„Musíte všechno to dřevo obtáhnout protipožární ochranou, sádrokartonem a dalšími izolacemi. Do toho navíc sprinklery, zajistit odtah kouře a tepla,“ uvedl výkonný ředitel tuzemské pobočky americké developerské společnosti Panattoni Pavel Sovička.
V Česku na rozdíl od alpských nebo severských zemí nemají dřevostavby nebo lépe řečeno stavby s hořlavým konstrukčním systémem s výjimkou například rodinných domů příliš dlouhou tradici. Do poloviny loňského roku navíc platilo u bytových domů výškové omezení na 22,5 metru, což odpovídá čtyřem patrům. Od srpna se sice podařilo prosadit upuštění od tohoto limitu, ale za cenu vyšších nároků na protipožární ochranu.
Ta je v řadě případů přísnější než v okolních zemích. Kromě zmiňovaných systémů na automatické zhášení vznikajícího požáru nebo odtah kouře jde třeba o pravidla rozestupu jednotlivých budov a dřevěné výškové stavby musí mít se stejnou logikou rozestupy větší než stavby z nehořlavé konstrukce.
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„Když bude chtít investor postavit dřevěný bytový dům, tak jej bude muset postavit vzhledem k zastavitelné ploše menší,“ uvedla Blanka Nováčková, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných staveb (ADMD), jeden z hlavních rozdílů, který ve výsledku výstavbu nejvíc prodražuje. Právě vysoké ceny pozemků a celková plocha, kterou půjde využít pro bydlení, totiž rozhoduje o životaschopnosti konkrétních projektů, kterou požadavky hasičů mnohdy zdražují.
„Je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. Oni to také nedělají pro to, aby nám zkomplikovali život, ale snaží se ochránit lidi,“ uvedl Tomáš Nemrava, ředitel společnosti Nema, která se na dřevovýrobu specializuje. Ve srovnání s Rakouskem nebo Německem je v Česku povinnost dávat na dřevěnou konstrukci více sádrovláknitých desek. Konkrétně v Rakousku na zapláštění dřevěné konstrukce stačí jedna tato deska vytvořená z kaše sádrovce a nadrceného papíru, v Česku musí být dvě. V Rakousku jsou navíc části konstrukce, kde smí zůstat přiznané dřevo přímo odkryté, kdežto u nás musí být sádrovláknitou deskou u budov vyšších než čtyři patra zakryté vždy.
Pravidla bytové výstavby jsou už přes rok jasná, v současnosti se diskutuje o tom, za jakých podmínek bude možné dřevo jako základní stavební materiál využít u skladových, průmyslových a dalších komerčních hal. Kromě zástupců investorů, kteří z logiky věci tlačí na snížení technické náročnosti výstavby, se diskuse účastní zástupci státní správy, Česká agentura pro standardizaci nebo třeba Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve středočeském Buštěhradě.
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Pokud by se požadavky na komerční haly jednoduše překopírovaly z pravidel platných pro bytovou výstavbu i do této oblasti, znamenalo by to podle Sovičky finanční navýšení nákladů zhruba o desetinu. To si společnost vyzkoušela na projektu v Plzni, kde dřevo jako nosnou konstrukci využila. Kromě sprinklerů požadují české normy dále například pravidelné nátěry a další technicky náročné vybavení. „Odtah kouře a tepla nemusíte dělat v Německu, nemusíte dělat v Rakousku nebo třeba ve Francii,“ dodal Sovička.
Čas dřeva nakonec přijde
Tlak na využití nízkoemisního dřeva podle odborníků nakonec přijde. I kdyby se nepodařilo cenu dřevostaveb snížit, ostatní materiály prodražované rostoucími náklady paliv nebo emisních povolenek cenu dřevěných montovaných konstrukcí předeženou. „Máme fabriky, kde pracuje sto lidí a kde je vše na elektriku a kde se vše dělá s velkými CNC stroji. Ale vše utáhneme ze slunce,“ uvedl Nemrava.
V současnosti tak stále platí, že dřevo je materiálem zejména pro rodinné domy. Loni se dřevostaveb podle ADMD dokončilo 1 944 a na celkovém podílu výstavby rodinných domů se podílely asi patnácti procenty. Srubů a roubenek, které si člověk pod pojmem dřevostavba obvykle představí, bylo pouhých 134. Ve srovnání s počtem rodinných domů dosáhl počet dokončených dřevěných bytových domů deseti. Na celkovém počtu dokončených budov se tak dřevostavby podílely ani ne z 2,5 procenta.