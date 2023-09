Nejen pro jídlo. Češi vyjíždějí nakupovat do ciziny i stavební materiál

Česká stavební produkce se dál propadá. Zatímco květen a červen byl ve znamení růstu, v červenci naopak stavební produkce o 3,8 procenta poklesla. „V podstatě tak odmazala růst z předchozích dvou měsíců, který dával naději na obrat negativního trendu,“ říká Martin Gürtler z ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. A klesá i počet vydaných stavebních povolení. Od letošního ledna do července byl nejnižší od roku 2015.

Lidé projevují menší zájem a ochotu stavět. Svůj podíl na tom mají i vyšší náklady na financování vlastního bydlení. „Výrazný nárůst sazeb hypotečních úvěrů v kombinaci s vysokými cenami nemovitostí vedl k výraznému omezení dostupnosti vlastnického bydlení, což se následně podepsalo i v nižší poptávce po nemovitostech,“ dodává Martin Gürtler.

Problémem je i dražší stavební materiál, se kterým se Češi potýkají už od koronavirové krize. Během ní byli výrobci nuceni zastavit nákladnou výrobu, přetrhaly se dodavatelské řetězce a chyběly materiály potřebné k výstavbě. Lidé ale naopak začali stavební materiál poptávat více, protože začali trávit doma více času a objevili různé nedostatky svého bydlení. Dostatek volného času pak mnoho z nich chtělo využít například k rekonstrukci.

„Z toho vznikla extrémně vysoká poptávka po řemeslnících a také vyšší ceny materiálu. A do toho přišla v loňském roce energetická krize, válka na Ukrajině a zvýšení hypotečních sazeb,“ říká Martin Ekrt, výkonný ředitel portálu NejŘemeslníci.cz.

Nastalou nervozitu na trhu vyřešily firmy tím, že se materiálem předzásobily. Ceny už jsou ale na Čechy leckdy příliš vysoké a navíc ještě stoupají. Cena stavebních materiálů vyskočila za poslední dva roky v průměru o čtyřicet procent. Například tepelné izolace a cihlářské výrobky ale v letošním roce stojí o 65 procentních více než na začátku roku 2021.

Z údajů analytické společnosti ÚRS je ale patrné, že zdražilo prakticky vše. Výrobky z oceli, ze dřeva i betonu. Cenové extrémy z loňského roku už jsou sice pryč, stále je ale dráž, než bylo před dvěma a půl lety. Těm, co chtějí rekonstruovat či stavět a nakupují materiál v současné době, se tak nákupy násobně prodraží oproti cenám, které by zaplatili ještě předloni v lednu. Ti, co chtějí rekonstruovat či stavět, tak jako řešení mohou volit nákup zdrojů ze zahraničí, kde sice ceny stavebních materiálů rostou také, ale ne takovým tempem.

K nákupu v sousedních zemích však podle Martina Ekrta Češi nemají důvod. „Zájem o stavební práce, jako je stavba domu či rekonstrukce domu, poklesl v letošním roce téměř o třetinu. Z toho důvodu nepozorujeme, že by Češi jezdili nakupovat stavební materiál za hranice – k nákupu stavebního materiálu ve velkém totiž nemají žádný důvod,“ dodává. Data České spořitelny ale ukazují, že Češi do zahraničních hobby marketů jezdí utrácet ve větší míře než loni.

Například v červenci 2022 utratili klienti České spořitelny v tuzemských hobby marketech 980,3 milionů korun, v letošním červenci pak 1,025 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o pět procent. Nárůst objemů nákupů v sousedních zemích je ale výrazně vyšší. „Klienti ČS v hobby marketech v Polsku utratili kartou meziročně o 23 procent více, v Rakousku o 22 procent více a v Německu o osmnáct procent,“ uvádí Radek Novák, analytik České spořitelny.

Celkový objem peněz utracených jen za letošní červenec v zahraničních hobby marketech přesahuje 30 milionů korun. Minimálně část staveb, které se v Česku postaví či zrenovují, tak obsahuje materiál dovezený ze zahraničí.