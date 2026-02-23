Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let

Autor:
  15:23
Výrazné posílení postavení obcí a krajů v řízení rozvoje, návrat skutečné kontroly nad územím, změna vztahu mezi státem a samosprávami a další nástroje v rukou obcí, které dosud chyběly. Novela stavebního zákona má podle Vlády přinést efektivnější řízení rozvoje území a rychlejší výstavbu. Odborníci přitom dlouhodobě upozorňují, že povolovací proces nejvíce ovlivňuje právě územní plánování, na jehož reformu se návrh zaměřuje zejména změnou způsobu pořizování územních plánů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Polívka MartinMAFRA

Délku povolovacích procesů ovlivňuje více územní plánování než samotné stavební řízení. Žádná novinka, průzkum České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) to naznal již v roce 2024. Největší zdržení vzniká při pořizování a změnách územních plánů nebo při koordinaci stanovisek dotčených orgánů, zatímco vlastní stavební řízení bývá při jasně nastavených podmínkách spíše formální procedurou.

Toto zjištění z praxe se promítá i do samotné konstrukce legislativních změn, s nimiž počítá novela stavebního zákona z pera vládních poslanců. Ta se vedle změn v samotném povolovacím řízení zaměřuje i na územní plánování, kde rozšiřuje pravomoci obcí a krajů a posiluje jejich roli při určování podmínek rozvoje vlastního území.

Zákon má urychlit stavby. A co lidé s kočárkem? zajímalo poslankyni

Novela totiž vrací podstatnou část rozhodování do rukou místních samospráv. Obce mají dostat možnost pořídit a schválit své územní plány v samostatné působnosti a získají také rychlé nástroje pro úpravy plánů včetně zkrácených postupů. To má obcím umožnit lépe sladit rozvoj s potřebami a reagovat na investiční příležitosti. Podle vlády jde o jednu z největších posil samospráv za poslední dvě desítky let.

Zodpovědnost jde za samosprávami

Deset největších měst v Česku tvoří pouze 0,2 procenta ze všech obcí. Tato města však zároveň vytváří 78 procent ekonomiky celé země. Pokud jde o územní plánování, především velká města plánované změny kvitují s povděkem. Současný stav často vede k tomu, že se územní plán pořizuje několik let. Například v Brně na něm práce trvaly tři dekády, Praha svůj Metropolitní plán, jak bývá tamní územní plán označován, připravuje už více než deset let, a schválený zatím není.

Nově by tak za plán měly být zodpovědné samotné samosprávy, které si tak budou moci řídit vlastní rozvoj. „Samospráva sice de iure rozhoduje o pořízení, zadání a výsledném schválení, ale samotný proces pořizování i obsah pořizované územně plánovací dokumentace týkající se jejího vlastního území nemá pod kontrolou a v mnoha ohledech se jí podstatně omezuje prostor, jak může do svého vlastního dokumentu mluvit,“ stojí v připomínkách ke vznikající novele stavebního zákona.

Chystané změny vyvolaly obavy práv rozpočtově menších samospráv, které se s příchodem nových pravomocí obávají vyšší administrativy. V krajním případě by jejich financi mohly zatížit dodatečné milionové výdaje – například za služby externího urbanisty. Podle nejnovějšího návrhu bude pro tyto případy ale k dispozici síť krajského úřadu, jiné obce či externího pořizovatele.

Územní plán jako veřejný zájem

Schválený územní plán sám o sobě by nově měl vyjadřovat veřejný zájem. Pokud ale existuje podrobnější dokument, který se komplexně věnuje části území a jeho specifičnosti, pak kvůli tomu není třeba územní plán měnit. Krajská města si budou moci tvořit vlastní stavební předpisy. Jde o urbanistické principy a zároveň technické požadavky na stavby. Dříve mohla mít tyto požadavky pouze Praha, od roku 2024 se k ní přidalo i Brno a Ostrava.

