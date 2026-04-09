Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Tomáš Cafourek
Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a silnice stát nebo jednotlivé kraje. Stále častěji se na ně totiž obracejí zhotovitelé s požadavkem na zvýšení dohodnutých plateb z důvodu vyšší moci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Upozorňují, že tyto skutečnosti mohou mít vliv nejen na cenu stavebních děl, ale také na smluvní termíny,“ řekl iDNES.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Smlouvy silničářů sice s navýšením cen v takovýchto situacích počítají, což se v první řadě týká smluv na výstavbu a velké opravy, v každém jednotlivém případě se ale musí oprávněnost nárůstu cen proti původním vysoutěženým cenám individuálně posoudit.

Podobná situace nastala už před zhruba čtyřmi roky v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu. I tehdy skokově vzrostla cena některých komodit. Ceny stavebních materiálů se navíc razantně měnily třeba i v průběhu několika hodin. Důvodem byl kromě nárůstu cen plynu i nedostatek některých surovin, například železné rudy, hliníku, nebo stavebního dřeva.

Nejvíce roste plast a asfalt

Podle Petra Magdy, obchodního ředitele výrobce cihel a dalšího stavebního materiálu společnosti Wienerberger je ale současná situace v některých ohledech jiná. Zatímco tehdy rostla cena výrobků, jako jsou cihly, cement, nebo pálené tašky, které při výrobě spotřebují velké množství zemního plynu, nyní nejvíce zdražují plastové výrobky, jejichž vstupní surovinou je ropa.

„V současnosti sledujeme nejvýraznější cenové pohyby u materiálů navázaných na ropu, evidujeme výrazné zdražení vstupních granulátů. U těchto vstupů došlo v posledních týdnech k velmi dynamickému nárůstu cen, v řádu vyšších desítek procent,“ uvedl Magda s tím, že ze sortimentu Wienerbergeru jde především o plastová potrubí.

„Nejvíce zdražují tepelné izolace jako pěnový a extrudovaný polystyren, desky z minerální vaty, geotextilie, hydroizolace, plasty, respektive trubní materiál, a hutní výrobky. Do cen se zároveň promítá i zdražování pohonných hmot,“ doplnil ředitel nákupu ve společnosti Hochtief CZ Petr Jirásek. Problémy jsou ale i s klasickými pohonnými hmotami, které prodražují jak výstavbu, tak i dopravu materiálů na stavbu. O proplácení vícenákladů na dopravu materiálu nebo provoz mechanizace na velkých stavbách proto firma aktuálně vyjednává s odběrateli.

Ne vždy se ale vyjednávání podaří. Podle Svazu průmyslu a dopravy se vyskytly už i případy, kdy někteří dodavatelé kvůli cenové nejistotě odmítli převzít stavební zakázky. „Problematické zůstává i financování oprav silniční sítě. Rozpočet na rok 2026 počítá s klesající finanční podporou státu pro krajské komunikace, což prohlubuje napětí mezi státem a regiony,“ uvedl v tiskové správě svaz s tím, že je problematické garantovat cenu nebo původní předpokládaný termín stavební zakázky.

Jak rychle se projeví pokles cen paliv na velké dopravní stavby nebo očekávané snížení nákladů na výrobu produktů z ropy v souvislosti s dvoutýdenním pozastavením bojů mezi Íránem a Spojenými státy zatím není jasné.

Nejrychleji by se mělo projevit v nabídce cen benzinu a nafty na čerpacích stanicích. Na palivové burze v Rotterdamu cena nafty ve středu ráno klesla zhruba na pět korun za litr. Dá se tedy očekávat, že i vláda, která z tohoto ukazatele vychází, sníží obdobným způsobem maximální cenu, za kterou je možné palivo na tuzemských čerpacích stanicích prodávat.

Optimistické předpoklady ale vycházejí z očekávání, že se podaří příměří udržet a že po odblokování Hormuzské úžiny bude do odběratelských ekonomik putovat obvyklé množství paliva.

Stavební firmy nicméně očekávají, že během celého roku tempo výstavby vzroste. Podle průzkumu CEEC Research předpokládají meziroční růst tržeb o 2,6 procenta.

