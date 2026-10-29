Zprávu přinesla agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla. Italský podnik zprávu odmítl komentovat.
Strnad podle dopisu ve své nabídce oceňuje společnost Delfin Sarl s 30procentní slevou proti čisté hodnotě jejích aktiv.
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Akcionář společnosti Delfin Leonardo Maria Del Vecchio v prohlášení potvrdil, že o nabídce ví, a uvedl, že bude i nadále dbát na to, aby vlastnictví společnosti Delfin zůstalo v italských rukou. „Životní dílo mého otce musí zůstat přínosem pro Itálii,“ uvedl.
Delfin drží kontrolní podíl a vlastní téměř třetinu akcií ve společnosti EssilorLuxottica, která vyrábí brýle včetně značky Ray-Ban. Dále má podíly ve finančních společnostech, jako je italská pojišťovna Assicurazioni Generali nebo banky UniCredit a Banca Monte dei Paschi di Siena.
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O návrhu, který byl předložen v dopise ze dne 20. října adresovaném generálnímu řediteli společnosti Delfin Romolovi Bardinovi, informoval italský deník Domani. Nabídka je platná po dobu 30 dnů a pokud se má transakce uskutečnit, muselo by všech osm akcionářů společnosti Delfin schválit změny v omezeních vlastnictví.