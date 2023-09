Oživení nemovitostního trhu čekám zkraje roku 2025, říká developer Kunovský

„Sledujeme turbulentní dobu. Pokles prodejů je velmi výrazný, na druhé straně v první polovině letošního roku už je patrné asi padesátiprocentní oživení. Proti tomu ale do krize upadá stavebnictví. Investiční projekty se zastavily, neboť cena komerčních úvěrů je v České republice nejvyšší za posledních více než dvacet let. Pohybuje se až kolem jedenácti procent. Pro byznysmeny jde o zářez, se kterým nepočítali,“ řekl Kunovský.

Data napříč českým trhem už několik měsíců v řadě ukazují, že vlivem nedostatečné poptávky prodávané bytové jednotky i domy mírně zlevnily. Podle HB Indexu finanční skupiny ČSOB klesla cena nemovitostí v České republice ve druhém čtvrtletí letošního roku mezikvartálně o 2,1 procenta. Propady cen se však netýkají pozemků, které dlouhodobě rostou na ceně.

„Hypotéky jsou třikrát dražší než před pár měsíci, což prodeje nových bytů zásadně zpomaluje a jako Central Group jsme se i vlivem toho dostali do specifické situace. Stavební náklady významně vzrostly, prodeje spadly, ale zároveň už sledujeme postupné oživování trhu. Jako největší rezidenční stavitel jsme na tuto situaci zareagovali na podzim loňského roku tak, že jsme o jeden rok odložili další etapy našich největších projektů. Každopádně si však myslím, že letos prodáme asi o padesát procent bytů víc než loni,“ domnívá se ředitel developerské společnosti Central Group.

Kunovský v Rozstřelu iDNES.cz zároveň řekl, že koncem příštího roku a počátkem roku 2025 očekává zásadní oživení realitního trhu. V tomto období se totiž úroková sazba u hypoték může blížit hranici tří procent. V takové situaci by se už měsíční splátka úvěru velmi blížila standardnímu měsíčnímu nájemnému.

Stavební zákon je pro ředitele velká neznámá

Dušan Kunovský se zároveň rozpovídal i o novém stavebním zákoně. Jeho finální podobu podepsal koncem letošního května prezident Pavel a zásadním datem je počátkem července roku 2024, kdy stavební úřady začnou o nových záměrech už plně rozhodovat právě podle nové právní normy. Kunovského ale straší prováděcí předpisy.

„Stavební zákon je pro nás jednou velkou neznámou. My jsme na jedné straně rádi za to, že je tu konečně nějaká finální podoba. Ďábel je ale v detailu, v prováděcích předpisech. Jako velký problém vnímám i kapacitu a personální obsazení stavebních úřadů. Současní zaměstnanci odcházejí do důchodu a u mnoha úřadů hrozí, že tuto agendu nebude mít kdo zpracovávat,“ říká představitel jednoho z největších developerů České republiky.

Do budoucna však Kunovský zůstává optimistou, a to i přesto, že pro běžný bytový dům v Praze trvá vyřízení stavebního povolení často i více než deset let. Zároveň ale uvádí, že současný stav považuje za katastrofální.

„Kdybych nebyl optimistou, nemohl bych v tomto oboru třicet let pracovat. Nyní panují velká očekávání od digitalizace a celkového zjednodušení procesů. V horizontu dvou až čtyř let uvidíme, jestli změny pomohly nebo nikoliv. Letos to ale každopádně vypadá tak, že v metropoli se v měsíci květnu povolilo pouze sedmnáct bytů,“ uvedl developer.

Pozitivně ale Kunovský vnímá uvolnění podmínek, které omezovaly zájemce v čerpání hypoték. Kladně hodnotí i tříprocentní snížení DPH u nových bytů. „My samozřejmě daňovou úsporu do snížení cen promítneme,“ dodal ředitel Central Group v Rozstřelu.