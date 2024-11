Stát zavedl dotaci na stavebniny. Je tak nízká, že ji skoro nikdo nechce

Během příštích pěti let by v tuzemsku měly nově vyrůstat jen budovy s nulovými emisemi. To znamená, že by měly být úspornější nejen při vytápění či chlazení, ale také neprodukovat emise během výstavby. Problémem jsou ovšem materiály. Nejnáročnější je výroba cementu, bez něhož se většina domů neobejde. Šetrnější materiály sice vznikají, umějí ale omezit množství emisí jen částečně a jsou ve srovnání s klasickým cementem významně dražší.

„Je i otázka, zda by výši dotace nepřevýšily případné administrativní a mzdové náklady spojené s jejím zpracováním.“