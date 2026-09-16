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Tlak ve firmách se zvýšil. Většina zaměstnanců se cítí přetížená, zjistil průzkum

Veronika Doskočilová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Současné pracovní tempo v českých firmách je pro řadu zaměstnanců dlouhodobě neúnosné. Podle průzkumu společnosti Edenred se na konci pracovního týdne cítí polovina zaměstnanců zcela vyčerpaná. A to jak po fyzické, tak psychické stránce. Téměř pětina se přitom zcela vyčerpaně cítí každý den po práci. Další necelá třetina se pak cítí podobně vyčerpaná několikrát za týden.

Polovina zaměstnanců se podle průzkumu přiznává, že jim únava a nedostatek volného času znemožňují péči o duševní zdraví. Neplatí tak zažitý mýtus, že zanedbávají svou psychiku například kvůli studu nebo obecné neochotě téma řešit. „Průzkum ukazuje poměrně jasný paradox: lidé vědí, jak důležitá je psychická pohoda pro jejich fungování, ale právě po práci jim často chybí čas a energie, aby o ni mohli pečovat,“ říká Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred.

Současné tempo a pracovní vytížení tak třetina zaměstnanců vnímá jako dlouhodobě neudržitelné. „Tlak na výkon je téma – podle našich dat 58 procent českých zaměstnanců vnímá, že se v posledním roce zvýšil. Náročnější období se mohou objevit v každé firmě, důležité ale je, aby se z nich nestával dlouhodobý standard,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Pluxee ČR.

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A právě dlouhodobá příliš intenzivní míra stresu a nedostatečný prostor pro regeneraci je faktor, na který si zaměstnanci stěžují. „Firmy by si měly přestat plést produktivitu s přetížením. Právě to je podle mě jeden z největších problémů současného pracovního prostředí,“ myslí si Zdeňka Kalenská, kariérní koučka ManpowerGroup.

Od zaměstnanců se totiž nechce jen podávání stále většího výkonu. Často se rychle mění pracovní role, lidé se musí promptně naučit s novými technologiemi a do toho zaměstnavatel očekává, že zaměstnanec začne být ihned produktivní. Mimo jiné proto chybí i dostatečný čas na seznámení s novými věcmi a za zaučení se. „Jenže člověk není software, kterému večer nainstalujete novou verzi a ráno běží o třicet procent rychleji,“ upozorňuje Kalenská.

Jasná zpráva pro zaměstnavatele

Fakt, že se většina zaměstnanců cítí dlouhodobě přetížená, proto vysílá zaměstnavatelům poměrně jasnou zprávu. „Nejde o to odstranit z práce veškerý stres, ale vytvářet podmínky, ve kterých je pracovní zátěž dlouhodobě zvládnutelná a zaměstnanci mají skutečný prostor k regeneraci,“ myslí si Martišková.

Tady se ale očekávání zaměstnavatelů a zaměstnanců často rozcházejí. Téměř 96 procent respondentů očekává, že zaměstnavatel se bude podílet na vytváření podmínek pro psychickou pohodu na pracovišti, ale v praxi se to neděje. Třetina zaměstnanců přiznává, že jejich nadřízený nebere vážně témata jako duševní zdraví, pracovní zátěž, stres a další.

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Problém je navíc komplexnější. Nejde jen o to, že by zaměstnavatelé chtěli po svých zaměstnancích příliš mnoho práce už v základu. „V některých firmách existuje chronický nedostatek lidí a objem práce se jednoduše rozdělí mezi ty, kteří zůstali. V Česku má podle našeho průzkumu 61 procent zaměstnavatelů problém obsazovat potřebné pozice,“ říká Kalenská.

Jenže firmy, které dlouhodobě fungují v podstavu, pak pro své zaměstnance vytváří pracovní prostředí, ve kterém je mimořádné pracovní tempo nikoli krizovou situací, ale standardem.

Kdy končí práce

A stále častěji se také stírá hranice mezi pracovním a osobním životem, což dlouhodobé neudržitelnosti jen nahrává. Mobilní telefon, Teams, WhatsApp nebo e-mail vytvořily prostředí, ve kterém mohou lidé pracovat prakticky kdykoliv. To je sice technologicky skvělé, ale psychologicky to zaměstnance drtí.

„Člověk totiž nemusí večer dvě hodiny skutečně pracovat, aby měl pocit, že z práce nikdy neodešel. Stačí několik zpráv, kontrola e-mailu před spaním a vědomí, že může kdykoliv přijít něco urgentního. Mozek zůstává v pracovním režimu,“ zdůrazňuje Kalenská.

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Podle průzkumu více než polovina zaměstnanců myslí na práci i mimo pracovní dobu, nebo dokonce řeší pracovní záležitosti mimo pracovní dobu. „Může se stát, že je potřeba některé pracovní záležitosti vyřešit i mimo běžnou pracovní dobu, zejména u určitých pozic nebo v náročnějších obdobích. Nemělo by se z toho ale stávat pravidlo,“ vysvětluje Machová.

Podle průzkumu však nejde o krizové případy. Zaměstnanci uvádí, že k takovým situacím dochází několikrát za týden. „Pokud situace vyžaduje, aby zaměstnanec pracoval nad rámec své pracovní doby, je podle mě důležité, aby měl následně prostor tento čas vykompenzovat a odpočinout si,“ poukazuje Machová. Kompenzaci může být například náhradní volno. Ne všichni zaměstnanci se ale s takovou benevolencí ze strany zaměstnavatele setkávají.

Není proto překvapení, že si v současné době už více než sedmdesát procent dotázaných dopředu zjišťuje postoj k duševnímu zdraví u potenciálního nového zaměstnavatele. Bývá proto běžné, že potenciální uchazeči o zaměstnání se už dopředu zajímají o to, jak to na pracovišti vypadá.

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„Jak je nastavena pracovní zátěž, jak funguje vedení týmu nebo zda mají zaměstnanci skutečně možnost od práce vypnout. Právě kombinace těchto podmínek a dostupné podpory rozhoduje o tom, zda wellbeing ve firmě funguje i v praxi,“ vysvětluje Klára Krumphanslová, HR manažerka ve společnosti Edenred.

Uchazeči se také ptají nejen na náplň práce a odměňování, ale i na flexibilitu ze strany zaměstnavatele a možnosti práce z domova. A častokrát si už dopředu mnohem více hlídají hranice a chtějí vědět, jak funguje u daného zaměstnavatele pracovní doba a jak je nastavena případná dostupnost mimo ni. „Podle mě je to pozitivní posun – kandidáti si už při výběru zaměstnavatele více uvědomují, že vedle zajímavé práce je důležité i to, aby pro ně bylo nastavení dlouhodobě udržitelné a umožňovalo jim sladit pracovní a osobní život,“ uzavírá Martina Machová, personální ředitelka Pluxee ČR.

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