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Za tuto možnost bojovala iniciativa City Deal, aliance plánovačů českých měst, která dlouhodobě požadovala, aby města mohla rozhodovat o tom, co a jak se v nich bude stavět. Klíčem k ní podle plánovačů spočívá v ekonomická motivace měst a obcí k rozvoji.

Města plánují, stát rozhoduje

Dosavadní systém stavebního řízení je dlouhodobě kritizován především pro roztříštěnost rozhodovacích pravomocí a složitou strukturu dotčených orgánů vstupujících do povolovacích procesů. Obce sice nesou hlavní odpovědnost za rozvoj svého území, jeho podobu i kvalitu života obyvatel, jejich skutečný vliv na rozhodování o konkrétních projektech byl však často omezený.

Platí, že města plánují, ale stát v řadě případů rozhoduje. Samosprávy zároveň poukazovaly na zdlouhavé územní plánování, nepředvídatelnost řízení a obtížnou koordinaci různých veřejných zájmů, která komplikovala realizaci strategických projektů i běžnou výstavbu.

Podle předpokladu vlády skončí svévolné blokace rozvoje, klíčové projekty se nebudou zdržovat díky podpoře infrastruktury a rozvojových ploch a samosprávy mohou pružně reagovat na investice dopravu i veřejnou infrastrukturu díky možnosti povolit stavební záměr v rozporu s územním plánem.

Kritici ale upozorňují, že opatření, která na konci ledna zákonodárci schválili v úvodním kole hlasování v Poslanecké sněmovně, sice přinesou rychlost a flexibilitu, ale zároveň to ve výsledku může vést k oslabování právního rámce územního plánování.

Jedno razítko stačí. Změna zásadně zrychlí výstavbu bytů, zaznívá však i kritika

Zastánci novely zase naopak argumentují tím, že změny mají obcím poskytnout větší prostor pro aktivní řízení vlastního rozvoje a posílit jejich schopnost reagovat na aktuální potřeby území. Podle nich by přehlednější a pružnější pravidla mohla samosprávám usnadnit prosazování strategických projektů, zrychlit výstavbu veřejné infrastruktury či dostupného bydlení a snížit administrativní zátěž spojenou s koordinací různých rozhodovacích procesů. Výsledkem by tak podle předkladatelů mělo být vyváženější postavení obcí, které za rozvoj území nesou odpovědnost a zároveň získají efektivnější nástroje k jeho realizaci.

„Tato úprava reaguje na praktické potřeby obcí a krajů, kdy v průběhu schvalování vyvstanou formální nebo nepodstatné věcné nesrovnalosti, které by jinak vedly k neefektivnímu vracení dokumentace pořizovateli,“ vysvětlují předkladatelé v návrhu novinku v důvodové zprávě k novele.

Centralizace stavební správy nehrozí

Vedle změn v pořizování územních plánů zavádí novela i další konkrétní nástroje, které mají posílit schopnost obcí aktivně řídit rozvoj svého území. Reforma se přitom netýká pouze plánování, ale také financování infrastruktury, postavení obcí vůči státním orgánům nebo pravidel pro veřejné investice.

Stavějme rychle jako Čína, vyzval německý kancléř. Česko na nový zákon čeká

Zatímco novela posiluje pravomoci obcí a krajů v územním plánování, současně centralizuje výkon stavební správy. Podle předkladatelů však nejde o protichůdné kroky. Rozhodování o rozvoji území má nadále zůstat v rukou samospráv prostřednictvím územních plánů, zatímco stát sjednocuje metodiku, výklad pravidel a odpovědnost stavebních úřadů. Cílem je odstranit rozdílné postupy a nejednotnou rozhodovací praxi, které podle vlády dosud vedly k nepředvídatelnosti a průtahům v povolovacích procesech.

Změny tak směřují k oddělení dvou rovin rozhodování: samosprávy určují podobu rozvoje území, zatímco stát má zajistit jednotné a předvídatelné rozhodování o konkrétních stavebních záměrech.

