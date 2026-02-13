Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

Tomáš Cafourek
Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Podle ní totiž 80 procent podaných žádostí o vydání stavebního povolení je vyřízeno do roka a každé druhé podání má vytoužené razítko během šesti měsíců. Nestranná data neexistují, protože stát si je nenechal zjistit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Příběhy o desetiletí trvajícím povolování má podle ČKAIT jen omezený okruh žadatelů. „Problém mají pouze ty stavební návrhy, které jsou připravené v rozporu s územními plány nebo chybují v jiných parametrech,“ vysvětluje ČKAIT důvody, proč se v konkrétních případech skutečně může proces protáhnout. Ve statistice se přitom ČKAIT opírá o data sebraná od samotných inženýrů. V prvním roce, se do ankety zapojilo kolem 1 100 akreditovaných inženýrů, letos o délce povolování za rok 2025 referovalo na 700 z nich.

Opačný pohled na délku řízení poskytla takzvaná Bílá kniha rezidenčního developmentu, kterou pro Hospodářskou komoru, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Asociace developerů zpracovala poradenská společnost Deloitte. Ta dospěla v případě povolování projektů v Praze k průměrnému rozmezí 8,9 až 9,9 let. Jsou v tom ale zahrnuté položky, které s povolovacím procesem nesouvisejí. Například 1,8 roku dlouhá předprojektová příprava a dva až tři roky jsou vyhrazené samotné výstavbě. Zbylých 5,1 let je pak vyhrazeno dohromady pro získání zeleného razítka EIA, které se týká jen velkých projektů a vydání územního a stavebního povolení.

Podle ministerstva to nejde

Neutrální pohled, který by rozsoudil, zda jsou blíže pravdě spíše optimistické odhady inženýrů, nebo pesimistické ostatních profesních organizací, neexistuje. „Ministerstvo pro místní rozvoj nedisponuje jednotnou celostátní statistikou průměrné délky stavebního řízení. Délky jednotlivých řízení navíc není možné paušálně vyjadřovat jedním údajem, protože se vždy jedná o posuzování konkrétního individuálního záměru v konkrétních místních a věcných souvislostech,“ uvedla Michaela Winklerová, mluvčí ministerstva, které má otázku bytové výstavby ve své gesci.

Úřad, který je zodpovědný kromě jiného za legislativu v oblasti bydlení, podle ní ani neeviduje, kolik podání od stavebníků přichází s chybami, nebo které jsou rovnou v rozporu s územním plánem obcí, ve kterých by měly být postaveny.

Přibývá bytů, které nejsou na prodej. Ročně jich budou tisíce

Formální chyby jde opravit v řádu týdnů nebo nanejvýše měsíců. Skutečná zdržení ale vznikají v situacích, kdy podání není v souladu s plánem nebo je v rozporu s platnou legislativou. „K nejzávažnějším nedostatkům z hlediska dopadu na délku povolovacího procesu patří takové, které se týkají věcného nesouladu záměru s požadavky právních předpisů nebo územně plánovací dokumentace. Tyto vady zpravidla nejde odstranit pouhým formálním doplněním podání a jejich náprava může vyžadovat přepracování projektu či opětovné projednání záměru, což má přímý vliv na prodloužení řízení,“ uvedla Winklerová.

Ročně se v Česku postaví zhruba 36 tisíc domů a bytů. Vloni konkrétně podle Českého statistického úřadu šlo o 35 819 bytů, z čehož ale více než třetinu tvořily rekonstrukce stávajících bytových domů. Zhruba 7 400 bytů pak připadalo na Prahu. Nejvíce, přes 40 tisíc bytů za celou ČR bylo rozestavěno během covidového období, kdy zároveň skokově vzrostla poptávka po nemovitostech. Současná čísla nové výstavby jsou tedy o něco nižší než v tomto období, stále jsou ale výrazně výše než například v situaci před deseti lety, kdy se stavělo méně než 30 tisíc bytů ročně. Vydaných stavebních povolení ale bylo loni méně než rozestavěných bytů. Celkem napříč Českem to bylo 23 tisíc povolení.

Moc chudí na čerpadlo nebo elektroauto? Ministerstvo chystá miliardové dotace

Mediálně vděčné byly v minulosti statistiky Doing Business, které Českou republiku z hlediska délky povolovacího řízení pravidelně řadily na chvost zemí kolem 150. příčky, kde ji tento ukazatel domněle umísťoval do prostředí zemí jako Burundi. Tento žebříček ale po vlně obvinění z manipulací banka v roce 2021 přestala vydávat.

„Podle některých médií zaměstnanci Světové banky vědomě manipulovali s výpočtem skóre a pořadím zemí v žebříčcích Doing Business 2018 a 2020. Zvýhodnit měli hlavně postavení Číny nebo Saúdské Arábie,“ uvedlo v roce 2023 MMR.

