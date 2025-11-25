„Daleko více se tak rozvíjejí Polsko, Rumunsko, Chorvatsko a další země,“ uvedl Jaroslav Klaška, ředitel odboru územněsprávního na ministerstvu pro místní rozvoj. Úředníci ministerstva proto začali pracovat a diskutovat s ostatními resorty a nastupující vládní garniturou o možnostech kompletního přepracování podoby územního plánování. Nynější podoba odrazuje obce od rozvoje a přispívá i k nedostačující bytové výstavbě, čímž prohlubuje krizi bydlení.
Podle předsedkyně Svazu místních samospráv by pro řadu obcí byl lepší rozvojový stimul v podobě dostavby páteřní dálniční sítě.