Vláda schválila nový stavební zákon, má zrychlit povolování staveb na rok

Hlavními principy zákona jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.



O zákon bude velká bitva v parlamentu. Opoziční demokratické strany vládu vyzvaly, ať vláda návrh stáhne a přepracuje. Považují ho za nepřipravený a nekoncepční, řízení podle nich neurychlí.

„Stále zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat,“ řekl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Návrh jde podle něj správným směrem. „Nemá cenu trávit další měsíce akademickou debatou, pojďme to poslat dál a v případě zákonodárného procesu se ten zákon dá ještě upravit,“ řekl Hamáček.

!Pokud bude mít opozice změny k lepšímu, tak jsme připraveni na komplexní pozměňovací návrh,“ řeklanministryně Dostálová. Současný zákon podle ní nahradit potřebuje. „Pojďme si sednout ke stolu. My jsme připraveni na všechny náměty, které povedou ke zkrácení stavebního řízení,“ uvedla ministryně.

Opozici vadí, že se vytváří obrovský úřad

„Každý zákon, se kterým přicházíme, má mít jednoduchou ambici. Lidem v této zemi pomoci a přinést jim něco zásadně pozitivního pro jejich život. To, s čím vláda přichází, je pravý opak. Města a obce by měla přijít o řadu svých kompetencí a o ten komfort, který je v těch termínech, ale že mají úřad dostatečně blízko. Vláda jde opačným směrem,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj vytváří obrovský úřad, přichází se spoustou nových úředníků, se systémem, kterému občané nebudou jednoduše rozumět.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil zákon za nekoncepční hybrid. „Cílem bylo udělat proces jednoduchý, srozumitelný a jednoznačný. Bohužel nic z toho se neděje. To, co nás čeká, je další nový úřad, tisíce úředníků. Bude to stát mnohem více peněz, z té upravené podoby zákona navíc vypadla spousta důležitých věcí,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.