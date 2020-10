Ovlivní stavební zákon směřování ČR? Sledujte konferenci největších stavařů

Program konference 9:00 – 10:00 Blok I. Úvodní slovo premiéra Andreje Babiše Zahájení konference ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou Propojí se Česko s Evropou vysokorychlostními tratěmi nebo zůstaneme stranou dění? Jiří Svoboda, ředitel SŽ

Dostavíme s novou legislativou do roku 2030 naši dálniční síť, aneb doženeme sousední země? Radek Mátl, ředitel ŘSD

Může stavební zákon ovlivnit energetickou soběstačnost země? Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS

Budou mít stavební firmy dost práce a bude se stavět víc „zeleně“? Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe

Diskuse 10:00 - 11:00 Blok II. Máme plánovat republiku pro 15 milionů obyvatel a co proto musíme postavit? Radim Passer, majitel Passer Invest Group

Bude Praha metropolí pro 2 miliony obyvatel a budou mít kde bydlet? Dušan Kunovský, majitel Central Group

Jakým výzvám čelí architektura a dočkáme se nových inspirativních čtvrtí? Jan Kasl, předseda České komory architektů

S čím se potýká hlavní město a co je třeba změnit, aby se mohlo rozvíjet? Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj

Diskuse 11:20 – 12:30 Blok III. Nový stavební zákon jako zásadní ekonomická i sociální vzpruha České republiky Lukáš Kovanda , ekonom Trinity Bank a NERV

Jsme a budeme atraktivní pro zahraniční investory? Jan Lehký , právník Sdružení pro zahraniční investice

Posunou se stavební úřady od papíru do 21. století aneb digitalizace stavebního řízení Jan Koudelka, náměstek ministryně pro místní rozvoj

Co všechno uděláme proto, abychom se se stavebním právem vrátili do Evropy Klára Dostálová , ministryně pro místní rozvoj

Diskuse