Snaha zkrátit povolovací řízení je jedním z hlavních motivů stojících za snahou posledních vlád o změnu stavebního zákona. Současný kabinet se chce částečně vrátit k verzi, kterou představila exministryně Klára Dostálová a která počítala se zřízením jednotného stavebního úřadu. Jako novinku přináší zařazení velkých developerských projektů mezi stavby ve veřejném zájmu.

Vstoupit do diskuse

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Nejčtenější

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Co udělá s výhrou a co nezmění? Výherce 200 milionů ve sportce prozradil své plány

Sportka

Sázející, který na konci ledna vyhrál bezmála 200 milionů ve sportce, se svěřil, jak přišel k vítěznému tiketu. Osudové rozhodnutí prý padlo náhodně, pro koupi sázenky se muž z Karlovarského kraje...

Hotel v Macau zrušil svou zlatou podlahu. Cihly prodal za stovky milionů korun

Hotel Grand Emperor v Macau (6. února 2026)

Zlaté cihly zapuštěné do podlahy byly charakteristickým prvkem hotelu Hotelu Grand Emperor v Macau po více než dvě desetiletí. Nyní se jeho vedení rozhodlo cihly ze vstupní haly odstranit a zpeněžit....

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Premium
ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají...

13. února 2026

Rok, nebo deset? Úřady netuší, jak dlouho trvá povolování bytů

V litvínovské čtvrti Chudeřín si zájemci mohou koupit hrubou stavbu „řadovky“...

Podle developerů trvá povolování stavby až deset let. Zcela opačný pohled, než který dlouhodobě prezentují developeři, nedávno přinesla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve...

13. února 2026

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Mercedes-Benz třídy G

Navzdory sankcím stále proudí do Ruska desítky tisíc nových aut západních, japonských a jihokorejských značek. Zpravodajové agentury Reuters zjistili, že za tím stojí i zprostředkovatelé z Číny. Aby...

12. února 2026

Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely

Vzorek kuřecích řízků obsahujících salmonelu (12. února 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla loni v brněnském obchodě řetězce Tesco prsní kuřecí řízky, které obsahovaly bakterii Salmonella infantis. Ta může způsobit závažné průjmové...

12. února 2026  16:30

Investoři rozdělili hračkářské giganty. Hasbro roste, Mattel rekordně padá

Mattel a Hasbro

Poptávka po klasických hračkách po celém světě klesá. Doplácejí na to i výrobci. Jejich tržby totiž poslední roky výrazně klesají. Mimo jiné proto se ve středu propadly akcie společnosti Mattel o...

12. února 2026  16:18

Nevídané, žasnou Němci. Firma Václava Fischera jim prodala neexistující letenky

Premium
Společnost Fischer Air prodávala letenky do exotických destinací, spoje však...

Německé úřady i spotřebitelské organizace řeší případ podezřelého prodeje letenek, v němž figuruje bývalý český senátor a někdejší podnikatel Václav Fischer. Jeho nová společnost Fischer Air...

12. února 2026  14:02

Denně 16 hodin na Instagramu je problém, ne závislost, tvrdil šéf firmy u soudu

Adam Mosseri, šéf Instagramu společnosti Meta Platforms, vypovídá v rámci...

V Los Angeles začal přelomový proces, který může ukázat, zda lze sociální sítě hnát k odpovědnosti za dopady na duševní zdraví mladých. Šéf Instagramu Adam Mosseri ve středu u soudu odmítl, že by...

12. února 2026  12:37

Celkem 177 projetých návěstidel. Incidentů na železnici neubývá

Poškozený transformátor návěstí na trati v Ostravě-Vítkovicích

Počet projetých návěstidel na českých kolejích neklesá. Loni se tak stalo celkem ve 177 případech, což je meziročně jen o jeden incident méně, vyplynulo z dat Drážního úřadu. Týkalo se to ale jen...

12. února 2026  11:40

České dráhy se zbavují starých vozidel, loni jich poslaly do šrotu 279

České dráhy loni poslaly do šrotu 279 starých vozidel. (12. února 2026)

Největší železniční dopravce v Česku uvolňuje místo pro nové vlaky. V loňském roce poslal do šrotu 279 vozidel, dalších 43 prodal novým majitelům. Likvidaci vyřazených souprav České dráhy plánují i...

12. února 2026  11:10

Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje převzal Jakub Gabriel (vlevo),...

Titul EY Podnikatel roku 2025 Zlínského kraje ve středu převzal v sále zlínské radnice Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města. Porotci z řad vítězů minulých...

12. února 2026  9:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Wilkes-Barre, Pensylvánie. Donald Trump během předvolební kampaně sliboval, že...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil ministerstvu energetiky, aby vyčlenilo prostředky na udržení šesti amerických uhelných elektráren v provozu. Po ministerstvu obrany požaduje, aby za...

12. února 2026  9:36

CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference

Advertorial
Průmyslově-technologická skupina CSG je globálním lídrem v oblasti obranného a...

Průmyslově-technologická skupina CSG se letos poprvé stává partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference. Aktivní podpora konference potvrzuje globální význam skupiny, umocněný lednovým...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.