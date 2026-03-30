Od ledna jste převzali distribuci značek Tatratea v ČR. Máte už nějaké obchodní výsledky, jak se produktům daří?
Ještě ne, na hodnocení je strašně brzy. Tatratea má úžasné portfolio a jsem ráda, že po velmi dlouhé době změnili v Česku partnera a svěřili distribuci nám, myslím, že první výsledky naší práce uvidíme už za pár měsíců.
Máte alespoň představu, i na základě předchozí konkurenční distribuce, co se v ČR z těchto značek nejvíc prodává?
Určitě vlajkovou lodí je verze s 52 procenty alkoholu, na kterou hodně sázíme. Její obliba na Slovensku je inspirující. Nicméně obrovský potenciál mají i RTD (Ready to drink) nápoje s kolou a tonikem, protože i u jiných alkoholů vidíme u RTD dvojciferné nárůsty. Je to segment, který nejvíce roste a oslovuje mladší lidi generace Z, která pije jinak a spíš vyhledává zážitky.
Chystáte i nějaké novinky v rámci vlastních značek?
Pro letošní rok je stěžejní novinkou Limoncé, kterou už momentálně zavážíme na trh. Představuje pro nás velmi důležitou inovaci – Stock tímto vstupuje do kategorie aperitivů. Jde o hodně lehkou variantu s nízkým procentem alkoholu. Základem jsou sicilské citrony, má méně cukru, tedy přesně výrobek, který by měl oslovit především mladou dospělou generaci.
Další chystanou novinkou je prémiová sesterská značka k Zelené – aktuálně spouštíme prodej Modré, peprmintového likéru s borůvkou. Má taky nižší obsah alkoholu – jde o 19procentní nápoj. A v minulém týdnu jsme dokončili výrobu Fernet Lime – tedy fernetu s příchutí limetky. Představte si – je to už 25 let, co jsme uváděli na trh citrusovou variantu. V té době to byla revoluce, v současnosti už jasný trend, kdy i u našich tradičních značek zákazníci čekají něco nového. Stejně jako loňská novinka Blood Orange se skvěle hodí do různých koktejlů.
Dáváte barmanům nějaká neoficiální doporučení? Za mých mladých let se třeba pila Krvavá záda, tedy griotka se zelenou ve dvojpanáku nad sebou, nebo mozek, tedy griotka nalitá do vaječného koňaku.
Naše doporučení pro Modrou je čistá Modrá s limetkou, ideálně vychlazená nebo Modrá s citronádou a ledem pro míchanou variantu. Jsme zvědaví a těšíme se na to, jaké další drinky a servírování čeští spotřebitelé objeví, tak jako tomu bylo a je u Božkov Zelené.
V příštím roce to bude 100 let, kdy Lionello Stock oprášil recept na fernet. Plánujete větší akce spojené s tímto výročím?
Samozřejmě chystáme oslavy, protože fernet je pro nás stále jednou z ikonických značek. Vyrábíme ho v Plzni, samotná macerace je pak v provozu v Prádle. Dodnes je pouze pár lidí, kteří znají jeho přesnou recepturu. Snažíme se při jeho výrobě využívat i české bylinky od tuzemských dodavatelů. I fernet má na trhu několik oblíbených RTD variant, které v současnosti zažívají obrovský boom. Do budoucna se mohou zákazníci těšit na další míchané nápoje s fernetem.
Další snížení voltáže
Když jste zmínila úbytek alkoholu, všiml jsem si, že vedle již ohlášeného snížení u rumu Republica, jste zmenšovali také loni u Božkov Standard na 28 procent, Božkov Tradiční má nyní 33 procent, zůstává tak Božkov Originál s 37,5 procenta.
Božkov je českým symbolem. Naše škála u této značky je proto nejen v rámci tuzemáků široká. Božkov Originál a Božkov Tradiční jsou našimi nejprodávanějším produkty na českém trhu. Složení originálu jsme nezměnili a chceme ho držet i nadále. Nižší obsah alkoholu u vybraných produktů je důsledkem nárůstu spotřebních daní u lihovin, které nám stát neustále navyšuje, ale i trendů na trhu, kdy někteří zákazníci preferují produkty s nižším procentem alkoholu. Abychom mohli udržet pro zákazníky ceny v přijatelné výši, pokryli jsme tímto způsobem navýšení spotřební daně na lihoviny, jejíž sazba vzrostla za poslední tři roky o více než 20 procent.
V posledních letech hovořili zástupci trhu o větším předzásobení, tedy že se trh nakupoval před zvýšením spotřebních daní vždy na podzim. Zažili jste loni něco podobného?
U nás je klasicky čtvrtý kvartál nejsilnější, hlavně díky zvýšeným prodejům o Vánocích. Současné další zvýšení daně o pět procent už žádné větší předzásobení nepřineslo, trh se běžně sice snaží vzít o něco víc, ale loni jsme razantní nárůst nezaznamenali. Ani my jsme naši zásobu nezvyšovali. U předloňského zvýšení daně o desetinu byl trend předzásobení výrazně silnější.
Když se hovoří o spotřební dani, vidíte i nárůst černého trhu? Například Unie destilatérů se o něm opakovaně zmiňuje.
