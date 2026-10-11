U dodavatelů, kteří ceny zvýšili, vychází průměrné zdražení na 11,6 procenta. Ceny letos nezměnilo 30 procent respondentů. Nikdo z oslovených naopak neuvedl, že by zlevňoval.
„Výsledky našeho průzkumu ukazují, že ceny stavebních a řemeslných prací v Česku dál rostou, nejde ale o novou prudkou cenovou vlnu. Trh se spíše dostává do fáze postupného dorovnávání nákladů,“ uvedla Simona Pazourková ze společnosti Daibau.cz.
V následujících dvanácti měsících očekává růst cen 84 procent oslovených dodavatelů. Většina z nich chce zdražit nejvýše o deset procent. Dalších 16 procent respondentů zatím změnu cen neplánuje. „V příštích dvanácti měsících plánuje ceny zvýšit ještě více firem, samotné zdražení by ale mělo být mírnější, kolem 7,4 procenta,“ doplnila Pazourková.
Drahý materiál zvedá ceny
Nejčastěji oslovení uváděli, že jejich ceny ovlivňují náklady na materiál. Tento důvod označilo 76 procent respondentů. Dalšími často zmiňovanými důvody byly ceny energií a obecná inflace.
„Spíše než další prudké zdražování tak podle nás trh čeká období postupného přizpůsobování, kdy budou dodavatelé dál reagovat na své náklady a zákazníci na svou finanční situaci,“ uvedla Pazourková.
Více poptávek po svých službách než loni zaznamenalo 45 procent oslovených dodavatelů. U 38 procent zůstal jejich počet přibližně stejný a 17 procent naopak uvedlo pokles.
Mezi dodavateli, kterým poptávky přibyly, činil jejich odhadovaný průměrný růst 14,3 procenta. Po započtení celého vzorku, tedy i těch, kterým počet poptávek stagnoval nebo klesal, vychází změna na 4,7 procenta.
„To ukazuje, že vyšší ceny zatím nevedou k plošnému poklesu zájmu zákazníků. Zároveň ale vidíme poměrně rozdílnou situaci mezi jednotlivými dodavateli. Zatímco část z nich získává více poptávek než loni, u 38 procent zůstává jejich počet přibližně stejný a 17 procent zaznamenalo pokles,“ řekla Pazourková.
Výsledky se liší také podle oborů. U fasád a malování letos ponechalo ceny beze změny 55 procent respondentů. U střešních prací naopak polovina oslovených uvedla zdražení o deset až dvacet procent.
V oblasti instalací zvýšila polovina respondentů ceny nejvýše o deset procent. V dalších dvanácti měsících očekává růst cen do deseti procent 88 procent instalatérů. U obecných stavebních prací uvedlo zdražení o deset až dvacet procent 24 procent oslovených.
Také vývoj poptávky se podle průzkumu v jednotlivých oborech liší. U instalací uvedlo 75 procent respondentů, že počet poptávek zůstal přibližně stejný. U obecných stavebních prací to bylo 24 procent.