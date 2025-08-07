První vlaštovka. Po letech se v Česku těžaři pokusí otevřít nový kamenolom

Tomáš Cafourek
  12:57
Prašnost a provoz velkých kamionů způsobuje takový odpor, že se v Česku od revoluce neotevřel jediný nový kamenolom. Potřeba kameniva na velké projekty, jako je výstavba nových bloků dukovanské jaderné elektrárny nebo stovek kilometrů vysokorychlostních tratí, ale otevírání nových ložisek vyžaduje. Prvním z nich by mohl být lom kamene v Bukově u Hořoviček na Rakovnicku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Kamenolom je věc kontroverzní. Lidé chtějí kámen, ale nechtějí kamenolomy,“ uvedl Roman Kovář ze společnosti Ecodis, která zpracovává oznámení záměru pro posouzení vlivu nového lomu na životní prostředí. Takzvané zelené razítko EIA je přitom prvním z celé řady, které bude muset projekt získat před tím, než by se mohl podle plánů v roce 2032 definitivně otevřít.

V té době by mohl lom nacházející se na úpatí Tobiášova vrchu produkovat 700 tisíc tun kamene za rok a zaměstnávat deset lidí. Odvrácenou stranou projektu je pak očekávaných každodenních 166 jízd nákladních aut, která by měla odvážet vytěžený materiál.

Není kámen na štěrk, nebudou nové silnice. Hrozí, že materiál brzy dojde

Částečnou náplastí pak může být očekávané dokončení dalšího dálničního úseku D6, který se nachází necelé dva kilometry severně od zvažovaného ložiska, jenž by odvoz kamene usnadnil. Zhruba 85 procent přeprav by mělo směřovat podle záměru tímto severním směrem a při odvozu kamene tak až k dálnici neprojíždět zastavěným územím.

„Z 216 aktivních kamenolomů skončí podle studie České geologické služby vytvořené ve spolupráci s Těžební unií a Sdružením pro výstavbu silnic a dálnic do deseti let polovina ložisek,“ uvádí firma v odůvodnění pro otevření nového zdroje. Vysychající zásoby ve stávajících lomech se už rovněž mohou promítat i do cen kameniva, které v posledním desetiletí vzrostly o 37 procent.

Ložisko v Bukově by podle průzkumů mohlo být regionálně významným zdrojem nedostatkového kameniva a na několik desetiletí pokrývat potřebu západní části Středočeského kraje a přilehlých částí kraje Ústeckého.

7. srpna 2025  13:57

7. srpna 2025  12:57

6. srpna 2025  11:34

