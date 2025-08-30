Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy i zvířata nebo rostliny. A občas tam něco nechají zapomenuté.
Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem.

Sdílená kola jsou v Praze oblíbeným dopravním prostředkem. | foto: Anna BoháčováMAFRA

Někteří využívají koše k přepravě zvířat. (22. srpna 2025)
Elektrokola Lime jsou oblíbeným dopravním prostředkem. (22. srpna 2025)
Lidé vozí v koších sdílených elektrokol i živé květiny. (22. srpna 2025)
V košících elektrokol se vozí cokoliv. (222. srpna 2025)
V košících kol a koloběžek se nejčastěji objevují batohy, tašky s jídlem nebo nákupy. Občas se vozí i kuriozity jako vzrostlé pokojové rostliny, dva pětikilové pytle rýže, štěně, IKEA taška plná pilin, krosna plná brambor nebo velký bongo buben.

„Lidé vezoucí neobvyklý náklad mají tendenci se vyfotit, sdílet svou jízdu na sociálních sítích a označit nás. Košíky kol i koloběžky mají lidem usnadnit každodenní život ve městě, stále ale platí, že na prvním místě je bezpečnost,“ říká Václav Petr, generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko.

V košících kol lidé nejčastěji nechávají odpadky nebo nedojedené jídlo. Ale někdy své náklady v košících zapomenou. Takové opuštěné předměty většinou z košů zmizí, někdy se ale jezdci podaří najít je přes aplikaci nebo telefonní linku Lime.

Kuriozní (zapomenuté) věci v košíku

  • Krabička vánočních ozdob (v červenci)
  • Krabička plná knoflíků různých velikostí
  • Falešná pleš (plešatá paruka)
  • Sada tří různých dálkových ovladačů
  • Jedna nová bota v krabici
  • Balení hřbitovních svíček
  • Krabice s napůl snědenou pizzou
  • Diář a balená káva

V Praze i dalších českých městech dlouhodobě roste využívání sdílených kol a koloběžek. Místní jezdci tvoří zhruba polovinu uživatelů, tento druh dopravy využívají k pravidelným přesunům na krátké vzdálenosti. Zvláště v kopcovitých částech Prahy, kam MHD často nedosahuje, se stávají vítanou alternativou k autům. „Bikesharing s přídavným pohonem plní funkci tam, kde šlapací kolo naráží,“ vysvětluje Petr.

Lime dlouhodobě motivuje uživatele k ohleduplnému chování, dodržování pravidel silničního provozu a bezpečné přepravě nákladu. „Náklad, který je na koloběžce či kole zcela vyloučený, jsou další osoby. V kopci naráží koloběžka se dvěma jezdci na technické limity, a proto se tento nešvar postupně odstraňuje,“ dodává Petr.

V Česku kromě Lime působí i další poskytovatelé sdílené mikromobility, mezi nimi například Rekola, Nextbike nebo Bolt.

Také košíky sdílených kol Rekola často fungují jako malé ztráty a nálezy. Lidé v nich zapomínají tašky, knížky, peněženky, mikiny nebo dokonce spacáky.

„Nedávno jsme hledali i plyšáka. Máme skvělé uživatele, kteří nám hlásí, co v košíku našli a kam to s sebou vezou. My pak obepisujeme ty, kteří na kole jeli před nimi,“ popisuje marketingový ředitel Rekol Jan Střecha.

Podle něj se mezi nejcennější nalezené a vrácené věci zařadila celá fotobrašna s digitální zrcadlovkou. „Občas v košících lidé vozí i menší pejsky. To ale příliš vítané není, protože košíky nejsou na živá zvířata dělané. Ale roztomilé to je, to se musí nechat,“ dodává.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

