Z funkce Štěpán podle webu odešel sám. „Potvrzujeme, že pracovní poměr s Miroslavem Štěpánem byl ukončen. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů,“ sdělilo tiskové oddělení pošty. Štěpán se k důvodům svého odchodu nevyjádřil, podle Blesku ho ovšem policie přistihla za volantem se dvěma promile alkoholu.
Český ministr vnitra Lubomír Metnar Štěpána odvolal z čela České pošty 5. ledna, krátce po nástupu nové vlády. Důvodem byly podle ministra dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky pošty a rozdílná představa o vedení státního podniku. Štěpán byl od začátku března roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál tendr na funkci generálního ředitele. Letos krátce po svém odvolání získal místo jednoho z ředitelů úseků Slovenské pošty.
„Miroslav Štěpán přijal nabídku Slovenské pošty a stal se ředitelem úseku pobočkové sítě. Společnost tak získala zkušeného manažera a respektovaného odborníka na poštovní služby. Jeho příchod vnímáme jako významnou odbornou posilu a příležitost úspěšně naplnit cíle transformace, stabilizovat poštu a posilnit důvěru zákazníků,“ citoval Slovenskou poštu 26. ledna server Živé.sk.