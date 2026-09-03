Dluhový expert z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle upozorňuje, že pomáhající organizace budou zavalené dotazy lidí, kteří své problémy ve skutečnosti ani řešit nechtějí, jen jim to přikázal úřad práce.
Ale zpátky k tomu, jak to bude fungovat. Pokud člověk pobírá superdávku se složkou na živobytí, nově by měl dostat mail, dopis nebo telefonát od úředníka z úřadu práce, který si s ním domluví schůzku. Společně pak vypracují takzvaný podpůrný plán.
Poradců je pár stovek
Jak uvádí úřad práce, plán by měl pomoci najít cestu ke stabilnější pracovní, sociální nebo finanční situaci. Podpůrný plán může pomoci například při hledání zaměstnání nebo rekvalifikaci, řešení dluhů, stabilizaci bydlení, zajištění školní docházky dětí či spolupráci se sociálními službami.
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Týkat by se měl 116 tisíc lidí v 91 tisících domácnostech. Jde o osoby, které pobírají dávku státní sociální pomoci se složkou na živobytí a zároveň nejsou nezaopatřenými dětmi. „Dosud bylo zpracováno přibližně sedm tisíc podpůrných plánů. Klienty postupně oslovují a podpůrnými plány je provázejí zaměstnanci Úřadu práce ČR na pozici experta poradce,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Jarka Balleková.
Ta dále uvádí, že podpůrný plán nemusí obsahovat za každou cenu soubor opatření, pokud poradce vyhodnotí, že situaci v danou chvíli zlepšit nejde, bude podpůrný plán považovaný za splněný.
„Může jít například o některé zranitelné osoby, u nichž jejich aktuální životní situace neumožňuje stanovit smysluplné kroky ke zlepšení jejich situace,“ dodává. Plány budou zpracovávat s lidmi na úřadech práce takzvaní experti poradci. Těch je 266, od října přibudou další. Jde o zaměstnance úřadů práce proškolené na práci s podpůrnými plány.
„Jejichž úkolem není pouze administrativní zpracování dokumentu, ale především provázet klienta při řešení jeho životní situace a koordinovat vhodnou podporu,“ dodává. Expert bude posuzovat, zda daný člověk plán plní, spolupracuje a zda mu pomáhá.
Promarněná energie
Pokud by na schůzky s expertními poradci člověk nechodil či se nepokoušel plán plnit, hrozí mu, že přijde o část dávky.
Zavádění do praxe může být však přinejmenším složité. „Těchto podpůrných plánů je hrozně moc a řešit například dluhové poradenství s někým, kdo o to nestojí a má to jako povinnost, je jeden problém. Druhý problém je, že my máme na spoustě míst čekací lhůty v řádu týdnů a někdy i měsíců,“ přibližuje praxi Daniel Hůle.
Poradci z úřadu práce odkazují klienty právě velmi často na další podpůrné organizace, kde pracují lidé s příslušnou odborností v dané problematice. „Představa, že bychom byli teď schopní přijmout sto tisíc lidí, kterým to zadá úřad práce, je nemyslitelná a myslím, že jsou na tom podobně i jiné organizace. Ten systém podpory nemá absolutně kapacitu jim v tomto vyjít vstříc,“ říká.
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Podle Hůleho má smysl dluhy řešit, když je člověk připravený na změnu. Bez vlastní motivace je to nadbytečné. „Aby ten problém vyřešil, musí u sebe v řadě případů změnit vzorce chování,“ říká. Přibližuje, že je běžné, že se obracejí na jejich poradnu manželé, rodiče, děti, kteří chtějí pomoci svým blízkým.
„Ale nikdy to nefunguje, pokud se neobrátí samotný dlužník a proaktivně neřeší svůj problém. Jakékoliv tlačení z vnějšku je promarněná energie,“ dodává.
Upozorňuje na to, že stát neplatí tak velkou kapacitu dluhových poraden, aby bylo možné pomoci dalším sto tisícům lidem. Reálně tito lidé budou stát ve pomyslné frontě několik měsíců. „Je to nesmysl, který napíše někdo od stolu a nepromyslí reálnou implementaci