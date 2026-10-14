Projekt byl prezentovaný během října na Expu v Mnichově. „Dostali jsme zpětnou vazbu, že něco takového je v poptávce nájemních a investičních fondů,“ uvedl Lukáš Musil z představenstva RSJ. Celkové náklady na development 22 hektarů obě společnosti vyčíslily na zhruba 50 miliard korun. V nájmu by zde mohlo žít až 16 tisíc lidí.
Kontribuce v podobě výstavby cyklostezek nebo osmitřídní mateřské školy pak dosahují 380 milionů korun. Rezidenční čtvrť je plánovaná pro pěší. Přístup auty bude možný jen na okraje lokality a prostřednictvím podzemních garáží. Centrum oblasti se tak má stát jakýmsi vnitroblokem, kde nebude docházet ke kolizi pěších a vozidel.
Výstavby projektu se zúčastní v počátku obě developerské společnosti, následně na provoz budou hledat partnera. „Budeme participovat na nájemním fondu, ale nemáme dost peněz, abychom to zvládli sami,“ uvedl Musil. Na rozdíl od jiných developerských projektů investor nepočítá s odprodejem vystavěných budov, naopak jej plánuje ve spolupráci s operátorem dále provozovat.
„Ve chvíli, kdy se vzdáte možnosti spravovat lokalitu, tak vám bude chřadnout,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Na Jelenách Zdeněk Soudný. Z nájemního fondu, který investor plánuje vytvořit, nebudou vyňaty ani komerční prostory, které budou poskytovat služby občanské vybavenosti.
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Jeden jako druhý? Trh s byty hledá originalitu, uniformní domy už netáhnou
Skupina RSJ se věnuje investicím do výstavby bytových a kancelářských budov či logistických a průmyslových areálů. Založena byla v roce 1994. Vysoký podíl na spravovaném majetku RSJ ale představují investice do klíčových společností či fondů v oborech, jako jsou technologie, IT, zdravotnictví, biotechnologie a půda a zemědělství.
Na Jelenách je česká developerská společnost, která vznikla s cílem vybudovat novou městskou čtvrť zaměřenou výhradně na dlouhodobé nájemní bydlení. Kocián tuto část projektu od Finepu odkoupil a začal na něm pracovat mimo developerskou společnost. Momentálně je majitelem společnosti Na Jelenách a zároveň drží podíl ve Finepu, který se věnuje převážně výstavbě vlastnického bydlení.