Obávám se, že se černý trh skutečně zvětšuje. I z dat všech výrobců v České republice je vidět, že za poslední desetiletí výroba v rámci pěstitelských pálenic klesla na polovinu, státní kasa tak na odvodech přišla podle odhadů Unie výrobců a dovozců lihovin až o 1,5 miliardy korun. Jsme přesvědčeni, že se spotřeba u nás nesnižuje tak rychle, jak je deklarováno. Se zvyšováním spotřebních daní roste logicky černý trh, zvláště když jsou u nás nelegální palírny pouze přestupkem, takže sankce jsou poměrně nízké. Události minulých let ukázaly, jak je nelegální výroba nebezpečná.
Nižší daně v Rakousku
V minulosti se také hovořilo o přeshraničních nákupech v České republice, nyní to prý je spíše opačně, tedy že Češi jezdí nakupovat do Rakouska nebo Polska.
Spotřební daň na lihoviny je v Rakousku o 40 procent nižší a v Německu o 25 procent nižší. Zdanění je tedy obecně u našich sousedů nižší. Různé nákupní akce v blízkém zahraničí tak skutečně mohou Čechy táhnout do okolních zemí. A stát tímto přichází o další příjmy ze spotřební daně.
V současné době se mluví o omezení slevových akcí, jak by to trh s tvrdým alkoholem pocítil?
Je pravda, že Česká republika je jedním ze států, který je promocemi nejvíce zasažený, 75 procent tvrdého alkoholu se prodává ve slevách. Ale to platí prakticky pro všechno zboží v supermarketech. Dříve jsem pracovala ve Francii, kde bylo zákonem umožněno pouze 30 procent v promoci. Je to samozřejmě obrovské téma, ale já jsem obecně proti jakémukoliv zásahu do odvětví. Jde o obchodní politiku řetězců, které si vše nastaví, jak jim to nejlépe funguje.
Jaké trendy očekáváte v letošním roce? Jsme prakticky na začátku a už vidíme válku na Blízkém východě a zvyšující se náklady na pohonné hmoty.
Zatím situaci stále monitorujeme. Pakliže se situace bude vyvíjet stejným směrem, tedy k dalšímu růstu energií a cen pohonných hmot, tak to určité zvednutí našich vstupů znamenat bude. Ale zatím, jak říkám, jenom sledujeme aktuální vývoj a vyhodnocujeme jej.
Už jste sáhli k zvýšení produkce RTD nápojů, do budoucna by mělo jít v Plzni o výrobu 12 až 14 milionů kusů, to je zvýšení o více než polovinu. Inovace by měla stát kolem 60 milionů korun. Berete RTD jako záchranu odvětví vzhledem k úbytku klasických pijáků tvrdého alkoholu?
Co se týká celého odvětví, tak tam skutečně vidíme pokles spotřeby lihovin. Vedle RTD ale rostou také whiskey a tequily. Je prostě fakt, že mladí dospělí lidé aktuálně pijí méně. Hledají trendy zaměřené na zdravější životní styl, zážitky, příběhy – je to prostě úplně jiné vnímání. My jsme s téměř 40 procenty trhu ve vedoucím postavení, proto reakci na gen Z považuji za extrémně důležitou. Je pro nás důležité, abychom určovali trendy, ale nebrala bych RTD drinky jako nějakou záchranu, prostě spíš jen jeden z trendů, na který my logicky reagujeme.
Méně alkoholu, větší mixabilita – tedy míchané nápoje, hodně příchutí – je třeba být kreativní. Inovace jsou důležité a jsou stále tahounem růstu. Já jsem odkojená marketingem a opravdu věřím, že se byznys posunuje. Jinak se pilo před dvaceti lety, jinak se pije nyní a my musíme přicházet s novými příchutěmi, koncepty a příjemnými zážitky. Ale samozřejmě vždy s rozmyslem a odpovědně. Rozhodně nepodporujeme nadměrné pití.
Mojito se bude prodávat po sudech
Když jste hovořila před časem o RTD nápojích, zmínila jste také nabídku sudů – budou tedy v budoucnu standardem míchané alkoholické nápoje v sudech?
Pro běžné zákazníky jsou zatím spíše praktické plechovky do ruky ze supermarketu. Byznysovým partnerům jsme začali nabízet kegy, jako ideální balení například na festivaly či různé pop up bary. Pro provozovatele jsou praktické – šetří pracovní sílu, přinášejí rychlejší obsluhu. Jsou ideálním řešením pro venkovní party nebo i do větších restaurací, ale do supermarketů se s nimi zatím nechystáme. Nicméně si v Makru může každý zakoupit i toto balení.
A přímo zákaznický servis, včetně narážecích zařízení a odběru sudů zvažujete? Třeba na třídní srazy a podobné legrace…?
Přemýšlela jsem nad tím a zatím to máme v konceptech, v delším horizontu s tím asi budeme pracovat, ale nyní ne. Ve 20 litrech nápoje máte zhruba 100 drinků, což je na spotřebu v „domácím“ prostředí velký objem.
Jaké jsou aktuálně trendy ve spotřebě alkoholu?
Například je pryč trend růstu ginu, který jako kategorie na českém trhu klesá. Naopak na vzestupu je tequila a míchané drinky postavené na jejím základě, jako je například Margarita. Asi nejvýraznějším trendem současnosti jsou míchané nápoje a koktejly s nízkým obsahem alkoholu, zejména pokračující trend spritz stylu. My na tento trend reagujeme například uvedením značky Limonce, které se jako spritz servíruje. U RTD stále fungují osvědčené varianty míchaných drinků jako Sex on the Beach nebo Mojito, které si lidé kupují nejvíce.