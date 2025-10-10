Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

Tomáš Cafourek
Přechod hlouběji do online prostředí a ukončení posílání oznámení prostřednictvím klasických doporučených dopisů. Katastr nemovitostí se chystá na zásadní modernizaci, od které si slibuje větší bezpečnost údajů ale i úspory. Změna zákona, která byla nedávno poslaná do připomínkového řízení ale bude mít dopad na lidi, kteří se budou muset přizpůsobit požadavku na přechod k online ověřování a komunikaci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Například pro zjišťování, komu patří která parcela nebo nemovitost bude nutné přihlášení prostřednictvím identity občana. „Dnes, kdybyste si chtěl prohlížet údaje o vlastníkovi, je tam možnost Captchy, kterou bychom ale zrušili. Pro zobrazení údajů byste musel použít mobilní klíč a přihlásit se identitou občana,“ uvedl předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Štencel.

Využití zmiňovaného Captcha testu, zda do katastru nahlíží skutečný člověk, nebo robot, totiž v současné době stále častěji selhává a data z katastru jsou neoprávněně těžena a přeprodávána. Obsahují totiž osobní informace o vlastnících, zástavních právech, nařízených exekucích nebo i dosažené prodejní ceny nemovitostí, což jsou informace hodnotné pro celou řadu firem, ale i různých podvodníků.

Archivovat se bude tři roky

Identifikace tazatelů pak rovněž umožní vést evidenci, kdo se o dané nemovitosti zajímal a tyto údaje uchovávat. Podle novely by úřad identitu tazatelů uchovával po tři roky v neveřejné databázi.

„Přístup k údajům v ní vedeným mohou získat pouze osoby, o kterých byly údaje z katastru získány, a orgány veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis,“ uvádí se v důvodové zprávě pro změnu zákona.

Zcela otevřené mají být katastrální mapa, údaje o parcelách, výměry pozemků, případně ochrana těchto pozemků. Uzavírání se bude týkat údajů o právech a o osobách. List vlastnictví už nebude možné pořídit zcela anonymně. Na dalším stupni už bude třeba uvést právní důvod, proč člověk takovéto informace shání. V nejpřísnějším režimu u hromadného zjišťování půjde nejen o uvedení právních důvodů, ale o opravdové prokázání právního zájmu.

Do katastru nemovitostí jen s občankou. Opatření cílí na vytěžování dat a podvody

Toto se zpravidla netýká občanů ale firem, které takovéto hromadné informace využijí. Příkladem oprávněného zjišťování hromadných informací z katastru jsou například údaje poskytnuté na žádost banky o tom, ke kterým nemovitostem je zapsáno zástavní právo pro tuto banku, nebo seznam nemovitostí, u kterých je zapsané věcné břemeno ve prospěch společnosti distribuující elektrickou energii.

Větší dohled nad padělky

Kromě nahlížení do registru by novela měla změnit i pravidla pro vkládání listin. V současnosti je podle Štencela časté, že lidé pro zápis v katastru nemovitostí využívají například obyčejné skeny originálních listin, což je ale pro vyloučení různých podvrhů nedostatečné. Nově by tak kromě papírových originálních listin a notářsky ověřených kopií měly pro vklad v digitální podobě platit jen takzvané výstupy z autorizované konverze.

„Ty jsou většinou bezproblémové, protože lidé použijí známý postup v papírovém světě, ověří podpisy ať už na matrice nebo na poště a pak jdou na Czech Point, udělají konverzi a listina je v pořádku,“ popsal požadovaný postup Štencel. Připustil ale, že odhalení podvrhů je poměrně vzácný úkaz a jde maximálně o jednotky případů.

Majitelem bytu jste až po zápisu do katastru. Jak vypadá bezchybný návrh?

Poměrně efektivně totiž funguje informování vlastníků o tom, že se jejich vlastnictví dotýká změna zápisu spolu s dvacetidenní lhůtou, než tato změna začne platit. Nově by ale katastrální úřad rád změnil informaci klasickou poštou za digitální v podobě služby sledování změn, které vlastníky informuje prostřednictvím elektronické pošty.

Za zhruba desetileté období od účinnosti poslední verze zákona o katastru nemovitostí stálo rozesílání doporučených dopisů 300 milionů korun, vypočítal úřad. Zároveň se tím odstraní i případy, kdy úřad povinně obesílá s informací o zahájení řízení i ty lidi, kteří o změnu zápisu sami požádali a ti kvůli tomu musí v řadě případů opět na poštu.

Konec mandátu nevadí. Ministr se snaží oživit evidenci turistů

Ani zmiňovaná dvacetidenní blokační doba, která dnes trvá vždy a slouží primárně jako období pro reakci majitelů na případné podvodné vklady, by podle navržené novely nemusela být vždy a ve všech případech dodržena. Konkrétně by to podle Štencela mohlo být u listin ověřených u notáře, což by mělo být dostatečné opatření proti riziku zfalšování dokumentu.

„Riziko je nulové. Notář je dostatečně kompetentní k tomu, aby pravost toho počínání ověřil sám,“ uvedl Štencel. Zkrácení doby přepisu nemovitosti v katastru by tak mohlo ušetřit čas například při čerpání hypotečního úvěru.

Fyzicky katastrální úřad sídlí v pražských Kobylisích. Ročně odbaví zhruba 800 tisíc vkladů a dalších zápisů do katastru nemovitostí.

Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

