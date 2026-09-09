Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stavební zákon se vrátil do Sněmovny. Novela má ukončit roky průtahů a zrychlit výstavbu

František Strnad
  10:35

Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových objektů. | foto: Shutterstock

Poslanecká sněmovna rozhoduje o vrácené novele stavebního zákona, kterou v srpnu odmítl Senát. Koalice má podle rozložení sil dost hlasů na jeho přehlasování. Spor se nevede jen o novou soustavu stavebních úřadů, ale i o postavení obcí, ochranu veřejných zájmů nebo pravidla pro dodatečné povolování nepovolených staveb. Vláda tvrdí, že po letech problémů je nutné stavební řízení konečně zrychlit a sjednotit.

V Senátu pro zamítnutí hlasovalo 55 ze 66 přítomných senátorů. Ti zároveň poslance vyzvali, aby jeho veto nepřehlasovali a aby vláda připravila změnu stavebního práva standardní legislativní cestou.

Výsledek ve Sněmovně však může být opačný. K přehlasování Senátu je potřeba nejméně 101 hlasů všech poslanců. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje 108 mandáty, takže pokud udrží dostatečnou účast, má k prosazení původního sněmovního znění potřebnou většinu.

Poslanci budou hlasovat o novele stavebního zákona. Je prokorupční, říká Hřib

Jeden úřad a jedno řízení

Jádrem novely je snaha soustředit povolování staveb do jednoho řízení a postupně převést stavební správu ze samospráv do státní soustavy.

Vzniknout má Úřad rozvoje území České republiky a následně čtrnáct krajských úřadů rozvoje území. Územní pracoviště mají působit v obcích s rozšířenou působností. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová už v únoru ve Sněmovně hovořila o 205 územních a dalších detašovaných pracovištích. Krajská část nové soustavy a územní pracoviště mají začít fungovat od 1. ledna 2028.

Rok 2027 má být přechodný. Centrální Úřad rozvoje území má vzniknout od začátku roku a příprava nové soustavy má probíhat souběžně s činností stávajících úřadů. Ministerstvo počítá také se zapojením pracovníků současných stavebních úřadů do převodu agendy.

Předkladatelé od reformy očekávají především odstranění roztříštěnosti systému. Stavebník by neměl postupně obstarávat rozhodnutí a stanoviska od řady různých institucí. Větší část procesu se má soustředit do jednoho řízení vedeného stavebním úřadem.

Mění se také odvolací řízení. Novela posiluje takzvaný apelační princip. Nadřízený orgán by měl o věci sám rozhodnout namísto opakovaného vracení případu nižšímu úřadu. Právě opakované rušení rozhodnutí a jejich vracení k novému projednání patří k příčinám, proč se některá stavební řízení protahují.

Lhůta neznamená automatické povolení stavby

Novela skutečně pracuje s fikcí souhlasu, ale ta se týká zejména vyjádření a závazných stanovisek, nikoli automatického vzniku stavebního povolení pouze proto, že stavební úřad v určité lhůtě nerozhodl. Při představování návrhu ve Sněmovně předkladatelé uváděli například fikci souhlasu u vyjádření vlastníků infrastruktury.

Bytový dům se povoluje sedm až deset let, říká vládní zmocněnkyně Landová

Právě rozsah fikce souhlasu je jedním ze sporných bodů. Kritici upozorňují, že u některých stanovisek může rychlost převážit nad důkladným posouzením veřejných zájmů. V parlamentní debatě zazněly výhrady týkající se ochrany životního prostředí, zdraví nebo památkové péče.

Sporná je také hranice 10 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy u velkých projektů bydlení. Podle vlády jde o přechodné řešení, které má zabránit zastavení připravených projektů během reorganizace stavební správy. Část senátorů v něm naopak vidí zvýhodnění developerů. Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová označila návrh při srpnovém projednávání za „politicky protlačovaný paskvil nahrávající jedné zájmové skupině“.

Kritiku vyvolala i možnost ve výjimečných případech nenařídit odstranění nepovolené stavby, pokud by šlo o zjevně nepřiměřený zásah a ponechání stavby nezasáhlo veřejné zájmy ani práva třetích osob. Ministerstvo odmítá, že by novela umožňovala plošnou legalizaci černých staveb, senátoři se však obávají oslabení stavební kázně. Část z nich zároveň avizovala, že pokud zákon projde, může se obrátit na Ústavní soud.

Nebojím se, že budu jako Bartoš. Mrázová o stavebním zákonu i svých kauzách

Ministryně Mrázová před Senátem argumentovala především současnou délkou stavebních řízení. Podle ní už Česko nepotřebuje další debaty o tom, že povolování staveb je pomalé, složité a nepředvídatelné, ale konkrétní změnu systému. Kritici přitom nezpochybňují samotnou potřebu reformy. Spor se vede hlavně o míru centralizace a o to, zda kvůli rychlejšímu povolování nejsou některé pojistky nastaveny příliš volně.

