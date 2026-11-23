O vzniku investičního fondu se uvažovalo už v době, kdy se před pár lety zakládala společnost Helicopter Alliance, která vzbudila velký zájem investorů.
Možná i díky atraktivnímu zaměření získal fond od investorů 3,6 miliardy korun hned v prvním kole, tedy částku přibližně uprostřed původně plánovaného rozpětí 2,5 až 5 miliard. „My jsme s tím výsledkem spokojeni. Jsme nadšení z toho, jak to dopadlo,“ uvedl v podcastu Industrial ředitel Fondu CE Industries & Aerospace Ondřej Hromádka. Zároveň připomněl, že získaný kapitál představuje především závazek vůči investorům, získané prostředky mají posloužit pro rozvoj skupin Helicopter Alliance a CE Industries.
Ondřej Hromádka
Ondřej Hromádka má zkušenosti v oblasti investic, fúzí a akvizic (M&A) a strategického rozvoje. Významnou část své dosavadní kariéry strávil ve skupině Sev.en Global Investments podnikatele Pavla Tykače, kde se podílel na přípravě a realizaci investičních transakcí a rozvoji investičního portfolia.
Do skupiny CE Industires nastoupil letos v dubnu a jeho úkolem je řídit rozběh fondu, dohlížet na jeho chod z pozice zástupce holdingů CE Industries a Helicopter Alliance a podílet se také na přípravě budoucích akvizic.
„To je jeden z hlavních rozdílů oproti jiným fondům – to, že máme jasně daný cíl a historicky prokázanou schopnost firmy rozvíjet. Dalším zásadním rozdílem je, že zatímco řada fondů na českém trhu se zaměřuje na nemovitosti, my se soustředíme na průmysl a letectví, tedy na oblasti, do kterých se investor běžně dostává jen omezeně,“ vysvětluje Hromádka. Zároveň dodává, že investice jsou možné od jednoho milionu korun.
Z 260 vagonů na tisíc
Jednou z klíčových oblastí podnikání je železniční průmysl. Skupina CE Industries sdružuje přibližně třicet společností s tržbami přes 16 miliard korun. Působí na evropských trzích zejména v oblasti železniční výroby, energetického strojírenství, recyklace a dalších průmyslových oborů.
Příkladem úspěšné expanze je chorvatská vagonka Đuro Đaković. Když ji skupina před zhruba šesti lety přebírala, vyráběla přibližně 260 železničních vagonů ročně. V návaznosti na investice do kapacit, produktů a provozního rozvoje se dnes produkce pohybuje kolem tisícovky.
Na železnici už přitom CE Industries nesází pouze na výrobu vagonů. Kolem ní postupně skládá širší platformu zahrnující servis, opravy, logistiku a přístavní infrastrukturu.
Další příležitosti skupina spatřuje například v energetice. Její strojírenské podniky by podle Hromádky mohly těžit například z plánované výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech.
Strnadova skupina se nevyhýbá ani firmám, které se ocitly v obtížné ekonomické situaci. Příkladem je srbský výrobce domácí chemie, pod jehož portfolio patří značka Duel. Ta je podle Hromádky na srbském trhu dvojkou, hned za společností Procter & Gamble. „Je to tradiční etablovaná značka na srbském trhu, která však skončila ve velkých problémech. Značku jsme znovu postavili na nohy a aktuálně vydělává šest milionů eur a dále roste, na příští rok se podle nás dostane až na osm milionů,“ vysvětluje.
Právě schopnost převzít problémovou společnost, stabilizovat ji a následně rozvíjet a propojovat do funkčních celků považuje Hromádka za jednu z hlavních konkurenčních výhod podnikání Jaroslava Strnada.
Americké vrtulníky dostávají druhý život
Druhou významnou součástí fondu je skupina Helicopter Alliance. Modernizuje vrtulníky, které americká armáda už nepoužívá. Místo nákladné výroby nových strojů firma původní vrtulníky renovuje, modernizuje jejich vybavení a následně zákazníkům nabízí také plný servis, výcvik pilotů či další související služby.
„Vrtulníkům, které už americká armáda nevyužívá, dokážeme dát nový život. Modernizujeme jejich vybavení, přizpůsobujeme je potřebám zákazníků a zajišťujeme také následný servis a výcvik pilotů,“ vysvětlil Hromádka.
Modernizace probíhá především ve Spojených státech, zatímco výcvikové aktivity se odehrávají také v Česku a na Slovensku. Zákazníci jsou z celého světa. Vedle vojenského využití nacházejí vrtulníky uplatnění také například při hašení požárů. Za celou letošní sezónu vrtulníky Helicopter Alliance při těchto operacích v Evropě uskutečnily 1 993 shozů a na požářiště dopravily téměř šest milionů litrů vody.
Kde vidí Ondřej Hromádka fond, u jehož začátku stál, za pět let? „Pro mě osobně je extrémně důležité, aby byli investoři s fondem spokojení dlouhodobě – a to jak na úrovni výnosů, tak i s naší komunikací,“ uzavírá.
Jaké další firmy chce Strnadova skupina koupit? Více se dozvíte v podcastu Industrial.
CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s.
CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů založený jako akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV). Fond umožňuje kvalifikovaným investorům získat podíl na vybraných průmyslových, technologických a leteckých společnostech a projektech navázaných zejména na skupiny CE Industries a Helicopter Alliance. Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 1. června 2026.