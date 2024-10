Přílišná sázka na soláry. Češi renovují bydlení špatně

„Nemůžeme vyrábět daleko více energie a zatěžovat i distribuční soustavu, ale musíme udělat kroky postupně. To znamená nejdříve snížit spotřebu,“ uvedl předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Zhruba polovina bytového fondu v Česku, minimálně dva miliony domů a bytů, bude potřebovat razantní rekonstrukci, čímž se ušetří energie dvou bloků jaderné elektrárny. Náklady na zateplování odhadla firma KPMG na 2,5 bilionu korun. Jde o obrovskou částku, za kterou by bylo například dvanáct jaderných bloků, které Česku nedávno nabídlo postavit korejské konsorcium.

Finanční nepoměr nákladů na renovace při srovnání s náklady na výrobu bezemisní energie ale nejsou podle expertů zapojených do projektu důvodem, proč masivní investice do zateplování odmítnout. Spíše bude potřeba investovat do obojího.

„Je zajímavá diskuse, jestli léčit příčinu nebo následek. Léčit následek znamená vyrobit více energie zeleně, ale příčinou je právě spotřeba,“ řekl Petr Brávek z KPMG. Nová výstavba dokáže být energeticky velice účinná a je podle něj potřeba zúžit rozevírající se nůžky mezi energetickou náročností nových a starých budov, k čemuž už máme potřebné technologie. „Pochopitelně některé historické domy zateplování nesnesou,“ dodal Brávek.

Přestože se ihned po cenovém šoku způsobeném napadením Ukrajiny Ruskem v roce 2022 nárůst spotřeby elektrické energie v domácnostech zastavil, do budoucna se očekává, že i přes úspornější chování celková spotřeba poroste. Důvodem bude mimo jiné vyšší využívání umělé inteligence, která je energeticky velice náročná, nebo jiné součásti takzvané zelené dohody. Například u automobilismu se počítá s ukončením výroby aut se spalovacími motory a jejich nahrazení z velké části elektromobily.

To podle expertů ze sdružení Fakta o klimatu přinese jen u náhrady osobních aut navýšení spotřeby o osm až dvanáct terawatthodin ročně. Pro srovnání, první z českých jaderných elektráren v Dukovanech vloni vyrobila 14,23 terawatthodin. Pokud by i kamionová doprava šla výhradně bateriovou cestou, pak by spotřeba mohla narůst až o 28 terawatthodin.

Úspory pro bohaté

Kromě fixace na fotovoltaické panely poukazují odborníci na další problém, který je s renovacemi bytů a domů spojený. Zjednodušeně řečeno do ní ve větší míře investují lidé, kteří mají finanční rezervu, kdežto chudší, kterým by to naopak mohlo přinést nejvíc úspor, se do přestaveb nepouštějí i přes slibovanou finanční pomoc ze státních dotací.

V současnosti se totiž ukazuje, že finanční úspory spojené se snížením spotřeby energií dokážou z velké části spolykat splátky úvěru.

Stavební spořitelna České spořitelny spočítala dvě modelové situace, kdy rodina zmodernizuje starý dům vytápěný plynem. V prvním případě jej od sklepa po střechu zateplí a doplní o soláry a ve druhém instaluje i tepelné čerpadlo. Takovýto modelový dům spotřebovává zhruba 40 megawatthodin energie za rok, což při aktuálních cenách vychází na 160 tisíc korun.

Kompletním zateplením tyto náklady klesnou na 78 tisíc a s využitím alternativních zdrojů energie na 72 tisíc korun za rok. Rozdíl ve zmiňovaných částkách si ale užijí jen ti, kteří mají na rekonstrukci vlastní prostředky.

„Pokud tato domácnost investuje do renovace a investuje do toho z cizích zdrojů, jinými slovy si na tuto renovaci vezme úvěr, tak už dnes při stávající výši úrokových sazeb, kterou jsme počítali kolem pěti procent, tak finální měsíční náklad je téměř na nule,“ uvedl Vošický.

Do budoucna by ale mohla být finanční motivace k renovacím o něco vyšší. Kvůli nákladům na obnovitelné zdroje a s tím souvisejícím nákladům na přenosovou soustavu očekávají stavební spořitelny další růst cen elektrické energie. Na druhou stranu sází na snižování úrokové míry, která by rovněž výpočet posunula směrem k úsporám.

V neposlední řadě jde rovněž o otázku emisních povolenek, které v budoucnu za vytápěni fosilními palivy budou velmi pravděpodobně platit i domácnosti.

Energeticky chudé kraje

Zřetelné rozdíly jsou i mezi jednotlivými kraji. Statisticky tak největší počty nezateplených domů a bytů, které by potřebovaly nejcitelnější investice pro dosažení nízkoenergetického standardu, jsou v Královéhradeckém a v Libereckém kraji. Naopak nejvíce zainvestováno mají lidé v Jihomoravském a v Karlovarském kraji.

Finanční možnost a ochota lidí investovat do rekonstrukce jdou podle socioekonomické studie KPMG ruku v ruce s dosaženým vzděláním a rovněž i s věkem lidí, kteří nemovitosti vlastní. Právě ty starší je podle asociace spořitelen nutné k renovacím přesvědčit. K tomu by mohli pomoci třeba radnice nebo poradci, kteří by lidem výhody investic do zateplení vysvětlovali. A také by jim případně i pomohli s administrací dotací z titulů, jako je Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce. Právě ti nejpotřebnější totiž o podobných možnostech mají jen minimum informací.