Zahraniční kapitál mizí z českých kanceláří. Část trhu to znervózňuje

Tomáš Cafourek
Z oblasti komerčních nemovitostí a zejména z kancelářských budov v Česku se postupně vytrácejí zahraniční investoři. O řídnoucí nabídku se tak v posledních měsících přetahuje téměř výhradně tuzemský kapitál. Vývoj na trhu skladovacích a výrobních hal, kanceláří a dalších nemovitostí tak část trhu znervózňuje, podle jiných jde ale o důkaz o postupném návratu k normálu z někdejšího stavu, kdy zahraniční investoři v českém hospodářství dominovali.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PSJ Invest

Zahraniční kapitál nepřichází, protože investoři z ciziny buď očekávají vyšší výnos, nebo upřednostňují příležitosti jinde. „Ukazuje to, že zahraniční investoři tady příležitost nevidí, a že lokální investoři jsou ochotní zde platit vyšší ceny než investoři zahraniční. To může fungovat krátkodobě, ale pokud by to fungovalo dlouhodobě, tak to znamená, že je český trh z nějakých důvodů cenově deformovaný,“ uvedl vedoucí financování nemovitostí Unicredit Bank Petr Svoboda.

Významných prodejů, do kterých by se zapojil zahraniční kapitál, bylo v posledních měsících jen několik. Mezi nepočetnými příklady bylo převzetí portfolia logistických parků tuzemského developera Contera nadnárodním gigantem Blackstone vloni v prosinci a odprodej skladového areálu Sázava logistic Park britské společnosti Segro letos v červnu. Není možné vynechat rovněž mediálně nejznámější prodej pražského obchodního domu Palladium, který koupila tuzemská investiční společnost Reico, součást rakouské Erste Group.

Podle viceguvernéra České národní banky Jana Fraita ale rostoucí dominance lokálního kapitálu na trhu s komerčními nemovitostmi není sama o sobě problém. „My se na to díváme hodně makroekonomicky. Od začátku století získali zahraniční vlastníci v České republice velmi rozsáhlé majetky a vzniká nám dlouhodobě velký odliv příjmů ve formě dividend či jinak do zahraničí. V poslední době se děje něco, co se nám nemusí strukturálně úplně líbit, že čeští investoři toho postupně začínají vlastnit mnohem více v zahraničí a co tady dříve kupovali cizinci, teď kupují Češi.“

Přednostní zacházení. Byty budou mít stejnou prioritu jako dálnice

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka se Česko z hlediska příjmů z pronájmu komerčních realit stává průměrnou zemí a pro nejdravější investory ze zahraničí už není tak lákavé jako kdysi. „Kapitál mířící do těchto oblastí přichází většinou tak trochu jako na Divoký západ a očekává vysoký výnos, protože nese i vysokou míru rizika. Tím, že se Česká republika stala standardní tržní ekonomikou, nabízí i standardní výnosy. Tento kapitál, který je zvyklý na vyšší dravější výnosy, jde dále na východ a jih,“ uvedl Dufek.

Důležitým ukazatelem, který svědčí o stabilitě a zdraví trhu s kancelářskými a komerčními nemovitostmi, je nízká míra neobsazenosti těchto prostor. Ta se drží trvale pod deset procent a ve třetím kvartále letošního roku klesla na sedm procent.

Staví se minimum nových kanceláří

Pokles očekávaných výnosů z pronájmu ale s sebou nese řadu komplikací, na které developeři nebo investiční fondy a další držitelé nemovitostí nebyli zvyklí. Po desetiletí růstu výše pronájmů se v posledních letech tyto ceny stabilizovaly a dlouhodobě stagnují. „Můžeme koupit něco za cenu, co byla před deseti lety, to je samozřejmě transakčně dobře. Je to ale špatně z pohledu developmentu,“ uvedl David Mazáček z investičního fondu Upvest. Je proto obtížné při stávajících cenách uvádět na trh nové kancelářské nemovitosti a stávající portfolio stárne.

To potvrzuje i Martina Jůzová z realitního fondu Wood Real Estate s tím, že poměr výnosů vůči nákladům se u investic nabízených v Česku nebezpečně posunul a tuzemský fond se tak více poohlíží po investicích v cizině. „V řadě případů ceny vystoupaly nad hranici, která by byla podle našeho názoru přiměřená budoucím výnosům z pronájmu a rentabilitě investice jako takové,“ uvedla Jůzová.

