lektorovali pouze studenti od nás z firmy, posuzovali jsme například jejich studentské výsledky. Nyní už máme kolem čtyřiceti lektorů, ti museli absolvovat pohovor,“ vysvětluje šéf týmu Adam.

„S každým jsem se potkal, pobavili jsem se například o jeho motivaci či minulých zkušenostech. Udělali jsme si krátkou hodinu nanečisto. Zajímal mě nejenom obsah znalostí, ale i forma předávání obsahu,“ doplňuje.

Příjemná práce, pokud vše funguje

Ostatně i on si musel své místo generálního ředitele obhájit a přesvědčit o svých kvalitách své spolužáky. „O místo jsme se přihlásili dva. Připravili jsme si prezentaci, kde jsme ‚vypíchli‘ naše zkušenosti z minula a důvody, proč bychom se měli stát ředitelem právě my,“ říká.

Podle jeho slov mu pomohlo, že v minulosti vedl školní parlament. „Myslím si, že mezi mé silné stránky patří komunikace,“ zmiňuje. Sám ale přiznává, že vykonávat práci generálního ředitele občas není jednoduché.

„Dokud všechno funguje, tak je to příjemná práce. Pokud přijde ‚krize‘ a jedno oddělení nefunguje, tak je na mně, abych našel problém a pokusil se ho vyřešit. Pokud ho nevyřeším, je to moje odpovědnost,“ říká Adam.

Přiznává, že jednu dobu například špatně fungovalo takzvané výrobní oddělení, které připravuje materiály na lekce. „Zakázkové lekce je potřeba připravovat individuálně. Přijde objednávka, konkrétně například geometrie, sedmá třída, kružnice, a je třeba vypracovat materiál na šedesát minut, který obsahuje veškeré učivo, které klient požaduje,“ vysvětluje fungování výrobního oddělení Adam.

Jeho kolega Luca doplňuje, že u přípravy materiálu je důležitý kromě obsahu i čas. „Lektor musí obdržet materiál několik dní předtím, než bude mít hodinu, aby měl čas si to prohlédnout,“ říká.

Cílíme na žáky i rodiče

Od září loňského roku už tým lektorů doučil více než 80 studentů. Zásluhu na tom nese mimo jiné i oddělení marketingu, jehož cílem je dostat službu ke klientům.

„Jednak k samotným žákům, ale také k rodičům těchto dětí. Právě rodiče jsou často lidé, kteří motivují děti, aby se učily a připravovaly,“ uvádí Martin, který je mimo jiné autorem webových stránek.

„Všechny objednávky probíhají přes náš web. Je to to první, co klient vidí,“ zdůrazňuje. V marketingovém týmu pracuje se čtyřmi dalšími kolegy. Spravují sociální sítě, vytváří grafiku, náměty na příspěvky a sledují také statistiky.

Tým by se kromě generálního ředitele, kterého vyučující nazývá dokonce prezidentem, neobešel ani bez Anety. Ta působí sice nenápadně, avšak - jak zmiňuje i vyučující - udělala velký kus práce.

„Seskupuji objednávky, rozřazuji je lektorům, obesílám klienty a spojuji je s daným lektorem,“ vysvětluje Aneta, ředitelka personálního oddělení a péče o zákazníky.

Na peníze dohlíží finanční oddělení

Ve firmě nechybí ani finanční oddělení, které dohlíží na příjmy a výdaje. Studenti podotýkají, že hlavním cílem studentské firmy není dosahování zisku.

„Chceme si především vyzkoušet všechny aktivity, které s podnikáním souvisí. Našim primárním cílem není zisk, byť finanční stránka věci s podnikáním souvisí. Kdybychom ji vynechali, tak by to postrádalo smysl. Učíme se s financemi nakládat,“ říká Adam.

Jeho slova naznačují, že zákazníci musí za poskytované služby platit. Například jedna lekce takzvaného doučování na zakázku vychází na 249 korun.

„Peníze obdržíme a následně je přerozdělujeme. Bereme si poplatek za zprostředkování, vyrobené materiály i za záštitu, kterou nad lektory poskytujeme. Pokud lektoři operují pod naší hlavičkou, tak to znamená, že jsme ochotni se zaručit za kvalitu práce, kterou odvádějí. Zbytek vyplácíme jednotlivým lektorům hodinově za lekci,“ vysvětluje Adam.

Pro lektory představuje odučená lekce i formu přivýdělku. „Máme odpovědnost nejen vůči klientům, ale i vůči lektorům. Oběma stranám poskytujeme přidanou hodnotu. Studenti si mohou něco přivydělat a klient obdrží kvalitní službu. Lektoři jsou motivováni odvádět co nejlepší práci, jelikož jsou zkrátka a jednoduše za to ohodnoceni,“ říká Adam.

Máme už objednávky na příští školní rok

Vyučující Ludmila Šulcová označuje letošní skupinku studentů semináře jako výjimečnou. „Studenti v minulých letech třeba vyráběli perníčky. Ale poskytovat službu je mnohem náročnější,“ říká.

Zdůrazňuje také, že seminář mají společně se studenty pouze jednou týdne, a to dvě vyučovací hodiny. „Všechno ostatní, co vzniká nebo se děje, je mimo školní čas,“ doplňuje vyučující.

Úspěch studentské firmy dokazuje také to, že rodiče přihlašují své ratolesti na doučování i na nadcházející školní rok. „Bohužel jsme klientům museli říct, že je možné, že v tu dobu už firma nebude fungovat,“ říká Adam.

Firma pod záštitou neziskové organizace JA Czech totiž může být v provozu pouze do konce školního roku. Co se bude dít dále, gymnazisté momentálně řeší.

„Nejsme ještě úplně rozhodnutí. Všechny nás čeká maturitní ročník a přijímací řízení na vysokou školu,“ připomíná Adam. Jak dodává, na stole jsou momentálně dvě hlavní možnosti, a to buď se do podnikání vrhnout ve čtvrtém ročníku, nebo si dát rok pauzu.

„V případě, že bychom chtěli pokračovat, budeme muset vše odstartovat úplně nanovo bez jakéhokoliv napojení na JA Czech. Museli bychom společnost oficiálně založit tak, jak se to dělá v běžné praxi,“ říká Adam.