Po letech změn má přijít další restart

České stavební právo prošlo v posledních letech několika zásadními změnami a problémy provázelo také zavádění digitalizovaného stavebního řízení. Současná vláda proto novelu prezentuje jako pokus systém stabilizovat a vytvořit jednoznačnou odpovědnost za povolování.

Pro investory, obce i běžné stavebníky tak nebude nejdůležitější samotné politické vítězství jedné nebo druhé strany. Rozhodující bude, zda nová soustava dokáže v praxi skutečně zkrátit řízení a zároveň zvládnout převod případů a zaměstnanců bez dalšího období nejistoty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně

Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum

Přednastavené spropitné na platebních terminálech v restauracích hostů často...

V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Bolehlav výrobců alkoholu. Ve skladech se jim hromadí sudy za miliardy

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Ještě před několika lety výrobci koňaku, whisky či bourbonu počítali s tím, že zájem o dražší alkohol dál poroste. Podle toho také vyráběli a dnes mají ve skladech zásoby za miliardy. Jejich...

Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop

Premium
Daniel Prokop

„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...

Největší problém Česka je dostupnost bydlení, zaznělo na stavebním summitu

Přímý přenos
Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026 (5. března 2026)

Největším problémem České republiky je dostupnost bydlení, zaznělo na Summitu stavebního rozvoje v pražském Obecním domě. Podle čerstvých průzkumů ho za nejakutnější potíž označilo 49 dotázaných v...

8. září 2026,  aktualizováno  9. 9. 10:49

Stavební zákon se vrátil do Sněmovny. Novela má ukončit roky průtahů a zrychlit výstavbu

Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Poslanecká sněmovna rozhoduje o vrácené novele stavebního zákona, kterou v srpnu odmítl Senát. Koalice má podle rozložení sil dost hlasů na jeho přehlasování. Spor se nevede jen o novou soustavu...

9. září 2026  10:35

Trump přitvrzuje vůči Kanadě. USA zakážou dovoz části mléčných výrobků i alkoholu

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma...

9. září 2026  1:42,  aktualizováno  6:13

AI zlobí. Chybí jí hodnoty lidí, nestačí jí jen lépe hlídat, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Je to už důvod k vážnému znepokojení. Objevují se nové zásadní informace o letním hackerském útoku umělé inteligence a o tom, co tomu předcházelo. Jak si více než tisícovka AI agentů vytvořila...

9. září 2026

Nejnižší nabídka nemusí být nejlevnější, říká ekonom Petr Bartoň

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Petr Bartoň.

Česko chce ve větší míře využívat partnerství státu a soukromých firem při výstavbě dálnic, železnic nebo nemocnic. Ty dokážou být levnější než tradiční státní zakázky. Pokud ale hledáme skutečně...

9. září 2026

Padesát korun za litr nafty neustojíme, varují dopravci. Vláda změny nechystá

ilustrační snímek

Stát by mohl podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia snížit spotřební daň jako na jaře, případně zavést tzv. profesionální naftu, tedy vracení části spotřební daně dopravcům. Tím by...

8. září 2026  21:30

Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících...

8. září 2026  21:18

Stovky zpožděných či zrušených letů. Chyba v systému, omlouvá se agentura

Chcete si užít opravdu multikulturní letiště? Pak by váš další let v rámci...

Britská letiště se v úterý kvůli problému s řízením letového provozu potýkala s narušením stovek odletů. Potíže hlásily vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Ve večerních...

8. září 2026  21:15

Hrozí nedostatek lodního paliva. Rafinerie upřednostňují výnosnější výrobu

ilustrační snímek

Zásoby lodního paliva klesají a v Singapuru, největším světovém centru pro tankování lodí, jeho cena od začátku války s Íránem vzrostla o 76 procent. Pokud bude zdražování pokračovat, mohly by se...

8. září 2026

Strašný strach, úplatek 40 milionů dolarů a avatar. Je tu nový dokument o Muskovi

Režisér Alex Gibney představil v Benátkách svůj dokumentární snímek Musk,...

Elon Musk je staré víno v nové lahvi. Tímto způsobem popsal osobní příběh vlivného miliardáře americký režisér Alex Gibney na úterní tiskové konferenci na filmovém festivalu v Benátkách. Gibney, jenž...

8. září 2026  17:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o...

8. září 2026  16:36

V rámci stavebního summitu budou diskutovat kandidáti na pražského primátora. Sledujte živě

ilustrační snímek

Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom budou v pražském Obecním domě od...

8. září 2026  14:30,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×