Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dřevostavby dražší než beton. Investoři tlačí na osekání pravidel

Tomáš Cafourek

Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích | foto: Crest Communication

Prakticky bezemisní materiál, kterého jsou plné lesy. Česko dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu dřevostaveb na obytných i komerčních budovách. Propagaci dřeva má nově například podporovat fond, který si budou platit vlastníci lesních pozemků. Vyšší podíl přirozeně obnovitelného materiálu na stavbách ale naráží na paradox. Stále je totiž levnější stavět z litého betonu než ze dřeva. Podle lidí z byznysu je to zejména kvůli vysokým protipožárním opatřením, která jsou v Česku přísnější než v řadě okolních zemí.

„Musíte všechno to dřevo obtáhnout protipožární ochranou, sádrokartonem a dalšími izolacemi. Do toho navíc sprinklery, zajistit odtah kouře a tepla,“ uvedl výkonný ředitel tuzemské pobočky americké developerské společnosti Panattoni Pavel Sovička.

V Česku na rozdíl od alpských nebo severských zemí nemají dřevostavby nebo lépe řečeno stavby s hořlavým konstrukčním systémem s výjimkou například rodinných domů příliš dlouhou tradici. Do poloviny loňského roku navíc platilo u bytových domů výškové omezení na 22,5 metru, což odpovídá čtyřem patrům. Od srpna se sice podařilo prosadit upuštění od tohoto limitu, ale za cenu vyšších nároků na protipožární ochranu.

Ta je v řadě případů přísnější než v okolních zemích. Kromě zmiňovaných systémů na automatické zhášení vznikajícího požáru nebo odtah kouře jde třeba o pravidla rozestupu jednotlivých budov a dřevěné výškové stavby musí mít se stejnou logikou rozestupy větší než stavby z nehořlavé konstrukce.

Když dům, tak ze dřeva. S podporou byznysu vzniká polostátní marketingový fond

„Když bude chtít investor postavit dřevěný bytový dům, tak jej bude muset postavit vzhledem k zastavitelné ploše menší,“ uvedla Blanka Nováčková, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných staveb (ADMD), jeden z hlavních rozdílů, který ve výsledku výstavbu nejvíc prodražuje. Právě vysoké ceny pozemků a celková plocha, kterou půjde využít pro bydlení, totiž rozhoduje o životaschopnosti konkrétních projektů, kterou požadavky hasičů mnohdy zdražují.

„Je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. Oni to také nedělají pro to, aby nám zkomplikovali život, ale snaží se ochránit lidi,“ uvedl Tomáš Nemrava, ředitel společnosti Nema, která se na dřevovýrobu specializuje. Ve srovnání s Rakouskem nebo Německem je v Česku povinnost dávat na dřevěnou konstrukci více sádrovláknitých desek. Konkrétně v Rakousku na zapláštění dřevěné konstrukce stačí jedna tato deska vytvořená z kaše sádrovce a nadrceného papíru, v Česku musí být dvě. V Rakousku jsou navíc části konstrukce, kde smí zůstat přiznané dřevo přímo odkryté, kdežto u nás musí být sádrovláknitou deskou u budov vyšších než čtyři patra zakryté vždy.

Pravidla bytové výstavby jsou už přes rok jasná, v současnosti se diskutuje o tom, za jakých podmínek bude možné dřevo jako základní stavební materiál využít u skladových, průmyslových a dalších komerčních hal. Kromě zástupců investorů, kteří z logiky věci tlačí na snížení technické náročnosti výstavby, se diskuse účastní zástupci státní správy, Česká agentura pro standardizaci nebo třeba Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve středočeském Buštěhradě.

O třetinu levnější byty. Iniciativa se snaží resuscitovat družstevní bydlení

Pokud by se požadavky na komerční haly jednoduše překopírovaly z pravidel platných pro bytovou výstavbu i do této oblasti, znamenalo by to podle Sovičky finanční navýšení nákladů zhruba o desetinu. To si společnost vyzkoušela na projektu v Plzni, kde dřevo jako nosnou konstrukci využila. Kromě sprinklerů požadují české normy dále například pravidelné nátěry a další technicky náročné vybavení. „Odtah kouře a tepla nemusíte dělat v Německu, nemusíte dělat v Rakousku nebo třeba ve Francii,“ dodal Sovička.

Čas dřeva nakonec přijde

Tlak na využití nízkoemisního dřeva podle odborníků nakonec přijde. I kdyby se nepodařilo cenu dřevostaveb snížit, ostatní materiály prodražované rostoucími náklady paliv nebo emisních povolenek cenu dřevěných montovaných konstrukcí předeženou. „Máme fabriky, kde pracuje sto lidí a kde je vše na elektriku a kde se vše dělá s velkými CNC stroji. Ale vše utáhneme ze slunce,“ uvedl Nemrava.

V současnosti tak stále platí, že dřevo je materiálem zejména pro rodinné domy. Loni se dřevostaveb podle ADMD dokončilo 1 944 a na celkovém podílu výstavby rodinných domů se podílely asi patnácti procenty. Srubů a roubenek, které si člověk pod pojmem dřevostavba obvykle představí, bylo pouhých 134. Ve srovnání s počtem rodinných domů dosáhl počet dokončených dřevěných bytových domů deseti. Na celkovém počtu dokončených budov se tak dřevostavby podílely ani ne z 2,5 procenta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění

Tramvaj číslo 23 vítá návštěvníky v novém obchodě Lego v Praze v ulici Na...

Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Parta rabujících výtržníků vniká do obchodu s oblečením v Paříži. (18. října...

Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na...

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Demonstrace mladých lidí v Miláně přerostla ve střety s policií a rabování....

Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost...

Vymíráme. Zachrání nás penze v 73 letech i vyšší daně pro bezdětné, radí ekonomové

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Miroslav Singer, ekonom, SOLVO a Aleš Rod, ekonom,...

Postupný odchod do penze až v 73 letech, vyšší zdanění bezdětných a podpora pečujícího rodiče 800 tisíc korun během prvních dvou let života dítěte. Ekonomové Miroslav Singer a Aleš Rod v Rozstřelu na...

Symbol západu obdivovaly davy. Před 40 lety přistál v Ruzyni letoun Concorde

Nadzvukový letoun Concorde.

Byla to veliká událost, když 22. října 1986, symbol západního luxusu objevil v tehdejším Československu. Toho dne přistál v Praze nadzvukový letoun Concorde. Tisíce lidí se přišly podívat na letadlo,...

Rodiny dají za splátky bydlení už třetinu rozpočtu, dvakrát tolik co před deseti lety

Premium
ilustrační snímek

Splátka vlastního bydlení spolkne českým rodinám dvakrát větší díl jejich výplat než před deseti lety. Ačkoli nominální mzdy rostly, na skokové zdražení nemovitostí a dražší úvěry to nestačilo....

26. října 2026

Dřevostavby dražší než beton. Investoři tlačí na osekání pravidel

Bytová dřevostavba v pražských Řeporyjích

Prakticky bezemisní materiál, kterého jsou plné lesy. Česko dlouhodobě prosazuje zvýšení podílu dřevostaveb na obytných i komerčních budovách. Propagaci dřeva má nově například podporovat fond, který...

26. října 2026

V EU roste napětí kvůli revizi tabákové směrnice. Česko chce mírnou regulaci

ilustrační snímek

V Evropské unii se vyostřuje diskuse o budoucí podobě regulace tabákových a nikotinových výrobků. Členské země se v pohledu na připravovanou revizi směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a směrnice o...

25. října 2026

Tabletám a medvídkům možná odzvonilo. Nový trend jsou doplňkové rozpustné proužky

proužky sleep or die doplněk

Pro příznivce zdravého životního stylu už gumové bonbony anebo tablety obsahující výživové doplňky nejsou v módě. Novým hitem jsou doplňkové rozpustné proužky do úst. Podobně jako dech osvěžující...

25. října 2026

Indonésii hrozí ekonomická krize. Akcie padají, investoři ztrácejí v zemi důvěru

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet.

Indonésie se ještě před několika lety řadila mezi nejstabilnější ekonomiky jihovýchodní Asie. Nyní však čelí vážným problémům. Z tamního akciového trhu během pouhých dvou dnů zmizely desítky miliard...

25. října 2026

KOMENTÁŘ: Victoriino tajemství odhaleno. Push-upka má delší život, než se zdálo

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října...

Společnost Victoria’s Secret zaznamenala pod vedením nové šéfky Hillary Superové obrat k lepšímu, zvýšila se návštěvnost obchodů i tržby. K oživení značky přispěly faktory, jako je velký počet...

25. října 2026

Odpad z Evropy zaplavuje Turecko. Loni země přijala téměř 650 tisíc tun plastů

Skládka plastového odpadu v turecké provincii Adana. Organizace Greenpeace zde...

Turecko se potýká s rostoucím znečištěním plasty, které do země ve velkém proudí z Evropské unie a Velké Británie. Jen loni tam zamířilo téměř 650 tisíc tun plastového odpadu. Změnit současný systém...

25. října 2026

Audi z koncernu Volkswagen postaví v Georgii továrnu za 4,2 miliardy dolarů

Ilustrační snímek

Audi z koncernu Volkswagen postaví novou továrnu v americkém státě Georgia a investuje do ní 4,2 miliardy dolarů, uvedl podle agentury Bloomberg prezident Donald Trump, zatímco Volkswagen prochází...

25. října 2026  2:34,  aktualizováno  4:30

Nejbohatší Afričan chystá nástupnictví. Impérium svěří svým třem dcerám

Premium
Aliko Dangote šéf skupiny Dangote Group při rozhovoru s agenturou AFP v Nairobi...

Nigerijský miliardář a nejbohatší muž Afriky Aliko Dangote vybudoval průmyslové impérium s ročními tržbami čítajícími dvacet miliard dolarů. Příští rok v dubnu však oslaví sedmdesátku, a tak přichází...

25. října 2026

Pepsi doma stagnuje a zavírá staré provozy. Na rozhodnutí doplatilo celé městečko

ilustrační snímek

Americký výrobce nápojů PepsiCo čelí stagnaci na severoamerickém trhu, kde kde spotřebitelé omezují výdaje a firmy hledají úspory. Jedním z důsledků je uzavření většiny provozu v továrně v městečku...

25. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Letní terasa Lidlu přilákala 80 tisíc hostů. Denně prodala přes 200 šálků kávy

Řetězec Lidl již nyní oznámil, že podobný projekt plánuje i příští rok. (23....

Lidl Letní terasa v areálu pražského Výstaviště ve Stromovce během 110 dní svého provozu přilákala podle řetězce 80 tisíc lidí. Návštěvníci zde mohli ochutnat výrobky privátních značek mimo prodejny,...

24. října 2026

El Niño zasáhlo Indonésii, sucho zničilo tisíce hektarů rýžových polí

V Garutu v Západní Jávě vyschly kvůli vlně veder tisíce hektarů rýžových polí....

Extrémní sucho spojené s klimatickým jevem El Niño výrazně komplikuje zemědělskou produkci v Indonésii. V oblasti Garut na ostrově Jáva nemohli pěstitelé kvůli chybějícím srážkám osít více než...

24. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×