V příštích měsících uvidíme pády i velkých stavebních firem, říká expert

Jak je na tom české stavebnictví? Řada pozorovatelů mluví o krizi. Je to výstižný obraz situace?

Není to vůbec věrný obraz. Jsme v podstatě ovlivňováni umělými pohledy. Někdy za tím může být neodbornost, někdy úmysl. Ve stavebnictví všude slyšíte, že je to katastrofa. V našem segmentu – a to je výhradně bytová výstavba, a to ještě výstavba rodinných domů – je rovněž slyšet naříkání, jak je všechno špatně. Holá pravda je ale taková, že situace se spíše normalizuje, než aby se na trhu dělo něco extrémního. Extrémní naopak byly roky 2019 až 2021. Statistiky vždy totiž zohledňují srovnání. A když vycházíme ze srovnávací základny těchto let, tak se může zdát, že je stavebnictví v hlubokém propadu.

Stavební řízení moc nefungovalo ani před digitalizací. Zhruba na třetině stavebních úřadů panovala naprostá neúcta k zákonu a zákonným lhůtám.