KOMENTÁŘ: Teď by bylo nejlepší počet stavebních úřadů vůbec neřešit

Vláda Petra Fialy prosadila ve Sněmovně roční odklad klíčových pasáží nového stavebního zákona – a­ odklad projde určitě i Senátem. Mezitím už ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení návrh novely tohoto nového zákona. Podstatou novely je především návrat stavebních úřadů do spojeného modelu veřejné správy, to je na obce a kraje.

Padá tak opět Babišovou vládou prosazený model státní stavební správy a nápad s nově vzniklým (naštěstí jen na papíře) Nejvyšším stavebním úřadem. Další kolo nekonečné války o stavební zákon začíná.