„Je to ocenění pro nás, pro náš technický tým, ale i ocenění toho, jakým směrem se jako firma vydáváme,“ uvedl v rozhovoru s ČTK Martin Havrda, předseda představenstva společnosti FIRSTGREEN Industries, která nakladač vyrábí. Postup mezi finalisty prestižního ocenění, které každoročně uděluje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zástupce české firmy překvapil.
„Vůbec by mě nenapadlo, že se někdo bude zabývat designem malého pracovního stroje. Není to nic hezkého a líbivého, co by si někdo vzal domů,“ uvedl Lukáš Rameš, provozní ředitel firmy a člen jejího představenstva.
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„Možná je to dáno tím, že na trh přinášíme stroj, který je unikátní, bezkabinový a ukazuje cestu, jak mohou vypadat stroje budoucnosti, hlavně po technologické stránce, ale možná i po stránce vzhledové,“ dodal. Spolu s Havrdou se zúčastnil dnešní ceremonie udílení unijních designových cen v Lublani.
Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má asi 60 zaměstnanců a také pobočku ve Spojených státech a v Chile. Designéři na vývoji stroje pracovali několik let. Namísto jednoho typu pracovního stroje nyní firma zákazníkům nabízí již 15 typů.
„Na začátku příštího roku bychom chtěli mít 1000 prodaných kusů,“ uvedl Havrda. „Začalo to s kabinovou verzí tohoto stroje, ale postupem času se vydáváme směrem bezkabinových strojů, super bezpečných, bezemisních a udržitelných,“ dodal.
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Nakladače se firmě podařilo prodat již do více než 50 zemí světa. Jejími zákazníky jsou především stavební a demoliční firmy, recyklační dvory, ale také zemědělci, doly, veškeré podzemní provozy a firmy zabývající se stavbou tunelů.
„Jde o stroje vhodné do menších, stísněných prostorů, takže se používají například při vnitřních demolicích,“ popsal Rameš v rozhovoru s ČTK. Bezkabinová verze je podle něj určena do nebezpečných míst, kam je potřeba se se strojem dostat například kvůli vyčištění určitého prostoru. „Může tam být příliš teplo, nedýchatelno, radioaktivita,“ dodal.
Podle Havrdy je možné stroj dálkově ovládat i na vzdálenost stovek kilometrů. Je navíc plně elektrický, nikoli dieselový, takže je výrazně tišší a nemá výfukové emise. Za obrovský přínos Havrda označil eliminaci zdravotních rizik a zajištění bezpečí lidí.
Další výhodou je, že dálkové ovládání může práci se strojem zpřístupnit také lidem s určitým tělesným postižením, kteří by klasický nakladač nemohli obsluhovat z kabiny.
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Ve firmě mají podle Havrdy řadu nápadů, jak stroje dále vylepšovat a posouvat jejich autonomní funkce. „Existují i různé typy podvozků, nejen kolové, ale i pásové. Začneme stavět další řadu strojů a uvidíme, kam nás to dovede,“ uvedl předseda představenstva.
„Seznam nápadů a vylepšení je obrovský. Jako malá firma bychom bez technologických inovací a neustálého vývoje produktů nemohli přežít,“ uzavřel Havrda.