Současná výše takzvaného prime yieldu, tedy hypotetické výše pronájmu nové moderně vybavené komerční nemovitosti, je podle ní na úrovni 5,3 procenta. Společnost se proto poohlíží zejména v Polsku, kde jsou pořizovací ceny stabilní a výše pronájmů vyšší.

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Obecně je dlouhodobě podíl tuzemských investic v realitách, a to nejen komerčních, ale i v bytové výstavbě, velmi vysoký.

Tuzemské firmy přitom v posledních letech významně investují i v blízkém zahraničí. Podle pravidelné studie KPMG Property Landing Barometer bylo v zemích střední Evropy do oboru komerčních nemovitostí během prvních tří letošních kvartálů nainvestováno přes sedm miliard eur (zhruba 170 miliard korun), což proti stejnému období v roce 2024 představuje více než třetinový nárůst. Čeští investoři si na tomto objemu peněz přisvojili první pozici se zhruba 34procentním podílem.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

Nebojme se podporovat velké investice, říká nový ministr zemědělství Šebestyán

Premium
Nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (16. prosince 2025)

Nebojme se podporovat velké investice, jinak se v konkurenceschopnosti nepohneme, říká v rozhovoru s iDNES.cz nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). V příštím roce však nejspíš dotační...

19. prosince 2025

Zahraniční kapitál mizí z českých kanceláří. Část trhu to znervózňuje

Stavba Main Point Karlin vznikla dle návrhů architektonické kanceláře DaM...

Z oblasti komerčních nemovitostí a zejména z kancelářských budov v Česku se postupně vytrácejí zahraniční investoři. O řídnoucí nabídku se tak v posledních měsících přetahuje téměř výhradně tuzemský...

19. prosince 2025

Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (18. prosince 2025)

Podpis dohody o volném obchodu Evropské unie s jihoamerickým sdružením Mercosur se odkládá na leden, oznámila ve čtvrtek podle serveru Politico předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová...

18. prosince 2025  22:11

Strnadova Tatra Defence získala zakázku na výrobu 150 korb tanku Leopard 2A8

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS Deutschland kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky...

18. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  20:51

Německá automěsta sčítají škody. Výpadek příjmů továren musí něčím nahradit

Celkový pohled na sídlo společnosti Volkswagen před pravidelným setkáním...

Krize německého průmyslu bolestivě dopadá na regiony, které díky automobilovému sektoru léta prosperovaly. Města Ingolstadt, Stuttgart či Wolfsburg, centra předních autoznaček, méně vyrábějí i...

18. prosince 2025

Nad americkým technologickým sektorem se smráká. Firmy propouštějí, investují do AI

ilustrační snímek

Technologický sektor byl ještě donedávna pracovní jistotou pro celé Spojené státy. Data z posledních měsíců ale ukazují, že situace se mění. Počet volných pracovních míst klesá, podniky propouštějí a...

18. prosince 2025

Národní záruka je zpět. Havlíček obnovuje podporu živnostníků a malých podnikatelů

Karel Havlíček (ANO) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News

Obnovení stěžejního produktu, který má usnadnit živnostníkům a malým a středním firmám přístup k úvěrům, oznámil nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jeden z nejúspěšnějších záručních...

18. prosince 2025

Centrální banka nechává sazby stabilní. Úrok ovlivňující hypotéky se nemění

Návštěvnické centrum

Členové bankovní rady České národní banky se na svém posledním letošním zasedání rozhodli ponechat úrokové sazby beze změny. Základní úrok, který částečně ovlivňuje také cenu úvěrů či úročení na...

18. prosince 2025  14:50

Výrobce hudebních nástrojů Höfner je v insolvenci. Značku proslavil Paul McCartney

Paul McCartney na koncertu z turné One on One (16. června 2016, O2 arena, Praha)

Německý výrobce hudebních nástrojů Höfner podal v Bavorsku návrh na ochranu před věřiteli. Vyplývá to z nového podání u okresního soudu ve Fürthu v Bavorsku. Společnost, která vznikla v Lubech u...

18. prosince 2025  13:39

Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok

Nová železniční trať Praha - Kladno, zastávka Výstaviště. (24. srpna 2024)

Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...

18. prosince 2025  13:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomoucký výrobce zdravé výživy Grizly prolomil hranici miliardového obratu

Prodejna Grizly ve sportovním centru Omega Olomouc

Český výrobce a obchodník se zdravou výživou Grizly překonal letos poprvé hranici miliardy korun obratu. Firma zaměřená hlavně na oříšky, lyofilizované ovoce a semínka jí dosáhla osmého prosince.

18. prosince 2025  11:46

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

18. prosince 2025  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.