Vláda projedná zavedení povinnosti uvádět vlastnosti na českých stavebninách

Stavebniny by podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu by měly být následně označeny takzvanou značkou shody CCZ. Ta se nyní používá dobrovolně na některých produktech uvedených na trh v jiném členském státě EU, dovezených do ČR a kontrolovaných směrnicí EU.

Pro výrobky, které vyhovují předpisům Evropské unie a mohou se volně prodávat na evropském trhu, se v současnosti využívá také označení CE. Nemusí ho mít všechny výrobky prodávající se v unii, označení je nutné na určité kategorie výrobků, které určují směrnice.

Podle důvodové zprávy k návrhu novelizace současné znění vyhlášky neukládá výrobci nebo dovozci stavebnin bez kontroly podle evropských norem povinnost uvést vlastnosti ani připojit národní značku, jako má označení harmonizovaných výrobků CE. U těchto takzvaných neharmonizovaných výrobků tedy nemá projektant ani zhotovitel stavby k dispozici dostatečné informace o výrobku.

Proti návrhu se v některých bodech ohradil v připomínkovém řízení Svaz průmyslu a dopravy. Navrhuje novelizaci odložit do doby vydání nové verze současného evropského nařízení. Poukázal na to, že by se kvůli změně mohli českým výrobcům zvýšit náklady.

MPO argumentovalo tím, že se návrh bude týkat výrobků, na které se nevztahuje předpis EU. V důvodové zprávě úřad uvedl, že jediné vyšší náklady pro podniky by byly spojené s tiskem nálepek a obalů. Finanční dopad zatím ale podle něj nelze upřesnit.

Na to, že jsou na trhu stavebniny bez potřebné dokumentace, si v minulém roce stěžovala například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Problém pro ni nebyl ani tak s tím, že by nepopsané stavebniny mohly být nekvalitní, absence uvedených vlastností ale podle komory komplikuje práci projektantům, kteří si potřebují stavbu pečlivě vyměřit a vypočítat.

Podle ČKAIT zaznamenaly zdivo a zdící technologie v posledních desetiletích prudký rozvoj. Zlepšení se však negativně odrazila na vlastnostech, které jsou důležité pro statiku a nosnou konstrukci. Týkat se to může například cihel s lepšími akustickými a tepelně-izolačními vlastnostmi a jednodušší zdící pěny nebo lepidla využívaného namísto malty.