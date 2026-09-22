Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Český stroj uspěl v evropské soutěži. Ovládat ho lze i ze stovek kilometrů

Autor: ,
  19:44
Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...

Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má asi 60 zaměstnanců a také pobočku ve Spojených státech a v Chile. | foto: ČTK

Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...
Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...
Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...
Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...
6 fotografií
Český elektrický nakladač CBL 900 se díky výšce necelých dvou metrů, hmotnosti téměř čtyř tun a absenci kabiny dostane i do stísněných či nebezpečných míst. Dálkově ovládaný stroj lze využít v dolech, při stavebních pracích nebo demolicích. Jeho originální design a využití v rizikových oblastech mu letos vynesly místo mezi šesti finalisty unijních cen DesignEuropa Awards.

„Je to ocenění pro nás, pro náš technický tým, ale i ocenění toho, jakým směrem se jako firma vydáváme,“ uvedl v rozhovoru s ČTK Martin Havrda, předseda představenstva společnosti FIRSTGREEN Industries, která nakladač vyrábí. Postup mezi finalisty prestižního ocenění, které každoročně uděluje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zástupce české firmy překvapil.

„Vůbec by mě nenapadlo, že se někdo bude zabývat designem malého pracovního stroje. Není to nic hezkého a líbivého, co by si někdo vzal domů,“ uvedl Lukáš Rameš, provozní ředitel firmy a člen jejího představenstva.

Robotičtí psi i autonomní vozítka. Armádním polygonem se proháněly drony

„Možná je to dáno tím, že na trh přinášíme stroj, který je unikátní, bezkabinový a ukazuje cestu, jak mohou vypadat stroje budoucnosti, hlavně po technologické stránce, ale možná i po stránce vzhledové,“ dodal. Spolu s Havrdou se zúčastnil dnešní ceremonie udílení unijních designových cen v Lublani.

Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má asi 60 zaměstnanců a také pobočku ve Spojených státech a v Chile. Designéři na vývoji stroje pracovali několik let. Namísto jednoho typu pracovního stroje nyní firma zákazníkům nabízí již 15 typů.

„Na začátku příštího roku bychom chtěli mít 1000 prodaných kusů,“ uvedl Havrda. „Začalo to s kabinovou verzí tohoto stroje, ale postupem času se vydáváme směrem bezkabinových strojů, super bezpečných, bezemisních a udržitelných,“ dodal.

Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

Nakladače se firmě podařilo prodat již do více než 50 zemí světa. Jejími zákazníky jsou především stavební a demoliční firmy, recyklační dvory, ale také zemědělci, doly, veškeré podzemní provozy a firmy zabývající se stavbou tunelů.

„Jde o stroje vhodné do menších, stísněných prostorů, takže se používají například při vnitřních demolicích,“ popsal Rameš v rozhovoru s ČTK. Bezkabinová verze je podle něj určena do nebezpečných míst, kam je potřeba se se strojem dostat například kvůli vyčištění určitého prostoru. „Může tam být příliš teplo, nedýchatelno, radioaktivita,“ dodal.

Podle Havrdy je možné stroj dálkově ovládat i na vzdálenost stovek kilometrů. Je navíc plně elektrický, nikoli dieselový, takže je výrazně tišší a nemá výfukové emise. Za obrovský přínos Havrda označil eliminaci zdravotních rizik a zajištění bezpečí lidí.

Další výhodou je, že dálkové ovládání může práci se strojem zpřístupnit také lidem s určitým tělesným postižením, kteří by klasický nakladač nemohli obsluhovat z kabiny.

Bývalý prezident, vědci či čtrnáct robotů. Týden inovací odhalil řečníky i hosty

Ve firmě mají podle Havrdy řadu nápadů, jak stroje dále vylepšovat a posouvat jejich autonomní funkce. „Existují i různé typy podvozků, nejen kolové, ale i pásové. Začneme stavět další řadu strojů a uvidíme, kam nás to dovede,“ uvedl předseda představenstva.

„Seznam nápadů a vylepšení je obrovský. Jako malá firma bychom bez technologických inovací a neustálého vývoje produktů nemohli přežít,“ uzavřel Havrda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Šok v Boleslavi. Šéf Škody skončil, dočasně ho nahradí hlídač peněz

Do jmenování nového předsedy představenstva Škody Auto povede automobilku...

