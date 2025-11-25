Pomalé změny dusí investice. Ministerstvo chystá zrychlení územního plánování

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Cafourek
Česku unikají kvůli zdlouhavým procesům povolování zahraniční investice. Pro velké investory je důležitá rychlost, s jakou je možné v území investovat. Zjednodušeně platí, že první rok chtějí naplánovat a povolit, druhý rok postavit, třetí rok začít vyrábět a čtvrtý rok dostat hospodaření do kladných čísel. To je tempo, které Česko nezvládá.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Daleko více se tak rozvíjejí Polsko, Rumunsko, Chorvatsko a další země,“ uvedl Jaroslav Klaška, ředitel odboru územněsprávního na ministerstvu pro místní rozvoj. Úředníci ministerstva proto začali pracovat a diskutovat s ostatními resorty a nastupující vládní garniturou o možnostech kompletního přepracování podoby územního plánování. Nynější podoba odrazuje obce od rozvoje a přispívá i k nedostačující bytové výstavbě, čímž prohlubuje krizi bydlení.

Podle předsedkyně Svazu místních samospráv by pro řadu obcí byl lepší rozvojový stimul v podobě dostavby páteřní dálniční sítě.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Na trhu práce přituhuje. Nejvíc nezaměstnaných za osm let, propouští průmysl

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce v Česku přibývá, v říjnu jich bylo přes 340 tisíc, nezaměstnanost tak oproti září poskočila o 0,8 procenta na úroveň 4,6 procenta. Analytiky takový růst nezaměstnanosti překvapil.

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

25. listopadu 2025

Pomalé změny dusí investice. Ministerstvo chystá zrychlení územního plánování

Premium
ilustrační snímek

Česku unikají kvůli zdlouhavým procesům povolování zahraniční investice. Pro velké investory je důležitá rychlost, s jakou je možné v území investovat. Zjednodušeně platí, že první rok chtějí...

25. listopadu 2025

Škoda ve Vrchlabí mění šéfa, letos má v plánu rekordních 720 tisíc převodovek

Výroba převodovek v závodu Škoda Auto Vrchlabí. (24 .listopadu 2025)

Novým vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se od prosince stane Lars Bürger. Nahradí Ivana Slimáka, který po čtrnácti letech ve vedení závodu odchází do penze. Továrna letos očekává rekordní...

24. listopadu 2025  17:41

Odpad opět podraží. Chybí odvody za úklid vlhčených ubrousků

Testovali jsme dvanáct značek vlhčených toaletních papírů.

Poplatky za komunální odpad patří mezi rychle rostoucí výdaje českých domácností a obce upozorňují, že další zdražování je prakticky nevyhnutelné. Rozpočty samospráv stále více zatěžuje úklid volně...

24. listopadu 2025

Tvrdé daně jako cesta k rovnostářství. Z Norska ale nejbohatší prchají pryč

ilustrační snímek

Norsko se dlouhodobě řadí mezi nejvíce rovnostářské země na světě. Mimo jiné i kvůli tamnímu daňovému systému, který výrazně zatěžuje nejbohatší vrstvu norské společnosti. Nejmajetnějším Norům ale s...

24. listopadu 2025  16:26

VIDEO: Dva cestující nedbali pravidel a v Kolíně dobíhali letadlo přímo na ranveji

Na pardubickém letišti přistálo 1. září 2020 kolem 21. hodiny první letadlo...

Dva cestující v pátek večer nestihli na letišti Kolín nad Rýnem/Bonn nastoupit do letadla. S neúspěchem se dvojice nesmířila a krátce na to doháněla letoun společnosti Wizz Air přímo na ranveji. Krom...

24. listopadu 2025  16:04

Družstevní bydlení v Brně bude i pro singles, musí však mít nadstandardní příjem

Výstavba bytového domu.

Nejen páry a lidé s dětmi si budou moct výhodně pořídit družstevní byty, které plánuje postavit Brno na Kamenném vrchu. Nově se tato možnost otevírá také pro zájemce žijící samostatně, takzvané...

24. listopadu 2025  15:04

Majetek Trumpovy rodiny se ztenčuje. Důvodem jsou kryptoměny

Donald Trump, jeho manželka Melania a děti (vlevo) Tiffany, Donald Jr.,...

Bitcoin za poslední měsíc odepsal více než pětinu své hodnoty a jiné kryptoměny jsou na tom ještě hůře. Na klesající cenu kryptoměn ale doplácí i americký prezident Donald Trump a jeho rodina....

24. listopadu 2025  14:25

Čtu iDNES.cz denně, dost ekonomiku, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru vyrazí do lázní

Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Soňa...

V pořadí pátým vítězem týdenní prémie velké podzimní soutěže na portálu iDNES.cz se stala čtenářka Soňa Kukurdíková. Díky sbírání diamantů v článcích si odnese 10 000 korun, využít je chce na...

24. listopadu 2025  13:33

Noví investoři napumpovali do fitness e-shopu Gymbeam přes 700 milionů korun

Ilustrační snímek

Slovenský fitness e-shop GymBeam má nové investory. Podíl v něm získala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společnost PortfoLion Capital Partners. Hodnota transakce je 30 milionů eur...

24. listopadu 2025  13:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

24. listopadu 2025  11:52

Co dostanu? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, kolik vám vynese nová superdávka

ilustrační snímek

Příspěvek na bydlení, přídavek na dítě či příspěvek na živobytí. Dávky, o něž už nejde žádat samostatně, ale od letoška je sjednocuje takzvaná superdávka. Kolik na nové dávce můžete získat, si...

24. listopadu 2025  11:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.