Navrhovaná novela tak představuje výrazný posun v dosavadním rozdělení pravomocí mezi státem a samosprávou při řízení rozvoje území. Posiluje roli obcí a krajů v územním plánování, rozšiřuje jejich nástroje pro koordinaci výstavby i financování infrastruktury a současně se snaží omezit roztříštěnost rozhodování, která dosud povolovací proces komplikovala. Reforma tak neřeší pouze technické nastavení stavebního řízení, ale otevírá širší otázku, jakou roli mají města a obce v plánování svého budoucího rozvoje.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let

ilustrační snímek

Výrazné posílení postavení obcí a krajů v řízení rozvoje, návrat skutečné kontroly nad územím, změna vztahu mezi státem a samosprávami a další nástroje v rukou obcí, které dosud chyběly. Novela...

23. února 2026  15:23

Cla srazila bitcoin. Cena největší kryptoměny klesla pod 65 tisíc dolarů

ilustrační snímek

Na počátku týdne bitcoin už podruhé během února spadl pod cenovku 65 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,3 milionu korun za jednu minci. V pondělí klesl skoro o pět procent na 64 300 dolarů, což je...

23. února 2026  12:43

Dohody platí, vzkazují USA obchodním partnerům. Nejistota kolem cel ale trvá

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Nejvyšší soud USA v pátek zrušil klíčovou část celní politiky prezidenta Donalda Trumpa. Administrativa však okamžitě přišla s náhradou, novým globálním clem ve výši 15 procent na veškerý dovoz. Bílý...

23. února 2026  10:48

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

23. února 2026  10:28

Friedrichshafen sčítá škody. Německému automěstu vyschl zdroj příjmů

Dodavatel pri autoprůmysl ZF chystá propouštění

Německé město Friedrichshafen ležící nedaleko hranic se Švýcarskem a Rakouskem sužují nemalé ekonomické problémy. Důvodem je dramatický pokles automobilového sektoru, na němž dlouhá léta stavělo svou...

23. února 2026

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

23. února 2026

Auta v Rusku jako nedostupné zboží. Dražší jsou jen čtyři země

Xcite

Nové osobní vozy jsou pro spoustu Rusů cenově nedostupné. Od zahájení invaze na sousední Ukrajinu se průměrná cena osobního auta v Rusku zvýšila už o 46 procent. Rusko je momentálně pátým nejdražším...

22. února 2026

Italský zbrojařský gigant expanduje. Beretta chce dobýt americký trh

Beretta (18. února 2026).

Obrovské zbrojní výdaje jsou v Evropě trendem posledních let. Těží z nich i italský holding Beretta, který se výrobou zbraní zaobírá už 500 let. Dosud byla tato společnost aktivní hlavně na evropském...

22. února 2026

Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky

Zákusek Pavlova od františkánek z brněnského podniku Vincafé Filomenka získal...

Luxusní hotely po celém světě otevírají vlastní cukrárny vedené hvězdnými pekaři a lákají nejen hosty, ale i místní. Místo večerních drinků stojí lidé fronty na croissanty a dortíky. Trend podporují...

22. února 2026

Americké firmy mění šéfy. Šanci dostávají mladší a ne tolik zkušení, říká analýza

Gregory Abel, člen nejužšího vedení Berkshire Hathaway na snímku z 5. května...

Největší americké korporace loni zažily bezprecedentní generační obměnu ve vedení. Rekordní počet firem vyměnil generální ředitele a častěji sahal po nových tvářích. Do čela podniků tak přišli mladší...

22. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026).

Skotské město Aberdeen se dlouhá léta řadilo mezi nejbohatší centra celého Spojeného království, a to hlavně díky těžbě ropy. Jejím přirozeným důsledkem byla nízká nezaměstnanost i relativně vysoké...

22. února 2026

Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Premium
Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět...

Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a...

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.