Vedení automobilky Škoda Auto dočasně přebírá Holger Peters, dosavadní člen představenstva pro finance, IT a právní záležitosti. Dosavadní šéf Klaus Zellmer totiž míří do švédského Volva, kde...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Německý boom zelené energie narazil na realitu. Firmy bojují o přežití

Premium
ilustrační snímek

Němečtí developeři větrných a solárních elektráren se dostávají do finančních problémů. Po letech rychlého růstu se návratnost nových projektů zhoršuje, náklady na financování rostou a výnosy klesají.

Horší než pandemie, říkají Američané. Firmy trápí drahá nafta i nejisté dodávky zboží

Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)

Růst cen nafty ve Spojených státech se rychle přelévá do dalších částí ekonomiky. Zdražuje kamionová doprava i dovoz zboží. Firmám letos situaci navíc komplikují problémy v přístavech či nejistota na...

22. září 2026

Český stroj uspěl v evropské soutěži. Ovládat ho lze i ze stovek kilometrů

Společnost FIRSTGREEN Industries byla založena v roce 2020. V současnosti má...

Český elektrický nakladač CBL 900 se díky výšce necelých dvou metrů, hmotnosti téměř čtyř tun a absenci kabiny dostane i do stísněných či nebezpečných míst. Dálkově ovládaný stroj lze využít v...

22. září 2026  19:44

Mattoni rozšiřuje výrobu. V Česku ovládne distribuci oblíbené rakouské limonády

Almdudler je rakouská limonáda s bylinnými výtažky. V polovině 50. let ji...

Nápojářská skupina Mattoni 1873 rozšíří od ledna 2027 své portfolio o výrobu a distribuci rakouské alpské bylinné limonády Almdudler pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Podle představitelů...

22. září 2026

Trumpovo popírání hrozby AI má důvod. Masivní osobní investice, říká analýza

Premium
Michael Boulos, Lara Trumpová, Eric Trump, Donald Trump Jr. a Donald Trump ve...

Rozsáhlé rodinné podnikatelské impérium Donalda Trumpa se stále více proplétá s rozvojem umělé inteligence. On i jeho synové masivně investují do ekonomiky AI, kterou sám intenzivně hájí. Důvod je...

22. září 2026  16:08

Mikrodramata, budoucnost filmu? Nový formát vydělává miliardy, vzniká s pomocí AI

Premium
Mikrodramata jsou točena na výšku a každá epizoda má maximálně dvě minuty. (7....

Tržby Hollywoodu z klasických filmů v posledních letech upadají. Teď se však na audiovizuálním trhu objevil nový koncept, takzvaná mikrodramata. Jde o krátké seriály natočené na výšku, aby se daly...

22. září 2026

Tlak na ceny potravin stoupá. Výpadky dodávek z Černého moře zdražují pšenici

ilustrační snímek

Další tlak na ceny potravin přichází v posledních týdnech z Černého moře. Vývoz obilí z Ruska a Ukrajiny se kvůli pokračující válce výrazně komplikuje. Dovozci v Egyptě, Vietnamu i dalších zemích...

22. září 2026  14:55

Bývalý prezident, vědci či čtrnáct robotů. Týden inovací odhalil řečníky i hosty

Andrej Kiska

Jedním z hlavních řečníků letošního Týdne inovací bude bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Ve svém vystoupení se zaměří na vliv technologií a umělé inteligence na lidskou společnost. Mezi...

22. září 2026  12:48

Jak jsou otevřené obchody na státní svátek 28. září? Přehled, kdo nemusí mít zavřeno

28. září 2026 je Den české státnosti a podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno.

Blíží se první z podzimních státních svátků, Den české státnosti a také svátek svatého Václava 28. září. Letos připadá na pondělí. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí...

22. září 2026  12:14

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...

22. září 2026  10:42

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

22. září 2026  10:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Překopnutý kabel ochromil dopravu v okolí New Yorku. Rušily se stovky letů

Letadlo společnosti United Airlines na letišti v Newarku 13. července 2026

Výpadek komunikačních linek v klíčovém středisku řízení letového provozu ve Filadelfii v pondělí na několik hodin výrazně ochromil leteckou dopravu na severovýchodě Spojených států. Problémy zasáhly...

22. září 2026  10:05

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

22. září 2026  7:26,  aktualizováno  7:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde