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Miliardář Strnad nabízí 30 miliard eur za holding, pod který patří výrobce Ray-Ban

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  21:35
Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již deset let. Jako 100% vlastník a předseda představenstva se zaměřuje především na nové akvizice a klíčové obchodní projekty. (2025) | foto: Czechoslovak Group

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Miliardář Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard Kč) za italský rodinný holding Delfin, pod který patří výrobce brýlí EssilorLuxottica a další firmy. Strnad je vlastníkem a předsedou představenstva zbrojní skupiny Czechoslovak Group (CSG).

Zprávu přinesla agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla. Italský podnik zprávu odmítl komentovat.

Strnad podle dopisu ve své nabídce oceňuje společnost Delfin Sarl s 30procentní slevou proti čisté hodnotě jejích aktiv.

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Akcionář společnosti Delfin Leonardo Maria Del Vecchio v prohlášení potvrdil, že o nabídce ví, a uvedl, že bude i nadále dbát na to, aby vlastnictví společnosti Delfin zůstalo v italských rukou. „Životní dílo mého otce musí zůstat přínosem pro Itálii,“ uvedl.

Delfin drží kontrolní podíl a vlastní téměř třetinu akcií ve společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí brýle včetně značky Ray-Ban. Dále má podíly ve finančních společnostech, jako je italská pojišťovna Assicurazioni Generali nebo banky UniCredit a Banca Monte dei Paschi di Siena.

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O návrhu, který byl předložen v dopise ze dne 20. října adresovaném generálnímu řediteli společnosti Delfin Romolovi Bardinovi, informoval italský deník Domani. Nabídka je platná po dobu 30 dnů a pokud se má transakce uskutečnit, muselo by všech osm akcionářů společnosti Delfin schválit změny v omezeních vlastnictví.

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