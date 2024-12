Trubkami v O2 areně dál poteče Staropramen. Zajistil si spolupráci na pět let

Pivo ze smíchovského pivovaru si návštěvníci sportovních i kulturních akcí dopřávají od samotného otevření haly v roce 2004. Výhradním dodavatelem piva do O2 areny je již dvacet let Staropramen patřící pod americko-kanadskou nadnárodní společnost Molson Coors. Výběrové řízení posuzovalo kvalitu produktů, schopnost dodávek a marketingové podpory pro další roky spolupráce.

„Staropramen pro nás není jen dodavatelem kvalitních produktů, ale spolehlivým partnerem, který chápe naše provozní potřeby. I když fanoušci během nečekaně dlouhého sobotní zápasu play-off vypijí veškeré zásoby piva, máme jistotu, že následující den v neděli při další akci budeme mít opět co prodávat,“ uvedl Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti Bestsport.

O2 arena i celé pivní hospodářství byly zřízeny v roce 2004 při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. O něj s v této největší české multifunkční haly se stará tzv. sládek haly, zkušený odborník s dlouholetou praxí přímo v pivovaru Staropramen. Ten dohlíží na údržbu, pravidelné čištění systému a kontrolu kvality piva.

„Jsme velmi rádi, že Staropramen i nadále zůstává oficiálním pivem O2 areny a že značka bude přítomna na prestižních kulturních a sportovních akcích. Uděláme maximum pro to, abychom zůstali spolehlivým dodavatelem kvalitního piva,“ uvedl Teo Ćendo, ředitel společnosti Pivovary Staropramen.

Kromě Staropramenu se výjimečně v hale objeví také jiné značky piv. Během české extraligy, kdy se hrají zápasy domácí hokejové Sparty, se v dolním patře arény u čtyřech stáncích čepuje Radegast od Plzeňského Prazdroje. Ten je totiž jedním ze sponzorů celé extraligy ledního hokeje. Pod exkluzivní partnerství Staropramen nespadají výčepy ve Skyboxech, kdy si catering řeší pronajímatel prostor.

Nepasterizované tankové pivo Staropramen se do O2 areny dostává již do jedné hodiny od stočení do cisteren v pivovaru. V O2 areně je čerstvé nepasterizované pivo přečerpáno do čtyř tanků v chladném prostoru připomínajícím pivovarský sklep. Odtud pak vede 2,7 kilometru dlouhé pivní potrubí rozdělené do osmi okruhů, na které je napojeno celkem 168 rychlovýčepů a 24 standardních výčepů, jejichž kapacita je více než 30 tisíc piv za 15 minut.