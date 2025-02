Do katastru nemovitostí jen s občankou. Opatření cílí na vytěžování dat a podvody

Vyplývá to z připravované novely katastrálního zákona, která by měla data rozlišit do čtyř kategorií. Ta nejzákladnější budou i nadále k dispozici anonymně, nejcitlivější ale až po prokázání důvodu, proč se o ně člověk nebo firma zajímá. Transparentnost má navíc fungovat i obousměrně. Majitelé mají mít tedy možnost zjistit, kdo se na jejich data dívá.