Ne všichni Češi se stihnou vrátit domů, říká šéfka prodeje letenek

Část dopravců letecké kapacity uzemnila už nyní a zbytek evropských aerolinek to nejspíše čeká v následujících dnech.

Jak moc jsou škrty v letových řádech poznat, dá se ještě někam letět?

Někteří dopravci samozřejmě lety zrušili, například Smartwings a ČSA, které mají letů odbavovaných z Prahy nejvíc. Dopravci jako Emirates nebo Aeroflot nějaké lety mají, dále třeba Qatar Airways, Air France. Rakouský Austrian létat přestal ve středu. Létá se, ale výrazně zredukovaně.

Kdo létá, když je vyhlášený zákaz vycestovat?

Lidé, kteří se potřebují vrátit do Česka. Je to navíc situace velmi dramatická, protože ty lety, které ještě včera byly aktivní, další den být aktivní už nemusí. To nám hodně ztěžuje práci. My třeba změníme zákazníkovi letenku, nebo si ji koupí sám a mezitím se situace změní, a jejich let se zruší. Pak musíme hledat náhradní řešení. Na druhou stranu stejným způsobem cestují cizinci, kteří jsou v České republice a potřebují se dostat domů.

Jak je to s obsazeností letadel?

Letadla jsou docela plná. Prázdné lety, které společnosti provozují pouze pro udržení slotů na frekventovaných letištích, totiž nejsou zaneseny v rezervačních systémech a není tedy možné na ně koupit letenky. V řadě případů létají i bez posádek. Jsou ale samozřejmě spoje, které jsou málo zaplněné. Mluvili jsme se zákazníky, kteří se báli nastoupit do letadla, když bylo vyhlášeno, že by nemělo být pohromadě více než sto lidí. V té době ale letadla byla podstatně prázdnější. Teď naopak je v letadlech plno, protože lidé se se zpřísňováním karantény ve světě chtějí vracet domů. Máme proto obavu, že ne všem se podaří v nejbližších dnech vrátit. Počty vypravovaných letů totiž klesají a dá se očekávat, že se na palubu nevejdou.

U jakých dopravců hrozí, že v dohledné době přeruší provoz?

Nedávno nám oznámily přerušení provozu Austrian, končí i Brussels Airlines. Myslíme si, že utlumovat lety bude i Aeroflot. Většina dopravců přerušila lety na týden nebo dva. Někteří lidé tak asi budou muset zůstat tam, kde jsou, déle.

Co mají v takovéto situaci dělat?

Lidé by se měli registrovat do systému ministerstva zahraničí DROZD. Tam, kde jich bude víc, přichází v úvahu nějaká pomoc ze strany státu. Jsou pro ně vypravované autobusy, nějaké už odjížděly z Anglie nebo z Německa.

Nezneužívají dopravci této situace?

Tím, že jsou lety hodně vyprodané, tak získat letenku třeba na druhý den může být dražší. To je ale dáno obsazeností. Nemyslím si, že by někdo využil situace a vyšrouboval ceny nahoru. Řešili jsme například cestující z Curychu, kteří se potřebovali dostat do Vídně. Jedna letenka je vyšla na osm tisíc korun.

Když si koupím letenku na následující dny, mám jistotu odletu?

Měli jsme zákazníka, kterému jsme v pondělí prodali letenku na úterý a mezitím byl let zrušený. Ve většině případů ale letenky zakoupené s odletem do tří dnů platí. Situaci komplikuje to, jak jednotlivé státy mění neustále pravidla, kdo k nim může a kdo nemůže. Do některých zemí například nemohou cizinci, kteří v předchozích čtrnácti dnech navštívili zemi s výskytem koronaviru. To je případ Istanbulu, přes který takovíto zákazníci nesmí ani tranzitovat. Může se tedy stát, že i když spoj letí, konkrétní cestující jej tak nebudou moci použít.

Kolik letenek se dnes prodává ve srovnání s loňskem?

V březnu zaznamenal trh v Česku 60procentní meziroční pokles. Pár dnů ještě tato situace bude trvat, kdy lidé poptávají především odlety v nejbližších dnech. Pak pravděpodobně dojde k dalšímu propadu. Během dubna bychom se mohli dostat i k devadesátiprocentnímu poklesu. Na druhou stranu už dnes registrujeme prodané letenky na listopad. Například do USA a podobně.

Jsou dnes tyto letenky naopak lacinější?

Mohou být výhodnější. Letadla jednak nejsou obsazená, dopravci navíc nabízejí flexibilnější podmínky. Když si letenky koupí v březnu, a asi se to posune i na další měsíce, umožňují jim bezplatně měnit termín odletu a destinace. Takovéto změny jsou obvykle buď zpoplatněné, nebo u řady levnějších letenek nejdou provést vůbec.