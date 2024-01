Stavebnictví letos zvolna poroste. Trh se rozhýbe za rok, říká predikce

„K rozhýbání trhu je třeba zvýšit dostupnost financování vlastního bydlení. Zásadním milníkem pro rok 2024 tak bude jednoznačně vývoj výše úrokových sazeb. Průměrná úroková sazba u komerčních hypoték se dnes pohybuje nad pěti procenty. Prolomení této hranice, která by měla být pro obnovení stavebního trhu klíčová, vyhlížíme v polovině roku. Obecně budou ale sazby pod 4 procenty na konci roku úspěchem,“ míní ředitel Wienerbergeru Kamil Jeřábek. Podle něj je výhled na rok 2024 o něco pozitivnější než ten loňský.

Pozitivní zprávy z trhu podle společnosti přicházejí už nyní. Vychází z mírného růstu nabíraných hypotečních úvěrů a zastavení propadu na stavebním trhu. Prvním hybatelem k budoucí vyšší dostupnosti hypotečních úvěrů bylo prosincové snížení úrokové sazby ČNB o čtvrt procentního bodu.

„Další snižování, věřím, bude následovat. Predikce poukazují na pozvolný pokles sazeb v průběhu celého roku. Data a průzkumy ukazují, že touha po bydlení nezmizela a soukromí investoři se rozhodli vyčkat na lepší podmínky financování,“ říká Jeřábek.

Z toho důvodu společnost očekává oživení stavebního trhu, pozvolný příliv nových investorů a růst zájmu o stavbu rodinných domů. Předpoklad počítá, že si investoři během letošního roku naberou 10 až 12 tisíc nových hypotečních úvěrů na výstavbu. V loňském roce jich bylo pouze sedm tisíc.

Graf názorně ukazuje vývoj počtu nově nabíraných hypoték na výstavbu v souvislosti s vývojem úrokových sazeb – období 01/2011–11/23

„Na zásadní rozhýbání výstavby si však musíme počkat do začátku roku 2025. Hranice hypotečních úrokových sazeb by se mohla pohybovat pod 3,5 procenta. Poté bychom se vrátili k průměrnému objemu hypoték na výstavbu z let 2011–2020, kdy jich bylo běžně sjednáno 1 500 měsíčně, ročně se náběr pohyboval v průměru okolo 18 tisíc,“ míní Jeřábek, jehož společnost s obnovením výroby po jejím listopadovém zastavení počítá v únoru nebo březnu.